Le chef de la direction financière du Groupe Stingray s’absente pour raisons médicales

MONTRÉAL, 30 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY B) (« Stingray »), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a annoncé aujourd’hui que Jean-Pierre Trahan, chef de la direction financière de Stingray, sera absent pour des raisons médicales.

Le conseil d’administration de Stingray a nommé Marie-Hélène Fournier à titre de chef de la direction financière par intérim et lui a confié les fonctions de membre principal de la direction des finances de la société, avec prise d’effet immédiate. Mme Fournier est l’un des piliers de Stingray depuis sa création et, au cours des 15 dernières années, elle a assuré la direction de plus de 75 acquisitions et opérations d’investissement direct ou y a participé. Elle a auparavant travaillé notamment au sein de sociétés de capital-investissement établies principalement au Québec et exerçant des activités dans les secteurs de la technologie, des médias et du divertissement. Mme Fournier est titulaire d’une maîtrise en économie de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM).

« Au nom de toute la communauté de Stingray, j’offre à M. Trahan nos meilleurs vœux en vue d’un rétablissement complet et d’une bonne santé », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Le conseil et moi-même sommes convaincus que Mme Fournier veillera à ce que nous continuions de mettre en œuvre notre stratégie sans heurts pendant que M. Trahan reçoit les soins médicaux dont il a besoin. »

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, 97 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com

