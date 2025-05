Hiburan Tanpa Sempadan: AI-Media dan Lightning International Bergabung Tenaga untuk Menjadikan Saluran FAST Mudah Diakses oleh Semua

SYDNEY dan HONG KONG, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media Technologies Limited ("AI-Media"), peneraju global dalam penyelesaian kapsyen dan terjemahan langsung, telah menjalinkan kerjasama rintis dengan Lightning International ("Lightning"), pengedar utama saluran Free Ad-Supported Television (FAST). Kerjasama ini bertujuan untuk merapatkan jurang, membawa keseronokan hiburan ke seluruh pelosok dunia serta mempertingkatkan peluang pendapatan bagi platform dan pemilik kandungan FAST, mengubah cara kandungan premium diedarkan dan dijana pendapatan di pelbagai pasaran.

Menyelesaikan Cabaran Kebolehcapaian dan Penyetempatan

Bayangkan penonton di Jerman - atau di mana-mana sahaja di dunia - mengakses berita terkini dalam masa nyata, tanpa halangan bahasa. Kerjasama ini menangani cabaran utama untuk platform FAST: menyampaikan kandungan premium dan setempat kepada khalayak global serta meningkatkan kebolehcapaian untuk semua penonton, daripada filem aksi yang mendebarkan hingga muzik terkini dalam carta teratas dan haiwan peliharaan yang comel. Dengan memanfaatkan penyelesaian LEXI dan LEXI Translate daripada AI-Media, kandungan disetempatkan dalam masa nyata dengan kapsyen yang diterjemahkan secara langsung disepadukan terus ke dalam suapan, menjadikan kandungan boleh diakses dalam lebih 50 bahasa.

Contohnya, saluran yang sebelum ini terhad kepada pasaran berbahasa Inggeris, kini boleh menjangkau peminat di seluruh dunia dengan menawarkan kapsyen terjemahan langsung dalam bahasa Perancis, Jerman, Itali, Jepun dan banyak lagi. Hal ini membuka saluran pengedaran yang baharu, memperluas jumlah penonton dan membolehkan penjanaan pendapatan kandungan dalam pasaran yang sebelum ini tidak dapat dicapai.

Tony Abrahams, Ketua Pegawai Eksekutif AI-Media, berkata "Kerjasama dengan Lightning International ini merupakan pengubah keadaan untuk industri FAST. Dengan menjadikan kandungan premium boleh diakses dan disetempatkan dalam masa nyata, kami membantu platform mengembangkan penonton dan meningkatkan hasil sambil menjadikan kandungan global benar-benar inklusif."

Manfaat Transformatif untuk Platform dan Pemilik Kandungan FAST

Peningkatan Penglibatan dan Jumlah Penonton : Kapsyen meningkatkan keterlibatan, mendorong jumlah tontonan yang berulang dan tempoh menonton yang lebih lama—faktor utama dalam meningkatkan peluang iklan pada platform FAST.

: Kapsyen meningkatkan keterlibatan, mendorong jumlah tontonan yang berulang dan tempoh menonton yang lebih lama—faktor utama dalam meningkatkan peluang iklan pada platform FAST. Kebolehcapai yang Lebih Luas : Penyelesaian AI-Media bukan sahaja memberi manfaat kepada komuniti Pekak dan kurang pendengaran tetapi juga memenuhi permintaan kapsyen yang semakin meningkat dalam kalangan penonton milenium dan Gen Z, di mana 87% daripadanya mendapati kapsyen yang berguna untuk menonton kandungan video.

: Penyelesaian AI-Media bukan sahaja memberi manfaat kepada komuniti Pekak dan kurang pendengaran tetapi juga memenuhi permintaan kapsyen yang semakin meningkat dalam kalangan penonton milenium dan Gen Z, di mana 87% daripadanya mendapati kapsyen yang berguna untuk menonton kandungan video. Aliran Pendapatan Baharu : Dengan menghapuskan halangan bahasa, kerjasama ini membolehkan pemilik kandungan menjangkau pasaran baharu, meningkatkan jumlah penonton dan pendapatan iklan.

