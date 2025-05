Chinas erster digitaler Mensch Laozi enthüllt in Sanmenxia, Henan

The Organizing Committee of Sanmenxia Yellow River Cultural Tourism Festival

SANMENXIA, China, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 20. Mai fand in der historischen und kulturellen Tourismusregion Hangu-Pass, auch bekannt als „tausendjähriger strategischer Pass und Geburtsort des Taoismus“, die Zeremonie zur Enthüllung und Online-Präsentation des digitalen Menschen Laozi unter dem Titel „Dialog über Zeit und Raum“ statt. Es handelt sich um Chinas ersten digitalen Menschen Laozi, der modernste Technologien wie KI, 3D-Modellierung und natürliche semantische Interaktion integriert. Auf der Grundlage der Untersuchung von über 100.000 philosophischen Anmerkungen wurde ein „Semantischer Wissensgraf des Daodejing“ erstellt, der eine Echtzeit-Interaktion und einen Dialog zwischen Mensch und Maschine ermöglicht, bei dem philosophische Werke wie das „Daodejing“ im Mittelpunkt stehen.

Ein Medienausschnitt zu dieser Ankündigung ist unter diesem Link verfügbar.

Am selben Tag wurde laut dem Organizing Committee of Sanmenxia Yellow River Cultural Tourism Festival gleichzeitig die „Hangu-Pass-Basis des Globalen Forschungszentrums zur Verbreitung der Lehren des Laozi der East China Normal University“ eingeweiht.

Historischen Aufzeichnungen zufolge reiste Laozi – ein 80-jähriger Archivar der östlichen Zhou-Dynastie – vor über 2.500 Jahren auf einem dunklen Ochsen von der alten Hauptstadt Luoyang nach Westen und kam am Hangu-Pass an. Dort blieb er über sieben Monate und verfasste das bekannte philosophische Meisterwerk „Daodejing“ mit mehr als fünftausend Zeichen. Dieses Buch nimmt nicht nur eine zentrale Stellung in der traditionellen chinesischen Kultur ein, sondern wurde auch weltweit verbreitet und studiert, sodass es zum meistübersetzten und am weitesten verbreiteten chinesischen Klassiker wurde. Es wurde bisher in fast 100 Sprachen übersetzt und in über 2.000 Auflagen veröffentlicht.

Dieses Event ist Teil des 30. Kultur- und Tourismusfestivals am Gelben Fluss in Sanmenxia. Unter dem Motto „Säule der Stabilität – ein blühender Gelber Fluss“ findet das Festival vom 17. bis 25. Mai statt und umfasst insgesamt 9 Hauptveranstaltungen.

Sanmenxia liegt im Westen der Provinz Henan am Mittellauf des Gelben Flusses und gilt als eine der Wiegen der chinesischen Zivilisation. Die Yangshao-Kultur und das philosophische Erbe von Laozi, die hier ihren Ursprung haben, haben die Entwicklung des chinesischen Erbes tief geprägt.

Quelle: The Organizing Committee of Sanmenxia Yellow River Cultural Tourism Festival

Ansprechpartner: Herr Huang, Tel.: 86-10-63074558

