Sacrificio ancestrale a Suizhou, città natale dell'imperatore cinese Yan

SUIZHOU, Cina, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 23 maggio si è tenuta una grande festa dedicata al culto degli antenati nella città natale dell'imperatore cinese Yan, Suizhou, nella provincia centrale cinese dello Hubei.

Il festival di quest'anno, caratterizzato da una sofisticata musica rituale, ha voluto creare una cerimonia sacrificale a livello nazionale, radicata nelle tradizioni culturali ma con uno sguardo al momento attuale.

La mattina del 23 maggio, la piazza dedicata al culto ancestrale di Lieshan è stata invasa dal rullo dei tamburi e dal melodioso rintocco delle campane. Con i presenti disposti in file ordinate e un corteo cerimoniale, la grande cerimonia per rendere omaggio all'imperatore Yan Shennong ha avuto inizio in un'atmosfera solenne.

Il 26 aprile di ogni anno, secondo il calendario lunare, ricorre il compleanno dell'imperatore Yan Shennong. Quest'anno a Suizhou è stata lanciata un'iniziativa collettiva online, utilizzando in modo innovativo le tecnologie digitali, come l'intelligenza artificiale, per "interagire" con l'imperatore Yan, accendere candele virtuali e offrire fiori. Questo ha consentito ai discendenti cinesi in patria e all'estero di partecipare alla cerimonia in tempo reale e di dare benedizioni online.

Il festival, organizzato dal governo popolare della città di Suizhou, è stato inaugurato nel 2009 e la cerimonia sacrificale di Shennong a Suizhou è stata dichiarata patrimonio culturale immateriale nazionale nel 2011. Quest'evento culturale è una testimonianza della lunga tradizione della civiltà cinese, un simbolo spirituale che mette in luce lo spirito incrollabile della nazione e un ponte che unisce i cinesi di tutto il mondo.

Il festival è stato organizzato in collaborazione con l'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato, con la Federazione cinese dei circoli letterari e artistici, con la Federazione pancinese dei cinesi d'oltremare rimpatriati, con l'Associazione per la cultura cinese Yan Huang e con il governo popolare della provincia dello Hubei.

Durante l'evento sono state offerte anche piattaforme di scambio e cooperazione in merito ai veicoli speciali, alla risposta alle emergenze, alla comunicazione culturale e alla promozione culturale e turistica, con l'obiettivo di incentivare progetti di investimento e far conoscere prodotti e servizi tipici al resto del mondo.

Fonte: The People's Government of Suizhou City

