Le Québec a les cartes en main pour réduire les impacts des écrans sur la santé des jeunes

MONTRÉAL, 30 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après plusieurs mois de travaux et de consultations, la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ) a publié son rapport final regroupant 56 recommandations. Le Collectif Vital et Capsana, appuyés par plusieurs organismes et spécialistes, saluent cette démarche et demandent au gouvernement du Québec de mettre en place des actions concrètes pour favoriser une utilisation équilibrée des écrans et mieux protéger les jeunes en ligne.

« Dans le contexte où plusieurs pays se préoccupent de l’omniprésence des écrans dans nos vies, nous attendions avec impatience les résultats de la commission menée au Québec. Nous sommes heureux de constater que les expertises des organismes et spécialistes ainsi que la voix des jeunes ont été prises en considération pour émettre des recommandations en faveur de la santé et du bien-être des jeunes », déclare Géna Casu, chargée de dossiers au Collectif Vital.

Ce que nous retenons des travaux de la CSESJ

Plusieurs recommandations de la commission mettent un point d’honneur à la sensibilisation des jeunes pour développer un rapport aux écrans plus sain et équilibré. Cette sensibilisation a été réfléchie dans une logique de responsabilité partagée, en veillant à impliquer une diversité d’acteurs et actrices qui gravitent autour des jeunes.

« Dans notre société hyperconnectée, l’idée n’est pas de bannir ni diaboliser les écrans, mais plutôt d’outiller les jeunes à trouver un équilibre dans leur utilisation. La commission a compris qu’une mobilisation collective est nécessaire, en intervenant sur les différents milieux de vie dans lesquels les jeunes évoluent, comme le milieu familial, scolaire ou communautaire », souligne Guy Desrosiers, Président-directeur général de Capsana.

De plus, des mesures concrètes sont proposées par la commission pour mieux encadrer les pratiques des géants du Web, en priorisant l’intérêt supérieur des jeunes et en évitant des se reposer aveuglément sur l’autorégulation des plateformes.

« Le modèle d’affaire des géants du Web est incompatible avec la protection des jeunes en ligne. Le message envoyé par la commission est de ne pas faire confiance aux plateformes pour s’autoréguler et ainsi faire passer leurs intérêts financiers avant la santé et le bien-être des jeunes », ajoute Mme Casu.

Et après? Le travail doit continuer!

Le gouvernement du Québec dispose à présent de plusieurs pistes de solutions pour favoriser une utilisation équilibrée des écrans et mieux protéger les jeunes en ligne. La concrétisation de ces solutions nécessite une collaboration entre différents ministères, professionnel(le)s, organismes et spécialistes.

« Il est clair qu’au-delà des mesures mises en place par le gouvernement, un solide accompagnement pour l’éducation au numérique dans les différents milieux reste un élément clé à ne pas négliger. Outiller adéquatement toutes les parties prenantes que ce soient les intervenant(e)s, les parents et les jeunes eux-mêmes pour les aider à poser des gestes concrets afin d’améliorer leurs habitudes numériques est ainsi primordial. », souligne M. Desrosiers.

« Notre attention envers les écrans est devenue une marchandise exploitée par les géants du Web. En ce sens, le rapport final de la commission offre au gouvernement du Québec une direction claire et des solutions concrètes pour favoriser une utilisation plus équilibrée. Reste à savoir lesquelles seront réellement mises en place. Le gouvernement peut s’appuyer sur notre collaboration dans la suite des travaux à mener », conclut Mme Casu.

« Bien que les travaux de la commission avaient pour objectif de favoriser la santé des jeunes, leur rapport met en lumière la nécessité de remettre en question la place qu’occupent les écrans dans nos vies. En tant que société, on doit réfléchir à cet envahissement du numérique qui touche non seulement les jeunes, mais tous les individus et tous les milieux. Il importe que l’on se questionne tous sur notre équilibre numérique afin d’en retirer les bienfaits et de réduire les méfaits potentiels pour assurer un avenir en santé pour tous. », rappelle M. Desrosiers.

Co-signataires

Félix, Berrigan, Professeur et co-titulaire de la Chaire de recherche Kino-Québec.

Maude Bonenfant, Ph. D., Professeure titulaire, Département de communication sociale et publique, Université du Québec à Montréal.

Carolanne Campeau, M.I.T., Chargée d'enseignement, Département des sciences de la santé communautaire - Service sur les dépendances, Université de Sherbrooke.

Géna Casu, Chargée de projets, Collectif Vital.

Jonathan R. Chevrier, Ph. D., Professeur agrégé, Université Laval.

Mélissa Côté, Ph.D., Ps. Ed., Professeure, Département des fondements et pratiques en éducation, Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval.

Guy Desrosiers, Président-directeur général, Capsana.

Mélissa Généreux, MD, M. Sc., Professeur titulaire, Département des sciences de la santé communautaire, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke.

Marie-Pier Jolicoeur, Doctorante en droit Université Laval et Université d’Ottawa.

Emmanuelle Parent, Docteure en communications, cofondatrice et directrice générale du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne (Le CIEL).

À propos du Collectif Vital

Au cœur de la mission du Collectif Vital, une initiative de l’Association pour la santé publique du Québec, il y a la volonté de permettre à la population québécoise d’adopter de saines habitudes de vie au quotidien. Nous misons sur la mise en place de milieux de vie sains et inclusifs, en intervenant collectivement auprès des décideuses et des décideurs. Pour plus de détails, collectifvital.ca.

À propos de Capsana

Capsana est une organisation à vocation sociale, propriété de la Fondation ÉPIC et de la Fondation PSI qui sont en lien avec l'Institut de Cardiologie de Montréal et sa direction de la prévention. Nous nous consacrons entièrement à la promotion de la santé et des saines habitudes de vie ainsi qu'à la prévention et à la gestion des maladies chroniques, et ce depuis plus de 35 ans. Pour plus de détails, capsana.ca .

