Ressources Cartier Inc. annonce les résultats d’élection de l’Assemblée Générale Annuelle

VAL-D’OR, Québec, 27 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (« Cartier » ou la « société ») annonce qu’à l’occasion de son assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 27 mai 2025, les personnes suivantes ont été élues à titre d’administrateurs de Cartier :

Nom Votes pour % Pour Myrzah Tavares Bello 52 547 290 98.17 Philippe Cloutier 53 412 290 99.79 Mario Jacob 53 412 290 99.79 Alain Laplante 53 388 268 99.74 Daniel Massé 53 412 290 99.79 Manuel Peiffer 53 388 268 99.74



Le régime d’options d’achat d’actions de la société (le « régime ») tel que décrit à la circulaire de sollicitation de procurations en date du 24 avril 2025 (la « circulaire ») a été approuvée par les actionnaires à l’assemblée. Le nombre maximal d'actions qui peuvent être émises en vertu du régime est de 10 % du nombre d'actions émises et en circulation de temps à autre (sur une base non diluée). Pour plus d’information, la circulaire est disponible pour consultation sur SEDAR+.

La proposition de nomination de KPMG. s.r.l., S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeur indépendant de la société, telle que décrite à la circulaire, a été approuvée par les actionnaires à l’assemblée.

Suite à l’assemblée annuelle, le conseil d’administration a nommé les personnes suivantes à titre de dirigeants de la société :

Philippe Cloutier, P.Geo., président et chef de la direction;

Ronan Deroff, P.Geo., vice-président exploration;

Nancy Lacoursière, BAA, chef des finances;

Daniel Massé, B.SC., ADM.A. PL.FIN., président du conseil

Alain Laplante, FCPA, IAS.A, secrétaire corporatif.





Le président du conseil, Daniel Massé est heureux d’annoncer la nomination de M. Deroff au poste de vice-président exploration et déclare : « Au fil des années, Ronan a largement contribué au progrès de notre entreprise, particulièrement dans le développement du camp Cadillac. Sa solide expertise, son excellente connaissance du territoire et son expérience en exploration lui permettront de superviser efficacement la poursuite rigoureuse de nos travaux actuels tout en générant de nouvelles opportunités, notamment au sein du camp Cadillac. »

Le conseil d’administration de la société a également autorisé, le 27 mai 2025, l’octroi d’un total de 3 600 000 options d’achat d’actions aux administrateurs, dirigeants et un consultant de la société. En conformité avec le régime d’options d’achat d’actions, chacune des options octroyées permettra au détenteur de souscrire à une action ordinaire de la société au prix de 0,11 $ l’action au plus tard le 26 mai 2030.

Contact :

Philippe Cloutier, Président et chef de la direction

Ressources Cartier Inc.

Téléphone : (819) 874-1331, Sans Frais : 877 874-1331, Télécopieur : (819) 874-3113

La Bourse de croissance TSX n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué.

