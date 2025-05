Royale lance une campagne publicitaire nationale célébrant la fierté canadienne

DIEPPE, Nouveau-Brunswick, 27 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chez Royale, la marque canadienne qu’arborent divers produits réputés comme du papier hygiénique, des papiers-mouchoirs et des couches pour bébé, nous mettons de l’avant notre engagement envers la qualité et notre héritage dans une nouvelle campagne télévisée nationale.

L’annonce de 30 secondes, intitulé « Notre histoire », montre la place que les produits Royale occupent depuis des décennies dans les foyers canadiens. Elle présente les employés qui fabriquent ces produits, en soulignant leur apport et les liens qu’ils ont avec leurs voisins, parents et amis dans leur collectivité.

« Cette campagne illustre ce que signifie avoir la fibre canadienne », indique Jennifer Lo, vice-présidente, Marketing aux Produits de consommation Irving, la société-mère de Royale. « Cette fibre est le fil conducteur qui relie nos produits, nos employés et qui tisse notre raison d’être, un lien qui continue de traverser toutes nos activités. »

La publicité a commencé à être diffusée à l’échelle nationale le 18 mai, afin de rendre hommage à une marque qui fait désormais partie de la vie quotidienne des Canadiennes et des Canadiens. C’est de plus la première campagne que Royale réalise avec l’agence de création Leo Toronto.

Voyez l’annonce ici.

À propos de Royale

Les produits Royale sont appréciés des Canadiennes et des Canadiens depuis plus de 60 ans. Royale offre une gamme complète de produits de papier à usage domestique et des couches pour bébé de qualité.

À propos des Produits de consommation Irving

Les Produits de consommation Irving sont l’un des principaux fabricants de produits de papier à usage domestique et de couches pour bébé en Amérique du Nord. Les entités des Produits de consommation Irving sont Les Papiers Irving et Les Soins personnels Irving. Les Papiers Irving offrent des produits de papier de marque maison de qualité à plusieurs grands détaillants nord américains, en plus de certaines des marques de papiers-mouchoirs parmi les plus vendues. Les Soins personnels Irving sont le seul fabricant de couches pour bébé et de culottes de propreté au Canada. Les Produits de consommation Irving font partie du Groupe d’entreprises J.D. Irving.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Marc Doucette Vice-président, Communications de l’entreprise Courriel : media@jdirving.com

