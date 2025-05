Bitget Wallet Melancarkan Identiti Jenama Baharu dan Pergerakan "Kripto untuk Semua Orang"

Disokong oleh 300% pertumbuhan pengguna, Bitget Wallet memperkenalkan reka bentuk baharu dan kempen $1 juta untuk membawa kripto ke dalam penggunaan harian di seluruh dunia

SAN SALVADOR, El Salvador, May 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, dompet kripto tanpa jagaan terkemuka, telah melancarkan identiti jenama baharu untuk mencerminkan evolusinya menjadi dompet kripto serba lengkap yang direka bentuk untuk kegunaan harian. Dengan lebih daripada 80 juta pengguna, Bitget Wallet telah mengembangkan tawarannya secara strategik melangkaui perdagangan dan pendapatan kepada penerokaan onchain dan pembayaran global. Selain memperkenalkan logo baharu yang melambangkan kesederhanaan dan hala tuju, aplikasi ini memperkenalkan antara muka yang lebih lancar dan mesra pengguna untuk menjadikan penggunaan kripto lebih intuitif bagi semua. Bitget Wallet berpegang pada moto inklusif — Kripto untuk Semua Orang — yang kini menjadi sebahagian daripada inisiatif lebih luas, iaitu Pergerakan Kripto untuk Semua Orang yang bertujuan untuk membawa masuk satu bilion pengguna baharu. Melalui inisiatif ini, Bitget merancang untuk memberi insentif kepada komuniti dengan dana lebih daripada $1 juta sebagai tanda penghargaan atas sokongan.

"Peranan dompet kripto semakin berkembang—ia kini beralih daripada sekadar alat khusus kepada satu keperluan dengan kegunaan dunia nyata bagi keperluan harian," kata Alvin Kan, Ketua Pegawai Operasi Bitget Wallet. "Penjenamaan semula ini merupakan sebahagian daripada rancangan jangka panjang untuk menjadikan kripto lebih mudah diakses oleh semua orang. Kami sedang membina masa depan yang mana interaksi dengan kripto terasa semudah menggunakan Uber atau Paypal," tambahnya. Pertumbuhan Bitget Wallet berlaku seiring dengan peningkatan permintaan terhadap penjagaan kendiri aset kripto dan akses kewangan alternatif, terutamanya di kawasan yang mempunyai infrastruktur perbankan terhad. Platform ini mencatatkan peningkatan pengguna sebanyak 300% dalam setahun yang lepas, dengan pertumbuhan terpantas di Afrika (lebih daripada 959%), Eropah (lebih daripada 367%) dan Timur Tengah (lebih daripada 350%), ketika semakin ramai individu beralih kepada kripto untuk mengatasi inflasi, akses perbankan yang terhad dan ketidakstabilan ekonomi, membolehkan mereka mengawal kewangan dengan lebih baik.

Penjenamaan semula Bitget Wallet menumpukan pada menjadikan kripto lebih mudah digunakan dan lebih praktikal untuk keperluan harian. Dibina dengan empat ciri utama — Berdagang, Peroleh, Bayar dan Temui — dompet ini membolehkan pengguna menjejaki trend pasaran, menerokai token baharu dan berdagang merentasi lebih 130 rantai blok dengan satu klik. Di beberapa rantau terpilih, Mod Mudah yang baharu akan dilancarkan untuk memberikan pengalaman yang lebih ringkas kepada pengguna yang baru memasuki dunia kripto. Untuk menyokong penggunaan yang selamat, dompet ini merangkumi perlindungan seperti pemantauan risiko masa nyata dan penyaringan transaksi, membantu pengguna menavigasi kewangan onchain dengan lebih selamat.

Bitget Wallet merupakan antara yang pertama melancarkan kedai dalam aplikasi dan kekal sebagai satu-satunya dompet tanpa jagaan utama yang menawarkan fleksibiliti pembayaran penuh termasuk kad kripto, imbasan kod QR dan pembelian langsung. Kedai ini menyokong lebih daripada 300 jenama merangkumi permainan, mudah alih, perjalanan dan e-dagang, membolehkan pembayaran kripto di Amazon, Google Play, Shopee dan banyak lagi. Penyepaduan serantau dengan sistem pembayaran QR nasional juga sedang dijalankan. Berdasarkan kegunaan harian ini, dompet ini turut menawarkan ciri pendapatan hasil untuk membantu pengguna menjana pendapatan pasif daripada baki kripto mereka. Ia juga merancang untuk menyokong aset dunia nyata yang dijadikan token, seperti saham dan emas, dalam usaha untuk berkembang melangkaui aset digital.

"Bitget Wallet berdiri kukuh dengan intipati kripto melangkaui visi terdesentralisasi kami, berfungsi sebagai lapisan akses kritikal merentasi perdagangan, pendapatan dan pembayaran untuk aset onchain. Pengguna kini mempunyai alat yang lebih berkuasa — mudah untuk digunakan, boleh diakses dan padat dengan keupayaan — yang menghubungkan orang ramai kepada peluang, tidak mengira tempat dan masa bila mereka perlukan," kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif di Bitget.

Untuk menandakan penjenamaan semula, Bitget Wallet melancarkan Pergerakan Kripto untuk Semua Orang dengan kerjasama projek ekosistem terkemuka, menawarkan lebih $1 juta ganjaran dan menjemput pengguna untuk menerokai platform yang dikemas kini melalui kempen interaktif.

Butiran lanjut tentang kemas kini jenama dan peta jalan produk tersedia di blog Bitget Wallet. Saksikan video jenama di YouTube.

Bitget Wallet merupakan dompet kripto tanpa jagaan yang direka untuk menjadikan kripto lebih mudah, lancar dan selamat untuk semua. Dengan lebih daripada 80 juta pengguna, ia menghimpunkan rangkaian penuh perkhidmatan kripto, termasuk pertukaran token, cerapan pasaran, pertaruhan, ganjaran, pelayar DApp dan penyelesaian pembayaran kripto. Menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan jutaan token, Bitget Wallet membolehkan perdagangan rentas rantaian yang lancar merentasi ratusan DEX dan jambatan rentas rantaian. Disokong oleh dana perlindungan pengguna bernilai lebih $300 juta, ia memastikan tahap keselamatan tertinggi untuk aset pengguna.

