Epitopea annonce un article dans Nature Cancer sur de nouvelles cibles d'immunothérapie dans le mélanome et le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC)

Validation supplémentaire des Cryptigens™ en tant que cibles exploitables pour l'immunothérapie du cancer

MONTRÉAL et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 27 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epitopea, une société transatlantique spécialisée en immunothérapie des cancers, et l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal, une institution de recherche canadienne de premier plan reconnue pour son innovation scientifique et son transfert technologique, annoncent la publication d'un article scientifique dans la revue médicale de référence Nature Cancer (1). Cet article démontre que la plateforme CryptoMapMC d'Epitopea permet d'identifier des antigènes communs, non mutés et exprimés de façon aberrante (CryptigensMC) comme des cibles très abondantes et exploitables pour l'immunothérapie dans le mélanome et le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). L'identification de CryptigensMC ayant un potentiel clinique distingue l'approche d'Epitopea de celle de nombreuses autres sociétés d'immunothérapie qui se sont concentrées sur l'identification d'antigènes tumoraux mutés (ATMs).

Dans cet article, produit avec des collaborateurs universitaires internationaux de l'Université McGill au Canada, de l'Université de Liège en Belgique et de l'Université de Lausanne en Suisse, CryptoMap™ a identifié 589 antigènes tumoraux (ATs) non redondants dans le mélanome cutané et le cancer du poumon non à petites cellules. De manière significative, seul 1 % des ATs exploitables étaient dérivés de séquences mutées (ATMs). Sur les 99 % d'ATs restants, environ 37 % (n=220) étaient des CryptigensMC. Ces CryptigensMC sont immunogènes, partagés entre les échantillons de tumeurs et pourraient contribuer aux réponses de blocage des points de contrôle immunitaire, ce qui confirme leur utilité dans le ciblage immunitaire dans l'ensemble du paysage tumoral.

"Les données de cette dernière publication de nos collaborateurs de l'UdeM valident une fois de plus les avantages potentiels de la plateforme CryptoMapMC d'Epitopea et de notre approche transformatrice pour le traitement du cancer ", a commenté Alan C. Rigby, chef de la direction d'Epitopea. "Nous croyons que nos CryptigensMC offrent des avantages concurrentiels significatifs par rapport aux approches thérapeutiques actuelles qui se sont concentrées uniquement sur les ATMs. Comme illustré, notre approche a le potentiel de stimuler le système immunitaire afin qu'il reconnaisse précisément et détruise les cellules cancéreuses plus rapidement et plus efficacement, ce qui, selon nous, se traduira par des réponses durables chez les patients dans ces indications."

"Nous recherchons depuis longtemps des approches basées sur l'immunité qui pourraient transformer la vie des patients atteints de cancer grâce à la découverte d'immunothérapies accessibles et efficaces pour les tumeurs difficiles à traiter. Ces dernières recherches renforcent notre compréhension de l'espace cible propice au développement de traitements d'immunothérapie du cancer. En particulier, le fait que seulement 1 % des antigènes tumoraux sont dérivés de séquences mutées souligne la valeur potentielle de l'exploration de séquences non mutées dans le paysage du cancer. Collectivement, les résultats de notre manuscrit collaboratif remettent en question la croyance dogmatique selon laquelle les ATMs sont les principales cibles exploitables pour l'immunothérapie du cancer ", a déclaré le Dr Claude Perreault, chercheur principal à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'UdeM, auteur correspondant de l'article et cofondateur d'Epitopea.

Référence :

(1) Manuscrit Nature Cancer : “Tumor antigens preferentially derive from unmutated genomic sequences in melanoma and non-small cell lung cancer”.

À propos d'Epitopea

Epitopea est une société transatlantique d'immunothérapie contre le cancer qui développe des immunothérapies à base d'ARN accessibles et prêtes à l'emploi pour les cancers difficiles à traiter, en ciblant une nouvelle classe d'antigènes spécifiques de tumeurs inexploités, connus sous le nom de Cryptigens MC TSAs, qui sont largement partagés par de nombreux patients atteints du même type de tumeur.

La société a créé une vaste bibliothèque de nouveaux CryptigensMC, découverts grâce à sa plateforme exclusive CryptoMapMC. Cette plateforme tire parti de l'immunopeptidomique, de la génomique et d'un pipeline bioinformatique, ce qui permet d'identifier les antigènes spécifiques aux tumeurs exprimés de façon aberrante (CryptigensMC) qui sont souvent cachés dans l'ADN " poubelle " du cancer. Ces CryptigensMC ont été découverts pour la première fois dans le cadre d'une recherche menée par les Drs Claude Perreault et Pierre Thibault à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal.

Epitopea est soutenue par des investisseurs de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, notamment Advent Life Sciences, CTI Life Sciences, Cambridge Innovation Capital, le Fonds de Solidarité FTQ, Investissement Québec, adMare BioInnovations, Jonathan Milner, le Harrington Discovery Institute, IRICoR et Novateur Ventures. La compagnie dispose d'une licence et d'un accord de collaboration de recherche avec MSD (nom commercial de Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., États-Unis).

Epitopea a été fondée en 2021 et se compose de sociétés sœurs basées à Cambridge, au Royaume-Uni, et à Montréal, au Canada. Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.epitopea.com et nous suivre sur LinkedIn.

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne situé au cœur de l'Université de Montréal, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour faire la lumière sur les mécanismes du cancer et découvrir de nouvelles thérapies plus efficaces pour contrer cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Son approche novatrice de la recherche a déjà mené à des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, un impact important sur la lutte contre le cancer.

