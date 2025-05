La CCC signe un protocole d'entente avec l'UKEF pour aider à diversifier les exportations canadiennes

OTTAWA, Ontario, 27 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a signé un protocole d'entente avec UK Export Credit Finance (UKEF), l'organisme de crédit à l'exportation du Royaume-Uni. Le protocole d'entente vise à soutenir la stratégie de diversification des exportations du Canada en approfondissant les partenariats industriels entre les entreprises canadiennes et britanniques dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que de l'infrastructure publique, de l'énergie propre et des technologies de l'information.

Le protocole d'entente de la CCC permet à l'UKEF de fournir un financement aux emprunteurs admissibles dans le cadre du modèle de contrats de gouvernement à gouvernement (GÀG) du Canada. La CCC aide les gouvernements à travers le monde à acquérir des solutions canadiennes personnalisées par le biais de contrats GÀG. Chaque contrat GÀG a l'effet juridique d'être signé au nom du gouvernement du Canada et s'accompagne d'une garantie d'exécution du contrat. Cela réduit les risques pour toutes les parties.

La CCC est la seule agence du Gouvernement du Canada qui offre des services de défense des intérêts commerciaux, de développement de projets en collaboration et d'expertise en matière de contrats internationaux pour aider les entreprises canadiennes à obtenir des contrats avec des gouvernements étrangers. Au cours des cinq dernières années, la CCC a contribué à l'exportation de plus de 15 milliards de dollars de biens et de services canadiens vers des pays du monde entier.

En plus de travailler avec l'UKEF, la CCC continuera de collaborer avec Exportation et développement Canada (EDC) - l'organisme de crédit à l'exportation du Canada, afin d'apporter le financement de l'acheteur et du projet aux contrats de GÀG.

Citations

« La CCC est fière de travailler avec l'UKEF pour renforcer les collaborations industrielles entre le Canada et le Royaume-Uni, et pour mieux répondre aux besoins des exportateurs canadiens et de leurs acheteurs gouvernementaux. » - Bobby Kwon, président-directeur général de la CCC.

« Ce protocole d'entente souligne le partenariat commercial durable entre le Royaume-Uni et le Canada pour soutenir nos priorités communes en matière de croissance économique durable et à long terme. La signature suit de près l'établissement d'une présence de UK Export Finance au Canada pour aider à explorer de nouvelles possibilités de prêts financiers qui profiteront aux exportateurs canadiens et britanniques. » - Ozgur Kutay, chef de pays, Canada, UK Export Finance

Liens connexes

Ressource

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter communications@ccc.ca.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.

Legal Disclaimer:

