AYS Developers vise à battre un record mondial Guinness de la plus grande session de formation en immobilier

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 27 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AYS Developers, en collaboration avec le Dr Nour El-Serougy et l’Innovation Experts Real Estate Institute, accueillera un événement de formation historique le 31 mai 2025 au Grand Hyatt Convention Centre, situé à Dubaï. L’initiative vise à battre le record mondial Guinness de la plus grande session de formation en immobilier du monde, en ciblant des techniques avancées de vente de projets sur plan.

Cet événement gratuit soutient la déclaration de Son Altesse Cheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan qui a nommé 2025 comme étant l’Année de la communauté. Il reflète l’engagement de Dubaï envers l’enseignement, l’innovation et les progrès au sein du secteur de l’immobilier.

Spencer Lodge, un animateur de podcast récompensé, à la fois stratège commercial et l’une des 100 personnes les plus influentes de Dubaï, présentera l’événement. La formation sera dispensée par le Dr Nour El-Serougy, un spécialiste mondialement reconnu dans les domaines de l’investissement immobilier et de la PropTech. Connu comme « L’aigle de l’immobilier », le Dr El-Serougy est le fondateur et le PDG de HRE Properties ainsi qu’un professeur chevronné de l’Innovation Experts Real Estate Institute. Avec plus de 20 ans d’expérience sur les marchés internationaux ainsi que ceux du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, il a formé des milliers de personnes et détient déjà un record mondial Guinness.

Après la formation, les participants entendront des dirigeants clés du secteur lors d’une discussion de groupe sur l’avenir de l’investissement immobilier dans les îles de Dubaï. Ismael Al Hammadi, Nazish Khan, Sonia Waters et le Dr El-Serougy font partie des intervenants. Des représentants des instances gouvernementales et des autorités supérieures y participeront, soulignant la collaboration entre les acteurs privés et publics dans le développement du secteur.

Avec pour toile de fond les îles de Dubaï, un symbole de l’ambition et de la transformation de la ville, l’événement représente à la fois une plateforme de partage des connaissances et une célébration du leadership de Dubaï dans l’innovation immobilière.

Yulia Loshchukhina, PDG d’AYS Developers, a déclaré : « C’est un honneur de rejoindre un mouvement qui associe enseignement, innovation et esprit communautaire. Battre un record du monde n’est pas simplement une question de grandeur, mais également d’impact, et nous sommes fiers d’établir cette nouvelle prouesse mondiale depuis Dubaï. »

M. Mohammed Mousa, PDG d’Innovation Experts Real Estate Institute a ajouté : « C’est plus qu’une formation de record, il s’agit d’un mouvement visant à redéfinir la manière dont les professionnels de l’immobilier apprennent, progressent et dirigent. De Dubaï au monde, nous définissons une référence des connaissances, de l’excellence et de la vision. C’est un honneur de servir cette mission chez moi, une ville qui ne s’arrête jamais d’atteindre les sommets. »

Inscrivez-vous ici : https://conference.aysdevelopers.ae

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42316942-3ff8-4869-aea9-b246af353ac9

Contact : Aprati Suri aprati@publsh.ae

