بنك "إلى" وماستركارد يعززان من تعاونهما لإطلاق حلول مصرفية مبتكرة والتوسع في أسواق جديدة

المنامة، البحرين, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلن بنك "إلى"، التابع لبنك "إيه بي سي" ABC، عن تعاون جديد مع شركة ماستركارد يهدف إلى تعزيز عروض البنك في مجال الخدمات المصرفية للعملاء، من خلال إطلاق منتجات جديدة مخصصة لفئة العملاء المميزين والمسافرين، بالإضافة إلى تطوير برامج الولاء.

وسيمكّن هذا التعاون البنك من الاستفادة من حلول الدفع المتقدمة التي توفرها ماستركارد، وسيطلق بنك "إلى" برنامج ولاء جديد بالتعاون مع ماستركارد، يوفر قيمة مضافة للعملاء ويعزز تجربتهم في مجالات مثل المأكولات، والتسوق الفاخر، والسفر، والتجارب الفريدة.كما تشمل المنتجات الجديدة أيضاً تقنيات متطورة لحماية الخصوصية ومنع الاحتيال.

وبهذه المناسبة، قال محمد المرّاج، الرئيس التنفيذي لبنك "إلى": "نحرص دائماً في بنك ’إلى‘، في وضع متطلبات العملاء في صميم كل عملياتنا وخدماتنا. ونحن فخورون بالحفاظ على التزامنا بتوفير حلول وتجارب مصرفية مصممة لتلبية احتياجات العملاء، خاصة في وقت تتسارع فيه وتيرة التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي. ويعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز رؤيتنا لتقديم تجربة مصرفية تعكس أسلوب حياة العميل. ومن خلال تجديد تعاوننا مع ماستركارد، نعزز ريادتنا في مجال المدفوعات الرقمية في المنطقة عبر مجموعة من المنتجات المتكاملة التي تجمع بين السلاسة، والأمان، والتطور، وتوفر امتيازات استثنائية."

ومن جانبه، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد :يعكس تعاوننا المستمر مع بنك ’إلى‘ التزامنا المشترك بدفع الابتكار في المجال الرقمي وتقديم حلول ترتكز على احتياجات العملاء. ونحن نحرص على دعم شركائنا من خلال تقديم تجارب مصرفية أكثر أمانًا وفاعلية، من خلال توفير حلول متكاملة ودعم خططهم التوسعية إقليميًا."

وتُعد ماستركارد شريكًا موثوقًا لبنك "إلى" منذ انطلاقته، حيث دعمت استراتيجيته وخطط توسعه. وأثمر هذا التعاون عن طرح مجموعة من الحلول المبتكرة في السوق، من أبرزها برنامج البطاقات متعددة العملات، وبرنامج الولاء "ادفع بالنقاط"، بالإضافة إلى بطاقة ماستركارد المشتركة مع طيران الخليج في البحرين.

ويلتزم بنك "إلى"، منذ تأسيسه في العام 2019، بتقديم حلول مصرفية رقمية مصممة لتواكب احتياجات أنماط الحياة المتغيرة لعملائه. ويُعد "إلى" بنكاً رقمياً متكاملاً ويعمل عبر تطبيق الهاتف فقط، وحظي بإقبال واسع محلياً وإقليمياً، ويوفر مجموعة متنوعة من البطاقات، تشمل بطاقات الخصم والائتمان والمدفوعة مسبقًا، التي توفر مزايا حصرية ونظام مكافآت مصمم بما يتماشى مع تفضيلات العملاء.

كما يتيح تطبيق "إلى" الحائز على جوائز، عددًا من الأدوات الذكية للادخار الرقمي مثل "حصّالة" و"جمعيّة"، بالإضافة إلى حساب "الكنز"، وهو حساب جوائز يتيح للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية قيّمة على مدار العام.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل

مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

www.mastercard.com

الصورة المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a838d1fe-d20b-4879-8e41-152c9e78b0a4

Maher Albash M +971 50 188 2508 malbash@webershandwick.com

Mastercard & ila Bank Partnership صورة من مراسم التوقيع

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.