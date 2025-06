Nueva ley que requiere a los empleadores publicar rangos salariales e información sobre beneficios entra en efecto el 1 de junio

30 de mayo, 2025 TRENTON – El Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey recuerda a los empleadores, empleados y solicitantes de empleo que una nueva ley sobre la transparencia de salarios y beneficios entra en efecto el 1 de junio de 2025. NJDOL ha detallado las disposiciones de esta ley en su sitio web como un recurso tanto para empleados como para empleadores. Firmada por el Gobernador Murphy el 18 de noviembre de 2024, la nueva ley (P.L. 2024, capítulo 91 y codificada en N.J.S.A. 34:6B-23) obliga a los empleadores con 10 o más empleados durante 20 semanas calendario que realizan negocios, emplean personas o reciben solicitudes de empleo dentro de Nueva Jersey a divulgar información sobre salarios, beneficios y otras compensaciones en las publicaciones para nuevas oportunidades laborales y de traslado, y deben hacer esfuerzos razonables para notificar a los empleados actuales sobre oportunidades de promoción. "El año pasado, estuve orgulloso firmar esta legislación para aumentar la transparencia en el lugar de trabajo y apoyar a los trabajadores de Nueva Jersey en todo el estado", dijo el Gobernador Murphy. "Esta ley se basa en los esfuerzos de mi administración para hacer que el Estado Jardín sea más equitativo, asegurando que la información crítica sobre salarios y beneficios y las oportunidades de avance profesional sean accesibles para nuestros trabajadores. Estoy encantado de que esta ley ahora esté entrando en efecto y consolidando el legado de Nueva Jersey como el mejor estado del país para vivir y trabajar". La nueva ley se aplica tanto a empleadores privados como públicos, incluidos el Estado, los condados y los organismos de gobierno local. Los empleadores con sede fuera de Nueva Jersey pueden estar cubiertos si tienen empleados que trabajan en Nueva Jersey o realizan negocios dentro del estado. "Esta nueva ley es un avance significativo hacia la equidad en el lugar de trabajo", dijo el Comisionado de Trabajo Robert Asaro-Angelo. "Exigir transparencia en los salarios y beneficios, así como notificaciones de promociones, fomenta un entorno de confianza y equidad que beneficia tanto a empleadores como a empleados. Esta ley empodera a los trabajadores para tomar decisiones informadas y anima a los empleadores a competir de manera justa, impulsando el progreso en nuestro mercado laboral". Los empleadores deben divulgar el salario por hora o el salario (o el rango del salario por hora o salario), una descripción general de los beneficios y otros programas de compensación en las publicaciones de ofertas de empleo para nuevas oportunidades laborales o de traslado. Además, se requiere que los empleadores hagan esfuerzos razonables para informar a todos los empleados actuales en los departamentos afectados sobre las oportunidades de promoción. La ley abarca publicaciones de empleo en muchos formatos, incluidos sitios web de búsqueda de empleo, anuncios impresos, boletines de la empresa, correos electrónicos, redes sociales y más. Las quejas se pueden presentar en línea a través del sistema seguro de NJDOL o por correo o fax. Para más detalles, por favor contacte al Departamento. NJDOL cuenta con recursos y personal multilingüe que puede ayudarle a responder sus preguntas. Con la aprobación de estas nuevas protecciones, Nueva Jersey se une a varios estados y a Washington, D.C., en la implementación de leyes de transparencia salarial. Para obtener más información sobre la ley, visite http://nj.gov/labor/paytransparency. Para más información sobre beneficios y protecciones para trabajadores, visite myworkrights.nj.gov. Go back to all press releases

