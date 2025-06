Gratitude to Hungary for supporting Serbia’s European path

Директор Канцеларије за људска и мањинска права и председник УО пројекта Сузана Пауновић истакла је том приликом да су кроз пројекат постигнути бројни резултати који се односе на инклузију Рома. Према њеним речима, за то су, осим пројектног тима, заслужни донатори – Делегација ЕУ, имплементациони партнер Мисија ОЕБС-а у Србији, ресорна министарства, организације цивилног друштва, али и добро управљање пројектом. Пауновић је подсетила на то да, поред континуираних састанака Управног одбора, у оквиру пројекта функционише и међусекторска радна група, која је пред собом имала велики број важних задатака, као што су успостављање јасних критеријума за одабир 20 локалних самоуправа у којима ће се пројекат реализовати и одређивање стандарда за рад мобилних тимова. Међусекторска радна група, како је додала, прати цео пројекат и рад мобилних тимова за инклузију Рома. Пауновић је, истичући да се постигнути резултати односе на сферу обезбеђивања личних докумената, навела да овим питањима више нећемо морати да се бавимо јер је то питање веома успешно решено. Питање личних докумената је уређено не само кроз законе, већ је омогућено да више од 20.000 људи добије лична документа. У оквиру пројекта, правни тимови партнерске организације „Праксис“ направили су преко 200 теренских посета у 90 општина широм земље и покренули укупно 969 административних и судских поступака за накнадни упис у матичне књиге рођених, прецизирала је Пауновић. Она је напоменула да је образовање предуслов за излазак из сиромаштва са којим се припадници ромске националне мањине најчешће суочавају. Према њеним речима, зато су кроз пројекат покренуте бројне иницијативе, као што је увођење педагошких асистената у рад мобилних тимова, уз чију је подршку у предшколске установе уписано 1.279 деце. Она је навела да је успешно завршена прва година стипендијског програма за средњошколце, и додала да је 500 ромских ђака примило заостале стипендије од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз очекивање да ће у оквиру новог конкурса који је расписан у оквиру пројекта бити подељено још 500 стипендија. Такође, Пауновић је рекла да је захваљујући Министарству здравља успешно превазиђен проблем који се односи на решавање статуса здравствених медијаторки. Она је подсетила и на уручена признања најбољим праксама у запошљавању Рома, и то за 18 предузећа која ће запослити више од 60 Рома, а подршка се састоји у опреми, помоћи стручњака и професионалним обукама, док укупна вредност опреме која ће бити донирана износи приближно 360.000 евра. Према њеним речима, у области становања су, на захтев потпредседника Владе Зоране Михајловић, која је овлашћена да координира процес инклузије Рома у Србији, ангажовани експерти да помогну радној групи у припреми нацрта законске регулативе о евикцијама (принудно расељавање). Путем тендера, како је додала, одабрана је фирма која је почела припрему техничке документације за потребе унапређивања подстандардних ромских насеља у 15 општина, а тренутно се израђује 13 урбанистичких планова у 11 општина. Пауновић је подсетила на то да је објављен Водич за формирање мобилних тимова, који ће дистрибуирати Стална конференција градова и општина (СКГО) локалним самоуправама у Србији. Према њеним речима, добра пракса биће пренесена у 20 општина/градова у Србији у складу са Оперативним закључцима са Семинара са Европском комисијом о социјалном укључивању Рома и Ромкиња и у осталим локалним самоуправама у Србији. Као значајан механизам за праћење инклузије Рома у Србији, који је предвиђен и акционим планом за Поглавље 23, она је истакла сарадњу са Републичким заводом за статистику око равоја и преузимања Базе података за праћење резултата мера за инклузију Рома, која је развијена у оквиру пројекта. С тим у вези, како је додала, обезбеђени су лаптоп рачунари и обуке за координаторе мобилних тимова за унос података у будућу базу података. Чланови Управног одбора једногласно су усвојили предлог за продужетком реализације на период од шест месеци, како би се процеси који су започети завршили. Представник Делегације ЕУ у Србији Ана Миленић навела је да сматра оправданом експанзију пројекта, имајући у виду да је ово, како је оценила, најкомплекснији пројекат који финансира ЕУ када је у питању инклузија Рома. Шеф Одељења за демократизацију Мисије ОЕБС-а у Србији Јан Луенебург похвалио је сарадњу свих партнера на пројекту. Менаџер пројекта из Мисије ОЕБС-а у Србији Лојд Тудик упознао је присутне са процесом доласка до резултата о којима је говорила Пауновић, док је програм бесплатне правне помоћи Ромима и накнадни упис у матичне евиденције члановима УО представила директор организације цивилног друштва Праксис Иванка Костић. Пројектом „Овде смо заједно – Европска подршка за инклузију Рома“ обезбеђује се подршка институцијама Републике Србије у побољшању положаја Рома у областима приступа основним правима, грађанском учешћу, тржишту рада, образовању, здравству, социјалној заштити, адекватном становању и стварању одрживих радних места кроз техничку помоћ остваривању пројектног предлога за социјални развој Владе Републике Србије. Пројекат се финансира средствима Европске уније, а спроводи га Мисија ОЕБС-а у Србији у координацији са Канцеларијом за људска и мањинска права Владе Републике Србије, наводи се у саопштењу.

