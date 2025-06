ความเข้มงวดระดับโลกเพิ่มขึ้นต่อ Bodor Laser จากปัญหาด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Bodor Laser เผชิญปัญหากฎหมายและกฎระเบียบในสหรัฐฯ และอินเดีย หลังคดีความ FDA เรียกคืน และสินค้าถูกยึด

NEW YORK, NY, UNITED STATES, June 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- Bodor Laser เผชิญกระแสตรวจสอบกฎระเบียบระดับโลก: คดีความเสียชีวิตที่เนวาดา, การเรียกคืนโดย FDA และการยึดสินค้าของศุลกากรอินเดีย ชี้ถึงความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎ

ลาสเวกัส, เนวาดา — พฤษภาคม 2025 — Bodor Laser ผู้ผลิตเครื่องตัดเลเซอร์ที่เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเครื่องตัดเลเซอร์ กำลังเผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้นในสองตลาดอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก คือ สหรัฐอเมริกาและอินเดีย

เหตุการณ์เสียชีวิตนำไปสู่คดีฟ้องหลายล้านดอลลาร์ในเนวาดา

ในสหรัฐฯ Bodor Laser กำลังถูกฟ้องร้องคดีความผิดเกี่ยวกับการเสียชีวิตโดยไม่เป็นธรรม ภายใต้หมายเลขคดี A-24-897215-C ที่ศาลแขวงเขตแปดของคลาร์กเคาน์ตี รัฐเนวาดา คดีนี้มีสาเหตุจากการเสียชีวิตของคนงานวัย 38 ปี Jose Luis Ortiz Rojas ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกเครื่องตัดเลเซอร์ Bodor P3015 กดทับในโรงงานผลิตที่ลาสเวกัส

แม้ Bodor จะเคลมว่าเครื่องดังกล่าวติดตั้ง “ระบบหลีกเลี่ยงการชนอัจฉริยะด้วยภาพ” แต่ในคดีฟ้องระบุว่า ระบบความปลอดภัยของเครื่องอาจถูกปิดใช้งานหรือขัดข้องในช่วงเกิดเหตุ ครอบครัว Ortiz ยังกล่าวหาว่า Bodor ใช้การตลาดที่หลอกลวง โดยบริษัทได้กล่าวอ้างเกินจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องในเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

คดีนี้ดำเนินการโดยสำนักงานกฎหมาย Carter & Vance LLP ซึ่งตั้งอยู่ในเนวาดา มีความเชี่ยวชาญด้านคดีความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

การเรียกคืนโดย FDA สร้างความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

นอกจากปัญหากฎหมายแล้ว องค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ได้ออกคำสั่งเรียกคืนระดับ Class II สำหรับเครื่องตัดเลเซอร์ Bodor รุ่น P และ C จำนวน 269 เครื่อง ที่ผลิตระหว่างปี 2018 ถึง 2024 โดยระบุว่ามีการขาดระบบ interlock ที่จำเป็น ระบบตรวจจับการมีอยู่ และการติดฉลากที่ไม่เหมาะสม

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 FDA ยังได้ประกาศ Import Alert 99-43 ทำให้การนำเข้าเครื่องจักร Bodor ในอนาคตจะต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและอาจถูกปฏิเสธการเข้าตลาด แม้ Bodor จะดำเนินการแก้ไขฮาร์ดแวร์และตรวจสอบหน้างานแล้ว แต่ผลกระทบต่อชื่อเสียงนั้นรุนแรง

การยึดสินค้าของศุลกากรอินเดียเปิดโปงการละเมิดทางการค้า

ในช่วงต้นปี 2025 เจ้าหน้าที่ศุลกากรอินเดียที่เมืองเชนไน ได้ยึดสินค้าสามล็อตของเครื่องตัดเลเซอร์ที่นำเข้าโดย Bodor Laser India Pvt. Ltd. โดยระบุว่ามีการประกาศแหล่งกำเนิดสินค้าเท็จ แม้ว่าสินค้าจะติดป้าย “ผลิตในประเทศไทย” แต่พบว่าส่วนประกอบและบรรจุภัณฑ์มาจากประเทศจีน ซึ่งเป็นข้อสงสัยว่ามีความพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้องกันการทุ่มตลาดของอินเดียกับสินค้าจีน

สินค้าที่ถูกยึดมีมูลค่า ₹37.7 ล้านรูปี (ประมาณ $453,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ยังถูกกักไว้ระหว่างการสอบสวน ทางการอินเดียเรียกร้องให้วางพันธบัตรชั่วคราวมูลค่า ₹152 ล้านรูปี (ประมาณ $1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีรายงานว่ากำลังพิจารณาดำเนินคดีอาญาภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรอินเดีย

รูปแบบการละเมิดกฎระเบียบระดับโลก?

เหตุการณ์ความปลอดภัยเสียชีวิตในสหรัฐฯ การเรียกคืนโดย FDA และการบังคับใช้ศุลกากรในอินเดีย สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความไม่สอดคล้องและการละเมิดกฎระเบียบอย่างเป็นระบบของ Bodor ในหลายเขตอำนาจ ศาลและหน่วยงานกำกับดูแลกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาว่าการโฆษณาความปลอดภัยเกินจริง วิศวกรรมป้องกันที่ไม่เพียงพอ และแนวทางการค้าที่ยังไม่โปร่งใส

ในขณะที่ตลาดทั่วโลกเพิ่มการกำกับดูแลอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่นำเข้า ความท้าทายของ Bodor Laser จึงเป็นสัญญาณเตือนชัดเจนว่า ความรอบคอบด้านกฎระเบียบไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อเข้าถึงตลาดในระยะยาว

