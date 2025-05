EBC Financial Group e Brokeree Solutions Firmam Parceria para Fortalecer Comunidade Global de Trading

EBC Financial Group e Brokeree Solutions anunciam parceria de conhecimento para capacitar a comunidade global de traders.

A colaboração une expertise em trading e tecnologia para oferecer estratégias mais inteligentes, educação e ferramentas para traders em todo o mundo.

UNITED KINGDOM, May 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group e Brokeree Solutions Firmam Parceria Estratégica de Conhecimento para Fortalecer a Comunidade Global de Trading

A colaboração une expertise em trading e tecnologia para oferecer estratégias mais inteligentes, educação e ferramentas para traders ao redor do mundo.



Londres, Reino Unido, 29 de maio de 2025 – O EBC Financial Group (EBC), líder global em corretagem financeira e gestão de ativos, tem o orgulho de anunciar uma parceria estratégica de conhecimento com a Brokeree Solutions, um fornecedor de tecnologia de ponta que atende corretores multiativos em todo o mundo. Essa colaboração representa um marco importante na missão do EBC de construir uma comunidade de investimento transparente e focada em educação, unindo dois líderes do setor para compartilhar expertise, tecnologias inovadoras e insights práticos em benefício de traders e investidores ao redor do planeta.

No cerne desta parceria está o compromisso conjunto com o compartilhamento de conhecimento, com forte foco no copy trading, um segmento em rápida evolução que capacita tanto traders iniciantes quanto experientes. EBC e Brokeree irão desenvolver em conjunto conteúdos educacionais e insights práticos direcionados a traders, corretores e provedores de sinais, auxiliando-os a aplicar ferramentas eficazes de gerenciamento de risco, adotar as melhores práticas e aprimorar seu desempenho geral nas operações.

— Na EBC Financial Group, nossa missão é construir uma comunidade de investimentos transparente e inclusiva, onde os traders sejam capacitados por meio do acesso às ferramentas, insights e educação adequados — afirmou David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd. — Essa parceria de conhecimento com a Brokeree Solutions vai além da tecnologia — trata-se de aproveitar a expertise compartilhada para criar um ambiente de trading mais confiante e orientado a resultados. Juntos, estamos construindo uma plataforma onde traders, novos e experientes, possam aprender, crescer e prosperar.

Parceria de Conhecimento Apoiada pela Tecnologia

A Brokeree Solutions contribui com seu sistema turnkey de investimento em Social Trading, que permite aos usuários se registrarem como traders profissionais ou seguidores diretamente pela plataforma do corretor. O sistema oferece controles avançados de stop-loss/take-profit, cópia proporcional de operações e filtragem de sinais específicos por ativo, tudo projetado para suportar um trading seguro e flexível.

O EBC complementa isso com sua expertise global de mercado, abordagem centrada no investidor e compromisso com a transparência, ajudando os traders a entender e aplicar o copy trading como uma ferramenta educacional, especialmente valiosa no complexo cenário financeiro atual. Ao tornar ferramentas de nível profissional acessíveis a um público mais amplo, a parceria transforma o copy trading em uma porta de entrada para o desenvolvimento de habilidades e a participação no mercado.

Série de Conteúdos e Webinars para Fortalecer o Conhecimento em Trading

Como parte desta colaboração orientada pelo conhecimento, EBC e Brokeree lançarão a partir de maio uma série mensal de artigos que abordarão uma ampla variedade de temas relacionados a trading e investimentos. Esses conteúdos serão desenvolvidos para enfrentar desafios reais enfrentados pelos traders e oferecer estratégias práticas para melhorar o desempenho, o controle de risco e a tomada de decisões. Cada artigo aproveitará a expertise compartilhada das duas empresas e será publicado em canais digitais, beneficiando toda a comunidade de traders.

Além disso, a parceria promoverá uma série trimestral de webinars, reunindo traders, corretores e provedores de sinais para discussões aprofundadas sobre temas de grande impacto. O primeiro webinar, que será lançado em breve, abordará Gestão de Risco, uma área crítica tanto para traders individuais quanto institucionais. A sessão apresentará técnicas práticas, ferramentas de risco em nível de plataforma e melhores práticas para ajudar os participantes a fortalecerem a disciplina no trading e a proteção do capital.

Essas iniciativas têm como objetivo não apenas educar, mas também fomentar o engajamento e o diálogo dentro da comunidade de trading, garantindo que o conhecimento flua em ambas as direções: dos especialistas para os usuários e, do front das operações, de volta àqueles que desenvolvem a tecnologia e a estratégia.



— Valorizamos a confiança de nossos clientes em nossa tecnologia e expertise. A parceria permitirá que traders e provedores de sinais em todo o mundo explorem recursos avançados de copy trading que ajudarão a ajustar estratégias e aumentar a eficiência das ferramentas de gerenciamento de risco aplicadas — afirmou Tatiana Pilipenko, Head Regional de Desenvolvimento de Negócios (APAC, Reino Unido, Américas) da Brokeree Solutions. — Essa plataforma capacita os corretores a cultivar um ambiente de trading mais inclusivo e consciente dos riscos, impulsionando o crescimento e fortalecendo as relações com as comunidades de traders.



Esta parceria de conhecimento reforça a visão compartilhada da EBC e da Brokeree: um futuro em que tecnologia, educação e transparência convergem para empoderar traders em todo o mundo. À medida que os mercados financeiros se tornam cada vez mais complexos, a colaboração visa equipar todos os traders — desde iniciantes até especialistas — com as ferramentas, a confiança e o entendimento necessários para tomar decisões mais inteligentes e informadas.

Por meio dessas colaborações, EBC e Brokeree não apenas avançam o futuro do copy trading, mas também lançam as bases para uma comunidade de investimentos mais informada, conectada e resiliente.



Para mais informações sobre EBC e Brokeree, visite https://www.ebc.com e brokeree.com.

Aviso Legal:

Operar Contratos por Diferença (CFDs) envolve um risco substancial de perda financeira rápida devido ao uso de alavancagem, tornando essa modalidade inadequada para todos os investidores; portanto, é imprescindível realizar uma avaliação cuidadosa dos seus objetivos de investimento, experiência e tolerância ao risco antes de se envolver.



Sobre o EBC Financial Group



Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.



Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.



No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.



Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

https://www.ebc.com/



Sobre a Brokeree Solutions

Fundada em 2013, a Brokeree Solutions tem aprimorado continuamente as tecnologias para corretores multiativos em todo o mundo. Com ampla experiência, a empresa contribuiu para o setor fintech da indústria de trading online ao desenvolver soluções inovadoras, otimizar procedimentos operacionais e implementar sistemas avançados de gerenciamento de risco.



As principais ofertas da Brokeree incluem Social Trading multiplataforma, Prop Pulse, Liquidity Bridge e PAMM cross-server. Além disso, a Brokeree oferece mais de 50 soluções e ferramentas projetadas para ajudar corretores a melhorar suas operações em áreas como gerenciamento de contas, gerenciamento de risco e gestão de liquidez, acessíveis a corretores que utilizam as plataformas de trading CFD MT4, MT5, cTrader e DXtrade.

brokeree.com

