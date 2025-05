CARBIOS unterzeichnet erste Verträge über den Verkauf von biologisch recyceltem PET mit zwei weltweit führenden Kosmetikunternehmen

CARBIOS hat zwei mehrjährige Verträge mit L'ORÉAL und L'Occitane en Provence über den Verkauf von enzymatisch recyceltem und recycelbarem PET aus seiner Anlage in Longlaville unterzeichnet und hat die Umsetzung seiner Strategie für die künftige Anlage weiter vorangetrieben.

Diese ersten kommerziellen Verträge bestätigen die Marktnachfrage nach hochwertigem, enzymatisch recyceltem und wiederverwertbarem PET.

Clermont-Ferrand (Frankreich), 27. Mai 2025 (17:45 Uhr MEZ). CARBIOS , (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, gibt die Unterzeichnung seiner ersten mehrjährigen Abnahmeverträge mit L'ORÉAL und L'Occitane en Provence für biologisch recyceltes r-PET aus seiner künftigen kommerziellen Anlage in Longlaville bekannt.

Diese kommerziellen Verträge bestätigen die Nachfrage weltweit führender Markenhersteller nach enzymatisch recyceltem und recycelbarem PET, mit dem die Unternehmen ihre Ziele hinsichtlich einer Kreislaufwirtschaft für ihre Verpackungen erreichen und zeitgleich deren Qualität gewährleisten können.

Mit der Unterzeichnung dieser Verträge hat CARBIOS die Umsetzung seiner Strategie vorangetrieben und sein gesetztes Ziel, die ersten Verträge im ersten Halbjahr 2025 zu unterzeichnen, erreicht.

Vincent Kamel, CEO von CARBIOS: „Die Unterzeichnung dieser beiden ersten kommerziellen Verträge mit L'ORÉAL und L'Occitane en Provence, zwei führenden Markenherstellern mit hohen Ansprüchen an ihre Produkte, ist ein wichtiger Meilenstein für CARBIOS. Er bestätigt sowohl die Nachfrage nach als auch die Existenz eines etablierten Marktes für enzymatisch recyceltes r-PET. Wir erleben eine starke Dynamik, unsere Umsatz- und Lieferziele zu erreichen, was uns zuversichtlich stimmt, bald weitere Verträge für unseren zukünftigen Standort in Longlaville unterzeichnen zu können. Unser Engagement für den Erfolg unserer zukünftigen Anlage ist stärker denn je."

Jacques Playe, Direktor für Entwicklung und Verpackung bei L'Oréal: „Die Vereinbarung mit CARBIOS unterstreicht unseren Einsatz für die Zusammenarbeit mit innovativen Akteuren in der PET-Recycling-Branche, um eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Wir gratulieren CARBIOS zu diesem Fortschritt auf seinem Weg zur industriellen Produktion ihrer enzymatischen Recyclinglösung, die einen wichtigen Meilenstein für die Verpackungsindustrie darstellt.“

David Bayard, F&E-Direktor Verpackung, L'Occitane en Provence: „Die Partnerschaft mit CARBIOS ist für L'Occitane en Provence ein entscheidender Schritt in unserem Engagement unsere Verpackungen kreislauffähiger zu gestalten. Sie ist ein Beweis für unseren kontinuierlichen Einsatz, die Reduzierung der Auswirkungen unserer Arbeit auf die Umwelt zu beschleunigen. Zusammen mit Carbios verwirklichen wir unser gemeinsames Ziel, eine leistungsstarke europäische Industrie aufzubauen, um den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe voranzutreiben."

Über CARBIOS:

CARBIOS ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt CARBIOS enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzen. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie den Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die Bauarbeiten für die weltweit erste industrielle Biorecyclinganlage sollen zwischen Juni und September 2025 wieder aufgenommen werden, sobald die erforderlichen zusätzlichen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature, sowie einer weiteren Veröffentlichung in derselben Fachzeitschrift, wurde CARBIOS, ein von Truffle Capital gegründetes Unternehmen, wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke-, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit CARBIOS zusammen. CARBIOS ist Teil von B CorpTM, einem internationalen Verbund von Unternehmen, der sich durch ihrer Geschäftsfeld für das Gemeinwohl einsetzen (B Corp™).

Um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen und Textilien vorantreibt, besuchen Sie bitte http://www.carbios.com/en

Nachrichten und Medieninhalte finden Sie in unserem Newsroom: www.carbios.com/newsroom/de/

LinkedIn: CARBIOS / Instagram: insidecarbios

Informationen zu CARBIOS Aktien:

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Aktionäre können das PEA-PME-Programm, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren, in Anspruch nehmen.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen und Risikofaktoren:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, keine historischen Daten, und ist nicht als Garantie dafür zu verstehen, dass die genannten Fakten und Daten eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig. CARBIOS ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder sonstigen Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken können, sowie deren mögliche Auswirkungen auf das Unternehmen oder das Ausmaß, in dem der Eintritt eines Risikos oder einer Risikokombination zu Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen in keiner Weise eine Garantie für die künftige Leistung des Unternehmens darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse und Cashflows sowie die Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dieses Dokuments enthaltenen Vorschlägen oder Hinweisen abweichen können. Selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows und die Entwicklungen in der Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die künftigen Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Den Lesern wird empfohlen, die Risikofaktoren, die in dem bei der französischen Börsenaufsichtsbehörde (AMF") hinterlegten Universal-Registrierungsdokument sowie in dem auf der Website des Unternehmens kostenlos erhältlichen Halbjahresfinanzbericht beschrieben sind, sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren oder andere eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall für Entscheidungen oder Handlungen, die im Zusammenhang mit den Informationen und/oder Aussagen dieser Pressemitteilung getroffen wurden, oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen werden nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gegeben. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen dieser Informationen oder der Annahmen, auf denen sie beruhen, zu veröffentlichen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den für CARBIOS geltenden rechtlichen oder regulatorischen Verpflichtungen.



Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Pressemitteilung ist die englische Fassung maßgebend.

Anhang

