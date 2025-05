UFI.EU Startet Neues Online-Portal Für PCN-Meldung, UFI-Code und Sicherheitsdatenblätter

Das neue Portal UFI.EU unterstützt Unternehmen in der EU bei CLP-konformer Produktmeldung und Dokumentation

Mit UFI.EU sparen Unternehmen Zeit, vermeiden Fehler und erfüllen alle EU-Vorgaben – einfach, schnell und rechtssicher.” — UFI.EU

BERLIN, GERMANY, May 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Mit dem Launch von UFI.EU erhalten Hersteller, Importeure und Händler von chemischen Gemischen ein zentrales, benutzerfreundliches Portal zur gesetzeskonformen Abwicklung von PCN-Meldungen, UFI-Code Generierung und der Erstellung von Sicherheitsdatenblättern (MSDS/SDS).Der europäische Markt stellt hohe Anforderungen an die Kennzeichnung und Meldung chemischer Produkte. UFI.EU wurde gegründet, um diese regulatorischen Hürden zu vereinfachen und Unternehmen jeder Größe einen klaren, digitalen Weg zur Einhaltung der CLP- und REACH-Verordnungen zu bieten.Zentrale Funktionen Für Maximale RechtssicherheitMit wenigen Klicks können Nutzer auf UFI.EU folgende Dienstleistungen in Anspruch nehmen: PCN Meldung – Das Portal übernimmt die vollständige Erstellung und Übermittlung der PCN-Daten an das zuständige EU-Meldesystem gemäß Anhang VIII der CLP-Verordnung. CLP Etikettenerstellung – Generierung rechtskonformer Etiketten inklusive Gefahrenpiktogrammen, Signalwörtern und UFI. Sicherheitsdatenblatt erstellen – Fachgerechte Erstellung und Übersetzung von MSDS/SDS-Dokumenten nach ECHA-Richtlinien in allen Sprachen des EWR.UFI Code Generierung – Ein integriertes Tool erstellt auf Basis der Rezeptur und MwSt.-Nummer den eindeutigen 16-stelligen UFI-Code.Meldung an Giftinformationszentrum – UFI.EU garantiert die gesetzeskonforme Meldung an nationale Giftnotrufzentralen in ganz Europa.Effizienz Für Kleine und Große Unternehmen„Viele Firmen stehen vor der Herausforderung, ihre Produkte korrekt und fristgerecht zu melden – oft fehlt es an Know-how oder internen Ressourcen“, erklärt Geschäftsführer C.A. Tehrany. „Mit UFI.EU bieten wir ein intelligentes, vollautomatisiertes System, das Zeit spart, Fehler vermeidet und die Einhaltung der Vorschriften dokumentiert.“Das Portal ist vollständig cloudbasiert, DSGVO-konform und eignet sich sowohl für einzelne Produktmeldungen als auch für größere Produktportfolios mit mehreren Sprachversionen.Unterstützung Für Den Europäischen MarktUFI.EU richtet sich an Unternehmen innerhalb und außerhalb der EU, die Produkte im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) vertreiben. Für nicht-europäische Firmen bietet das Portal zusätzlich die Möglichkeit, einen gesetzlichen Ansprechpartner in der EU zu benennen – eine Voraussetzung für die Produktmeldung gemäß PCN.Die Plattform unterstützt alle EEA-Sprachen und bietet eine strukturierte Benutzeroberfläche, mit der auch neue Nutzer schnell ihre Pflichten erfüllen können.Über UFI.EUUFI.EU ist eine unabhängige Plattform mit Spezialisierung auf regulatorische Dienstleistungen für chemische Produkte. Ziel ist es, Unternehmen beim gesetzeskonformen Markteintritt in Europa zu unterstützen – durch klare Prozesse, transparente Preise und professionelle Beratung.

