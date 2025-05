Az iHerb bemutatja California Gold Nutrition® BEAUTY termékét

Az iHerb vezető saját márkája új termékekkel bővül, melyek holisztikusan közelítik meg a szépséget és öngondoskodást

IRVINE, Kalifornia, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Az iHerb, az egészség és wellness globális vezetője, büszkén jelenti be California Gold Nutrition® BEAUTY termékét. Ez egy új holisztikus, öngondoskodást támogató termékcsalád, mely prémium minőségű összetevőket tartalmaz és támogatja a külső-belső egyensúlyt. A márka az erős, egészséges hajat célzó hajápoló multivitaminok gyűjteményével és nélkülözhetetlen, teljesítményvezérelt hajápoló szerekkel debütált.

Az iHerb legnagyobb és leghitelesebb saját márkája, a California Gold Nutrition a szépségápolási, fürdő- és testápolási termékek szegmense felé terjeszkedik egy olyan időszakban, amikor a szépségipar jelentős mértékben bővül, és becslések szerint globális léptékben 2025-ben eléri az évi 1 billió USD‑t .* Az új termékcsalád a mindenre kiterjedő „belülről fakadó szépség” filozófiáját testesíti meg, és a szakértők által összeállított kiegészítőkkel biztosított belső támogatást kiemelkedő minőségű, nélkülözhetetlen összetevők helyi alkalmazásával ötvözi.

„A California Gold Nutrition BEAUTY termékcsalád bevezetése jelentős lépés az iHerb termékválasztékának fejlesztésére irányuló stratégiai célkitűzésének előmozdításában," – nyilatkozta Lindsey Wiefels, az iHerb értékesítési ügyvezető alelnöke. „A termékcsalád luxusszintű, de megfizethető lehetőséget kínál a nemzetközi fogyasztói közösségnek, hogy átadják magukat egy egészségalapú testápolási rutinnak – mely a belső egészségből táplálkozó erős, élénk hajjal kezdődik."

Az elkövetkező hónapokban a California Gold Nutrition BEAUTY termékcsalád bőr- és testápoló termékekkel bővül – ezek között megtalálhatók kollagénben gazdag szérumok, hidratálók, nyugtató balzsamok, élénkítő italporok és sok más –, tovább bővítve a holisztikus öngondoskodás lehetőségeinek tárházát.

A haj egészségét támogató prémium multivitaminok

A termékbevezetés részét képezik Dr. Michael T. Murray , az iHerb tudományos főtanácsadójával együttműködésben női és férfi használatra kifejlesztett multivitaminok. A körülbelül 34 USD irányáron bevezetésre kerülő csomag 120 növényalapú kapszulát tartalmaz, melyekben vitaminok, ásványi anyagok és létfontosságú tápanyagok találhatók, többek között nagy hatású biotin, és egy tokotrienolokat, fitoszterolokat, keramidokat és botanikai kivonatokat tartalmazó fejbőrápoló keverék – mind gondosan válogatott összetevők a hajtüszők táplálására.**

Women’s Hair Multivitamin – Ez az átfogó támogatásra kialakított, különleges formulájú multivitamin dúsabb, hosszabb és egészségesebb hajat kínál a nők számára.

– Ez az átfogó támogatásra kialakított, különleges formulájú multivitamin dúsabb, hosszabb és egészségesebb hajat kínál a nők számára. Men’s Hair Multivitamin – A férfiaknak létfontosságú vitaminokkal és ásványi anyagokkal készült növényi alapú alternatívát kínál, mely támogatja a haj egészséges megjelenését és növekedését.

„Az iHerb vállalatnál tisztában vagyunk azzal, hogy az igazi szépség sejtszinten kezdődik. A California Gold Nutrition BEAUTY termékcsaládban nagy hatású biotint ötvözünk a természetben fellelhető leghatékonyabb gyógynövényekkel, hogy támogassuk a haj egészségét” – tette hozzá Dr. Murray. „Formuláinkat úgy alakítottuk ki, hogy a biztonság és tisztaság csorbulása nélkül hozzanak pozitív eredményeket. Célunk, hogy felhasználóink a természetes – jól táplált, ellenálló és sugárzó szépségnek köszönhetően magabiztosak lehessenek.”

Dr. Michael Murray, a természetgyógyászat világszinten elismert szakértője a közelmúltban részletes, tényekkel alátámasztott cikkel gazdagította az iHerb Wellness Hub magazint, melyben tudományos megközelítéssel mutatta be, hogy a létfontosságú vitaminok és kiegészítők hogyan járulnak hozzá a haj természetes növekedéséhez.

Növényi alapú hajápoló termékcsalád

A hajat célzó multivitaminokat helyi hatású prémium hajápoló szerek termékcsaládja egészíti ki, melyek élénkítő rozmaringgal és mentaillattal járulnak hozzá a frissítő napi szertartáshoz. A termékeket nem tesztelték állatokon, és nem tartalmaznak parabéneket, szulfátokat, paraffinokat, ásványolajokat, és DEA-származékokat. A termékek irányára megfizethető: 10 USD; a kollekció a következőket tartalmazza:

Strengthening Shampoo – Biotin segítségével tisztít és élénkít, kókusszal és babassuolajjal táplál, hogy erős habzást és ragyogó hajat biztosítson.

– Biotin segítségével tisztít és élénkít, kókusszal és babassuolajjal táplál, hogy erős habzást és ragyogó hajat biztosítson. Strengthening Conditioner – Mélyen hidratál és tisztít, így a haj puhább, erősebb és könnyebben kezelhető lesz.

– Mélyen hidratál és tisztít, így a haj puhább, erősebb és könnyebben kezelhető lesz. Strengthening Hair Masque – Heti rendszerességgel alkalmazandó kezelés, mely során rozmaring, szezámolaj, biotin, méz és kókuszolaj biztosítja a mélyreható ápolást és megújulást.

– Heti rendszerességgel alkalmazandó kezelés, mely során rozmaring, szezámolaj, biotin, méz és kókuszolaj biztosítja a mélyreható ápolást és megújulást. Strengthening Hair & Scalp Oil – Selymes, gyorsan felszívódó formula, mely nyugtatja a fejbőrt és leheletnyi teafával és mentával segíti elő a haj ragyogását.

Az iHerbről:

Az iHerb a világ egyik vezető online kereskedője, amely elhivatott abban, hogy vitaminok, ásványi anyagok, táplálék-kiegészítők, valamint egyéb egészséggel kapcsolatos és wellnesstermékek verhetetlen választékát kínálja, beleértve a sporttáplálkozást, a szépséget, a fürdő- és testápoló termékeket, az élelmiszereket, a baba- és kisállatápolási termékeket több mint 1800 jó hírnevű márkától. Az iHerb 3000 főből álló globális csapatának támogatásával több mint 13 millió vásárlót szolgál ki világszerte, 180 országban és 22 nyelven.

