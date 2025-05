Falcon Menandatangani Perjanjian Tiga Tahun dengan Tol Group untuk Sokongan Hangar dan Penerbangan Global

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon, sebahagian daripada Alex Group Investment, telah dipilih oleh Toll Group untuk menyediakan perkhidmatan hangar di UAE dan sokongan penerbangan global di bawah perjanjian tiga tahun yang berkaitan dengan operasi kerajaan dan pertahanan.

Perjanjian ini merangkumi parkir jangka panjang bagi Saab 340, sebuah pesawat enjin kembar yang lazim digunakan untuk perjalanan jarak pendek serta misi berkaitan kerajaan. Dengan ruang seluas 13,705 meter persegi dan akses 24/7, hangar Falcon Technic merupakan salah satu hangar pesawat persendirian terbesar di Emiriah Arab Bersatu dan mampu menempatkan beberapa pesawat serentak dengan mudah. Ia juga merupakan pusat bagi pasukan penyelenggaraan pakar Falcon, yang berpengalaman dalam menyokong operasi pesawat kompleks.

Selain perkhidmatan hangar, Toll juga bekerjasama dengan pasukan operasi sokongan penerbangan Falcon untuk misi globalnya, menyedari kemudahan apabila semua perkhidmatan dikendalikan oleh satu penyedia. Ini termasuk mengurus perancangan penerbangan, mendapatkan permit, mengendalikan perkhidmatan darat, menyokong penumpang dan kru serta menyelaraskan bekalan bahan api. Penyatuan perkhidmatan ini membolehkan keputusan dibuat dengan lebih cepat, mengurangkan kelewatan dan memastikan kelancaran operasi berjalan lancar di mana sahaja pesawat ditugaskan.

Encik Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Pengasas & Pengerusi Alex Group Investment, menyatakan:

“Kami berasa bangga untuk menyokong syarikat yang mampan seperti Toll. Kepercayaan dalam kerajaan dan pertahanan bergantung pada kawalan, kelajuan dan proses yang jelas. Falcon memastikan kepercayaan yang diperlukan bagi kejayaan misi ini dengan prosedur yang mantap, pasukan berkemahiran tinggi dan sokongan operasi menyeluruh.”

Perihal Falcon

Falcon merupakan penyedia perkhidmatan penerbangan terkemuka, menawarkan perkhidmatan sehenti untuk semua keperluan penerbangan anda. Ketahui lebih lanjut di flyfalcon.com , Instagram dan LinkedIn

Perihal Toll Group

Toll bukan sekadar sebuah syarikat logistik – mereka menggerakkan perniagaan yang menggerakkan dunia. Dengan pasukan yang terdiri daripada 14,000 profesional, Toll bersedia untuk menyelesaikan sebarang cabaran logistik, pengangkutan atau rantaian bekalan, tak kira besar atau kecil. Toll telah menyokong pelanggan dengan dedikasi dan kepakaran selama lebih daripada 130 tahun. Hari ini, syarikat tersebut memberikan perkhidmatan kepada lebih daripada 20,000 pelanggan di seluruh dunia, beroperasi di 500 lokasi dalam 29 pasaran dengan rangkaian penghantaran yang meliputi 150 negara. Toll berbangga menjadi sebahagian daripada Japan Post.

Ketahui lebih lanjut di www.tollgroup.com .

Pertanyaan Media

Ines Nacerddine

Pengarah Pemasaran - Penerbangan

Alex Group Investment

E-mel: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88610b73-500b-453f-9d8d-190fafa452f9

