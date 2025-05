LodgIQ et Medialog répondent à la demande croissante de technologie hôtelière intégrée en France

Revenue management optimisé par l’IA et connectivité PMS offrent une solution unifiée de revenue management et business intelligence aux hôteliers français

Cette intégration permet aux hôteliers français de baser leur stratégie de revenus sur des données opérationnelles obtenues en temps réel, ce qui n’est pas négligeable” — Vincent Ramelli, CEO de LodgIQ

SUNNYVALE, CA, UNITED STATES, May 27, 2025 / EINPresswire.com / -- LodgIQ, la plateforme de revenue management optimisé par l'IA à laquelle font confiance les hôteliers du monde entier, a annoncé sa première connexion avec Medialog, leader français des solutions PMS. Cette intégration permet aux hôtels français de bénéficier des outils d'optimisation prédictive des revenus de LodgIQ, désormais entièrement interopérables avec le PMS largement adopté de Medialog. Cette connexion offre une expérience simplifiée aux équipes hôtelières qui cherchent à aligner leurs opérations quotidiennes avec des stratégies de tarification dynamiques, grâce à des solutions adaptées aux besoins uniques du marché français.La France étant l'un des marchés hôteliers les plus actifs d'Europe, en particulier avec des destinations phares comme Paris, la demande pour un revenue management flexible et intelligent ne cesse de croître. La position de Medialog en tant que fournisseur clé de PMS dans cette région en a fait un choix d'intégration naturel pour la croissance européenne de LodgIQ.« Cette intégration permet aux hôteliers français de baser leur stratégie de revenus sur des données opérationnelles obtenues en temps réel, ce qui n’est pas négligeable », a déclaré Vincent Ramelli, CEO de LodgIQ. « Alors que nous nous développons sur le marché européen, ce partenariat avec un fournisseur établi et respecté comme Medialog garantit que notre technologie soit accessible, pertinente et ait un impact positif immédiat pour les hôteliers. »L'intégration offre un chemin de mise en œuvre simplifié, éliminant la nécessité d'une saisie manuelle des données ou d'une coordination complexe du système. De plus, l’interface de LodgIQ est conçue pour une utilisation mobile-first, ce qui la rend particulièrement utile pour les directeurs d'hôtels en déplacement, une caractéristique essentielle pour les marchés urbains français où la rapidité est clé.« Nous avons constaté un intérêt croissant de la part de nos clients pour les outils de revenue management optimisés par l'IA, et la croissance de LodgIQ en Europe nous a donné l'occasion parfaite d’y répondre », a déclaré Cyrille Bellefaix, Président-Fondateur de Medialog. « Avec cette intégration, nos partenaires hôteliers peuvent désormais accéder à une tarification dynamique avancée sans changer les systèmes sur lesquels ils s'appuient tous les jours. »L'intégration est maintenant disponible pour les hôtels utilisant les solutions Medialog, et le déploiement initial a commencé avec plusieurs propriétés indépendantes à travers la France. Au fur et à mesure que LodgIQ étend sa présence en Europe, la société prévoit d'établir d'autres connexions techniques avec les plateformes PMS et POS établies dans ces régions afin de répondre aux besoins évolutifs des hôteliers.À propos de LodgIQ™LodgIQ™ est une plateforme leader de revenue management optimisé par l'IA destinée à l'industrie hôtelière. Elle révolutionne l'intégration des données et la prise de décision pour les équipes commerciales des hôtels. Notre plateforme consolide les données relatives aux revenus, aux ventes et au marketing, offrant un aperçu des tendances du marché et des comportements des consommateurs pour des décisions stratégiques basées sur les données. LodgIQ offre une vision complète et en temps réel des indicateurs clés, améliorant ainsi les ajustements des tarifs des chambres, les campagnes marketing et les stratégies de vente. Engagé dans l'optimisation des opérations et la maximisation des revenus, LodgIQ est l'outil essentiel pour des stratégies commerciales unifiées dans le secteur de l'hôtellerie. Travaillant actuellement avec plus de 550 hôtels, les produits de LodgIQ combinent un apprentissage automatique sophistiqué avec une interface utilisateur intuitive et puissante, fournissant des recommandations avancées et des analyses exploitables. Le siège de LodgIQ se trouve dans la Silicon Valley, avec des bureaux à New York et à Bangalore.Pour en savoir plus : https://lodgiq.com/ À propos de MedialogMedialog s’impose depuis 1988 comme une valeur sûre dans le monde de l’hôtellerie et de la restauration indépendante. Son entrée dans les Fintech avec l'intégration des paiements dans ses solutions PMS et POS en 2022 consolide sa position, pour structurer et optimiser l’organisation de ses clients en s’adaptant avec précision à leurs besoins spécifiques. L’hôtellerie de luxe ne s’y est pas trompée, elle représente 35 % des clients de Medialog, attirée par l’excellence du service, la qualité des produits et le travail bien fait.Pour en savoir plus : https://www.medialog.fr/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.