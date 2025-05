OTC Markets Group accueille Exail Technologies, société européenne de défense, sur le marché OTCQX

NEW YORK, 27 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), opérateur de marchés réglementés pour la négociation de plus de 12,000 titres américains et internationaux, a annoncé qu'Exail Technologies (Euronext Paris: EXA; OTCQX: EXALF), un acteur mondial de premier plan dans les domaines des systèmes de drones maritimes et des systèmes de navigation, a été admis à la négociation sur OTCQX® Best Market. Exail Technologies a ainsi procédé à une montée en gamme depuis le marché Pink® au marché OTCQX. Il s’agit de la première société européenne active dans le secteur de la Défense à rejoindre le marché OTCQX.

À compter d’aujourd’hui, les actions Exail Technologies sont négociées sur le marché OTCQX sous le symbole “EXALF.” Les investisseurs américains peuvent accéder aux informations financières actualisées de la société ainsi qu’aux cotations en temps réel de niveau 2 sur le site www.otcmarkets.com.

L’entreprise continue d’être négociée simultanément sur son marché d'origine, Euronext, ainsi que sur le marché américain, renforçant ainsi sa visibilité et son accessibilité auprès des investisseurs internationaux.

L’admission au marché OTCQX constitue une avancée stratégique de premier plan pour les sociétés souhaitant offrir une transparence maximale à leurs investisseurs américains. Ce marché de référence permet aux entreprises cotées sur des bourses internationales reconnues de s’appuyer sur les informations financières publiées dans leur pays d’origine. Grâce à des standards allegés, elles peuvent rendre ces données accessibles aux investisseurs aux États-Unis. Pour être éligibles à l'OTCQX, les sociétés doivent répondre à des critères financiers stricts, adopter les meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise et démontrer une conformité exemplaire aux réglementations financières et boursières en vigueur.

À propos d’Exail Technologies

Exail Technologies est une société spécialisée dans les hautes technologies dans les domaines de robotique autonome et de navigation, avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatiale et la photonique.

À propos d’OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) exploite des marchés réglementés pour la négociation de plus de 12,000 titres américains et internationaux. Nos normes de divulgation basée sur les données constituent la base de nos trois marchés: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market, and Pink® Open Market.

Nos systèmes de négociation alternatifs OTC Link® Alternative Trading Systems (ATSs) fournissent une infrastructure de marché essentielle sur laquelle les courtiers s’appuient pour faciliter les échanges. Notre modèle innovant offre aux entreprises une accès plus efficace aux marchés financiers américains.

OTC Link ATS, OTC Link ECN, OTC Link NQB, and MOON ATS™ sont chacun un ATS réglementé par la SEC, exploité par OTC Link LLC, un courtier enregistré auprès de la FINRA et de la SEC, membre SIPC.

Pour en savoir plus sur la façon dont nous créons des marchés mieux informés et plus efficaces, consultez notre site www.otcmarkets.com.

Abonnez-vous au flux RSS d’OTC Markets

Contact Presse:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.