Colorado resumes daily air quality notifications for the 2025 ozone pollution season

Denver (May 30, 2025): The state health department’s Air Pollution Control Division has resumed its daily air quality forecasts for the 2025 ozone pollution season. From May 31 to Aug. 31 each year, Coloradans subscribed to the division’s “ozone front range" email list receive daily notifications sharing forecasts for ozone pollution. These forecasts are also available on the division’s website in English and Spanish.

If forecasts show that a specific day may exceed National Ambient Air Quality Standards for ozone pollution, the email will say an “Ozone Action Day Alert” is in effect. If forecasts do not show elevated ozone pollution levels, the email will say there is no alert in effect. The division’s meteorologists share daily forecasts with the National Weather Service to reach as many Coloradans as possible.

“These daily alerts are a great way for people to stay informed on ozone pollution levels while making the most of their time outdoors during the summer,” said Michael Ogletree, the senior director of the state’s air quality programs. “We’ve made great progress in adopting new policies to address ozone pollution through the key sectors of transportation and oil and gas activities, and we’ll continue to see improvements as those policies mature in the coming years. Although we know it’s not always possible for people to make changes to their daily routines and schedules, individual Coloradans can also make a difference. For example, filling up your gas tank later in the evening or carpooling can reduce air pollution emissions that form ground-level ozone.”

The division’s meteorologists closely watch for key air pollutants and trends year round across the state. In the summer, the division especially focuses on monitoring ozone pollution in the northern Front Range area. However, all Coloradans can subscribe to receive email alerts. Only the “ozone frontrange” list receives daily emails in the summer. Subscribers to other lists will only receive an email if the division issues an air quality alert for that area.

There are more ways to stay informed on Colorado air quality. Follow CDPHE’s Air Pollution Control Division on Facebook and Twitter, or call the advisory hotline at 303-758-4848.

Stay connected:

Sign up for CDPHE Air Pollution Control Division email updates.

Explore upcoming public participation opportunities on air quality.

Email cdphe.commentsapcd@state.co.us with questions or comments on air quality.

###

Denver (30 de mayo de 2025): La División de Control de la Contaminación del Aire del departamento de salud del estado vuelve a publicar el pronóstico diario de la calidad del aire para la temporada de contaminación por ozono 2025. Todos los años, entre el 31 de mayo y el 31 de agosto, las personas que se suscriban a la lista de distribución sobre el ozono en la zona del Front Range recibirán una notificación a diario con el pronóstico de la contaminación por ozono. También pueden consultarse estos pronósticos en el sitio web de la división, en inglés y en español.

Si se pronostica que en un determinado día podrían excederse los valores de las Normas Nacionales de Calidad del Aire Ambiental para la contaminación por ozono, el mensaje indicará que es un día de acción del ozono y se ha emitido una alerta. Si no se pronostica un nivel elevado de contaminación por ozono, el mensaje indicará que no hay ninguna alerta vigente. Para que esta información llegue a tantas personas como sea posible, el personal de meteorología de la división comparte su pronóstico diario con el Servicio Nacional de Meteorología.

«Estas alertas diarias ofrecen una manera excelente de mantenernos al tanto de los niveles de contaminación por ozono, a la vez que aprovechamos al máximo el tiempo que pasamos al aire libre», dijo Michael Ogletree, director sénior de programas de calidad del aire del estado. «Hemos avanzado inmensamente en la adopción de nuevas políticas para hacer frente a la contaminación por ozono de los sectores claves de la industria del transporte y el petróleo y gas, y seguiremos viendo que las cosas mejoran a medida que estas políticas vayan madurando en los próximos años. Estamos conscientes de que no siempre es posible cambiar nuestras rutinas y horarios diarios, pero nosotros, como habitantes de Colorado, también podemos aportar nuestro granito de arena. Por ejemplo, podemos reducir las emisiones contaminantes del aire que contribuyen a la formación del ozono si llenamos el tanque de gasolina de tardecita o si compartimos nuestro vehículo.

Los especialistas en meteorología de la división observan de cerca los contaminantes atmosféricos y las tendencias que se dan a lo largo del año en todo el estado. Durante el verano, la división se enfoca particularmente en el monitoreo de la contaminación por ozono en el norte de la zona que se conoce por el nombre de Front Range. Los habitantes de todo el estado de Colorado pueden, sin embargo, suscribirse para recibir alertas por correo electrónico. Solo las personas que se suscriban a la lista para la calidad del ozono en la zona del Front Range recibirán mensajes a diario durante los meses de verano. Los suscriptores de otras listas solo recibirán un mensaje por correo electrónico cuando la división emita alertas de la calidad del aire para la zona en que se encuentren.

También es posible recibir información sobre la calidad del aire de otras maneras. Siga a la División de Control de la Contaminación del Aire del CDPHE en Facebook o en Twitter, o llame al 303-758-4848 para escuchar las alertas sobre el ozono.

Manténgase en contacto:

Inscríbase para recibir noticias por correo electrónico de la División de Control de la Contaminación del Aire del CDPHE.

Explore las próximas oportunidades para que el público participe en las decisiones sobre la calidad del aire.

Envíe un mensaje por correo electrónico a cdphe.commentsapcd@state.co.us si tiene alguna pregunta o comentario sobre la calidad del aire.

###