Bitget Melangkah ke Dunia Aset Nyata dengan BGUSD, Menawarkan Pulangan Harian dan Kecairan Tinggi

VICTORIA, Seychelles, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, telah mengumumkan pelancaran BGUSD, sijil aset stabil yang memberikan pulangan, direka untuk mempertingkatkan kecekapan modal dan menawarkan peluang pendapatan pasif kepada pengguna di seluruh dunia. BGUSD diintegrasikan sepenuhnya ke dalam ekosistem perdagangan dan pengurusan kekayaan Bitget, sekaligus menawarkan lapisan utiliti pelbagai fungsi yang disokong oleh aset dunia sebenar. BGUSD boleh ditebus untuk USDC pada nisbah 1:1 dan boleh dilanggan menggunakan USDC atau USDT. Memegang BGUSD memberikan pengguna pulangan tahunan bermula dari 4%, yang dikreditkan setiap hari ke akaun spot mereka berdasarkan baki minimum harian mereka. Untuk 30 hari pertama selepas pelancaran, kadar pulangan promosi APY 5% akan dikenakan.

Aset ini menjana pulangan daripada pelbagai aset dunia nyata bertoken peringkat 1, termasuk dana pasaran wang berkualiti tinggi dan produk Perbendaharaan AS bertoken. Struktur hasil yang berdisiplin ini disokong oleh peruntukan aset yang pelbagai, infrastruktur bertaraf institusi, serta kerjasama dengan beberapa penyedia perkhidmatan tokenisasi terkemuka, termasuk Superstate (melalui dana Perbendaharaan bertoken mereka, USTB).

"Di Bitget, misi kami sentiasa mengutamakan keperluan pengguna—sama ada mereka berasal dari komuniti kripto, institusi atau sektor kewangan tradisional. Dengan BGUSD, kami menawarkan penyelesaian yang menggabungkan kelebihan kedua-dua dunia: ketelusan dan inovasi kripto dengan kestabilan serta peluang pulangan yang biasanya terdapat dalam aset dunia sebenar. BGUSD dibina untuk membuka peluang pendapatan pasif dan menjadikan penjanaan pulangan semudah memegang stablecoin. Pelancaran ini merupakan langkah baharu dalam menghubungkan kekuatan kewangan tradisional dengan kelincahan Web3 — dan ini hanyalah permulaan," kata Gracy Chen, CEO Bitget.

Struktur ini menjadikan BGUSD sebagai alternatif yang selamat dan menjana pulangan dalam platform, mengurangkan pendedahan kepada ketidaktentuan pasaran kripto sambil mengekalkan kecairan penuh melalui pilihan penebusan. Pengguna boleh memilih penebusan segera yang dipenuhi daripada kumpulan rizab Bitget, atau penebusan standard dengan penyelesaian dalam tempoh tiga hari bekerja. Yuran langganan dan penebusan ditetapkan pada kadar 0.1%.

Lebih daripada sekadar alat untuk pemeliharaan, BGUSD direka untuk penggunaan aktif dan menyokong ekosistem Bitget yang lebih luas sepenuhnya. Ia boleh digunakan sebagai cagaran pinjaman, margin niaga hadapan, Launchpool dan PoolX. Kebolehgunaan aset dalam pelbagai senario membantu meningkatkan pengekalan modal dan menyokong strategi platform yang bertujuan menghasilkan pulangan stabil dengan risiko yang diselaraskan. Melalui peruntukan kendiri dan kerjasama dengan institusi kewangan bereputasi, produk ini memastikan kepelbagaian dan mengurangkan risiko kepekatan. Dengan menghubungkan instrumen kewangan tradisional dengan akses on-chain, BGUSD menawarkan penyelesaian yang kukuh berbanding pilihan sedia ada, menggabungkan pulangan stabil dengan ketelusan penuh.

Untuk maklumat lanjut mengenai BGUSD, sila layari di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan Web3 yang terkemuka di dunia. Memberi perkhidmatan kepada lebih 100 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses secara masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep, merupakan dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif, termasuk kefungsian dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, pelayar DApp dan pelbagai lagi.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara gusti dunia), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan), untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka bersedia tanggung jika berlaku kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa diperoleh dan pengalaman kewangan peribadi serta kedudukan kewangan perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi pada masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/179b25fe-1d19-467b-a3b2-bae3d42a37df

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.