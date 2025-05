Manteia Memar acquisisce Wicome: prima AI Tech Company italiana con suite di Hyperautomation proprietaria

Graziano Meloni, CEO and Chairman di Manteia Manteia Memar Logo

L'operazione completa l'offerta tecnologica del gruppo Manteia nell'AI applicata ai processi aziendali. Presentazione ufficiale AI Forum, Milano, 4-5 giugno.

La visione è creare un campione EU di AI applicata ai processi business, con tecnologie proprietarie e modelli nativi, capaci di portare l’iperautomazione nei processi dei gruppi aziendali e delle PA.” — Graziano Meloni

MILAN, ITALY, May 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- Manteia Memar S.r.l., azienda leader nell’intelligenza artificiale applicata al settore del credito, annuncia l’acquisizione del controllo di Wicome S.r.l., tech company italiana tra i principali player nel campo del document management e della workflow automation.

Con questa operazione strategica, Manteia completa la propria offerta di hyperautomation, diventando la prima AI Tech Company in Italia a proporre una piattaforma completamente integrata e proprietaria, che unisce:

• Intelligence Document Processing, per la classificazione documentale automatica e l’estrazione intelligente dei dati,

• Business Process Management, per l’automazione di processi aziendali complessi di livello enterprise.

• Conversational AI, con chatbot, assistenti virtuali e knowledge base conversazionali,

• Agentic AI, per l’orchestrazione autonoma di attività tramite “dipendenti digitali” capaci di eseguire task su piattaforme multiple.

Grazie all’integrazione delle tecnologie e del team di Wicome, Manteia estende il proprio raggio d’azione oltre ai settori Banking, Finance e Credito, già ampiamente serviti, anche verso la Pubblica Amministrazione, le utilities e il comparto industriale.

“La nostra visione è sempre stata quella di creare un campione europeo dell’intelligenza artificiale applicata ai processi di business, con tecnologie proprietarie e modelli nativi europei, capaci di portare l’iperautomazione nei processi reali dei grandi gruppi aziendali e delle pubbliche amministrazioni”, dichiara Graziano Meloni, CEO e Chairman di Manteia, voce di riferimento in Italia per l’Enterprise AI.

“Con l’ingresso di Wicome compiamo un passo strategico verso questo obiettivo. Possediamo ora una suite integrata e interamente proprietaria, una delle pochissime in Europa, capace di rendere intelligenti e automatizzati i flussi documentali, decisionali e conversazionali, in linea con gli standard di compliance europei sull’intelligenza artificiale.”

"In questa operazione troviamo una forte sinergia tecnologica e una spinta ad espandere l’utilizzo della nostra piattaforma 'Gedox' oltre alle già molte aziende che ne fanno uso in Italia.” Afferma Marco De Felice Ciccoli, CTO di Wicome, che insieme a Fabrizio Iannucci entra nel leadership tech team del Gruppo.

La nuova suite di soluzioni sarà presentata ufficialmente durante l’AI Forum 2025, evento di riferimento in Italia sull’intelligenza artificiale, in programma il 4 e 5 giugno presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano, nell’ambito della Credit Week 2025. Manteia sarà co-organizzatrice dell’evento.

Il 5 giugno all’AI Forum si potranno incontrare da vicino i protagonisti della rivoluzione AI in Italia e conoscere l’offerta integrata di Manteia, pensata per guidare l’innovazione e l’efficienza nei processi di business e nella pubblica amministrazione.

Fondata nel 2019, Manteia ha trasformato il settore della gestione del credito introducendo soluzioni basate su AI per tutte le fasi del ciclo di vita creditizio: origination, gestione, disposal e recupero. L’azienda è anche leader in Italia per l’automazione dell’analisi, gestione ed escussione delle garanzie pubbliche, tra cui MCC e SACE.

La società è membro sottoscrittore dell’AI Pact, posizione che le consente di essere un interlocutore preferenziale dell’AI Office europeo per quanto riguarda la definizione dei criteri di compliance e l’adozione responsabile dell’intelligenza artificiale.

Per maggiori informazioni:

info@manteia.it +393288491845

