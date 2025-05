ZenaTech ofrece actualización de computación cuántica en el proyecto de pronóstico del tiempo 'Clear Sky'─ enjambres de drones con inteligencia artificial (IA) para combatir el fuerte aumento en eventos climáticos extremos de miles de millones de dólar…

VANCOUVER, Columbia Británica, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), una empresa de tecnología especializada en drones con IA (Inteligencia Artificial), Drones como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales SaaS y computación cuántica, ofrece hoy una actualización de su proyecto "Clear Sky", una iniciativa de investigación y desarrollo (I + D) que pronto se lanzará en una versión de aplicación beta, que utiliza múltiples drones con inteligencia artificial (IA) en un enjambre de drones, y computación cuántica para el pronóstico del tiempo. El objetivo es predecir mejor el clima localizado, incluidos los eventos climáticos extremos para las empresas y usuarios del gobierno, salvando vidas y economizando miles de millones de dólares.

En los próximos meses, ZenaTech planea expandir su equipo de proyecto de computación cuántica a 20 con la adición de por lo menos diez ingenieros especializados adicionales. Esto acelerará el desarrollo y la próxima versión beta de Clear Sky, además de promover otros proyectos internos de computación cuántica actualmente en curso.

"El año pasado, se registraron 58 desastres climáticos separados de miles de millones de dólares en todo el mundo, el segundo más alto registrado, incluyendo 27 en Estados Unidos. A través del proyecto Clear Sky, utilizaremos enjambres de drones impulsados por inteligencia artificial y computación cuántica para predecir mejor estos desastres y llenar las brechas críticas de observación atmosférica de la recopilación tradicional de datos meteorológicos y los métodos satelitales", dijo el director ejecutivo de ZenaTech Shaun Passley, Ph.D. "Los drones con sensores que vuelan a grandes altitudes pueden recopilar datos en tiempo real, lo que permite una mayor resolución espacial y temporal que resulta en información meteorológica más precisa y actualizada para anticipar mejor el inicio de climas extremos como los tornados".

Los enjambres de drones impulsados por IA son una herramienta emergente en meteorología, que ofrece un enfoque transformador para el pronóstico del tiempo mediante la recopilación de datos atmosféricos en tiempo real con una precisión y cobertura espacial sin precedentes. Estos múltiples drones autónomos coordinan sus movimientos utilizando algoritmos con IA para muestrear diferentes capas de la atmósfera simultáneamente. Equipados con sensores avanzados, miden variables clave como temperatura, humedad, velocidad del viento y presión en áreas de difícil acceso o peligrosas, como sistemas de tormentas o regiones remotas. Los datos recopilados se transmiten en tiempo real a modelos de pronóstico, lo que mejora la resolución y la precisión de las predicciones, especialmente para tormentas eléctricas o tornados de rápida evolución. Al ofrecer mediciones localizadas de alta frecuencia, los enjambres de drones de IA mejoran significativamente la capacidad de detectar señales de alerta temprana y refinar los pronósticos a corto plazo y a mesoescala local.

La computación cuántica es un campo emergente de la informática de vanguardia que aprovecha las cualidades únicas de la mecánica cuántica para resolver problemas más allá de la capacidad de incluso las computadoras clásicas más poderosas de hoy en día, para procesar problemas matemáticos y datos masivamente complicados a velocidades órdenes de magnitud más rápidas. Las computadoras cuánticas pueden analizar datos vastos y complejos de manera mucho más rápida y precisa, mejorando las predicciones meteorológicas y optimizando la capacidad de pronosticar eventos extremos.

En los últimos años, hemos observado un fuerte aumento en el número de desastres climáticos de miles de millones de dólares. En 2024, los eventos climáticos extremos, incluidos huracanes, incendios forestales, inundaciones y tormentas severas, causaron aproximadamente $ 417 mil millones en pérdidas a nivel mundial según el Informe de Catástrofes Naturales y Clima de Gallagher Re.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales SaaS y computación cuántica para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y levantamiento topográfico para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gobierno e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de siete oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está desarrollando un modelo de negocio DaaS y una red global de socios.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de interior y exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