: Dengan menghapuskan halangan bahasa, kerjasama ini membolehkan pemilik kandungan menjangkau pasaran baharu, meningkatkan jumlah penonton dan pendapatan iklan. Penyetempatan Kos Efektif: Kaedah terjemahan langsung tradisional adalah mahal dan memerlukan sumber yang menyeluruh. Penyelesaian AI-Media yang dikuasakan AI menawarkan penyetempatan kandungan yang boleh diskalakan secara masa nyata dengan kos yang lebih rendah, kependaman minimum dan kebolehpercayaan yang lebih tinggi.

Cara Ia Berfungsi

Penyelesaian Alta dan LEXI Translate milik AI-Media menyediakan transkripsi dan terjemahan masa nyata. Kapsyen disepadukan dengan lancar ke dalam suapan saluran linear, yang kemudiannya dihantar ke platform FAST melalui perkhidmatan penghantaran kandungan Lightning International yang berpangkalan di Hong Kong. Pendekatan ini memastikan aliran kerja diperkemas yang kos efektif, berskala dan boleh dipercayai.

James Ross, Ketua Pegawai Eksekutif Lightning International, berkata "Kami teruja untuk bekerjasama dengan AI-Media. Dengan kerjasama ini, kami menetapkan piawaian baharu untuk penyetempatan dalam industri FAST, membolehkan kami membuka pasaran baharu dan memastikan setiap penonton dapat menikmati kandungan kami yang pelbagai tanpa halangan bahasa."

Masa depan penyetempatan TV FAST semakin cerah dengan pelancaran LEXI Voice di NAB. Inovasi dalam alih suara AI ini memberikan kuasa kepada penyiar dan pemilik kandungan untuk menyampaikan trek audio pelbagai bahasa secara langsung—meningkatkan kebolehcapaian bagi individu yang mempunyai masalah penglihatan serta memberikan pengalaman yang lebih mendalam dalam bahasa asal kepada penonton global.

Perihal AI-Media

Ditubuhkan di Australia pada tahun 2003, AI-Media (ASX: AIM) merupakan peneraju global dalam terjemahan suara secara langsung dikuasakan AI, kapsyen dan penyelesaian kebolehcapaian bahasa. Inovasi terkini AI-Media, LEXI Voice, mengubah cara penonton global terlibat dengan kandungan siaran langsung - menyediakan terjemahan suara berbilang bahasa masa nyata yang dibina berdasarkan ketepatan peneraju industri kapsyen LEXInya. Direka bentuk untuk penyiar, perusahaan dan penerbit acara, LEXI Voice membuka aliran pendapatan baharu serta memperluaskan capaian penonton dengan menjadikan kandungan siaran langsung boleh diakses serta-merta dalam pelbagai bahasa. Dipercayai di lebih 25 negara, ekosistem hujung ke hujung AI-Media – termasuk iCap, Alta, Encoder Pro dan LEXI Toolkit - menyampaikan automasi, ketepatan dan skalabiliti yang tiada tandingan. Dengan rekod prestasi yang terbukti dalam menggantikan aliran kerja manusia tradisional, AI-Media memperkasakan organisasi terkemuka dunia untuk menyampaikan pengalaman yang boleh diakses dan inklusif secara besar-besaran.

Perihal Lightning International

Lightning International merupakan syarikat penyelesaian kandungan dengan tumpuan pada mencipta dan mengedarkan saluran, program dan format TV. Berpusat di Hong Kong dan United Kingdom sejak 2011, Lightning telah memperkukuhkan keupayaannya dengan menyertai keluarga AsiaSat pada tahun 2023. Lightning kini mengedarkan lebih daripada 15 saluran FAST yang sudah tersedia di pelbagai platform di seluruh dunia. Semua saluran ini dikurasi sepenuhnya oleh Lightning mengikut standard penyiaran dan tersedia di Asia serta seluruh dunia. Antara saluran yang ditawarkan termasuk Action Hollywood Movies, Concerto TV, Docsville, NOW 70s, NOW 80s, Now 90s00s, NOW Rock, Pet Club TV, Pulse, RCM, TRACE Urban, TRACE Sport Stars, NewsWorld, Globetrotter serta tambahan terbaru kami iaitu 24/7 SAMURAI-SHINOBI dan hi Life! Selain itu, syarikat ini turut melesenkan katalog penuh program, sama ada sebagai rancangan siap atau dalam bentuk format. http://www.lightninginternational.net

