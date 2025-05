iHerb 推出 California Gold Nutrition® BEAUTY 系列

新产品拓展了 iHerb 领先的自有品牌矩阵,提供全方位美容与个人护理解决方案

加利福尼亚州尔湾, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的健康与保健平台 iHerb 隆重推出 California Gold Nutrition® BEAUTY,这是全新且全方位的个人护理系列,甄选高端成分,致力于实现由内而外的健康美。 该品牌首发产品包括专为强韧健康秀发研发的头发多维生素及高效纯净基础护发品。

作为 iHerb 规模最大、最受信赖的自有品牌,California Gold Nutrition 现将其传统拓展至美容、沐浴及个人护理领域。当前美容行业正值显著增长期,预计 2025 年全球市场规模将达到 1 万亿美元。* 新系列秉承 360 度 “由内而外的美丽” 理念,将科学配方的内服补充剂与优质纯净成分的外用护理相结合。

“California Gold Nutrition BEAUTY 的推出是 iHerb 推进其产品战略、持续丰富产品组合的重要一步,”iHerb 商品高级副总裁 Lindsey Wiefels 表示。 “该系列兼具奢华与实惠,为全球消费者提供以健康为基础的个人护理新体验——从由内而外滋养的强韧、亮泽秀发开始。”

未来数月,California Gold Nutrition BEAUTY 系列将陆续推出肌肤与身体护理产品线,包括富含胶原蛋白的精华液、保湿霜、舒缓膏、能量饮粉等,进而助力消费者构建完整个人护理程序。

高端多维生素,专为头发健康设计

本次推出的新品包括男女专用的头发多维生素,由 iHerb 首席科学顾问 Michael T. Murray 博士联合研发。 每瓶含 120 粒植物胶囊,建议零售价约为 34 美元。每款综合配方均富含维生素、矿物质及关键营养素(如高浓度生物素),并特别添加头皮滋养复合物 (Hair Dermal Complex),结合生育三烯酚、植物甾醇、神经酰胺及植物提取物,全面滋养毛囊。**

“iHerb 深谙真正的美丽始于细胞层面。 借助 California Gold Nutrition BEAUTY 系列,我们将高浓度生物素与天然高效植物成分相结合,以支持头发健康。”Murray 博士表示。 “这些配方旨在实现显著效果,同时确保安全和纯净。 我们致力于帮助每个人焕发自信,拥抱自身由内而外的自然之美——健康滋养、强韧有力、光彩照人。”

全球自然医学权威 Michael Murray 博士近期在 iHerb 健康中心发表证据导向的深度文章,揭示自然生发解决方案必需维生素与补充剂背后的科学原理。

植物精萃护发系列

与头发多维生素产品相辅相成的,还有标志性的外用护发系列,注入迷迭香与薄荷的清新香气,带来沁人心脾的日常护发体验。 所有配方均通过零残忍测试,不含对羟基苯甲酸酯类、硫酸盐、石蜡、矿物油及二乙醇胺化合物。 每款产品建议零售价为 10 美元,经济实惠,包含以下多款单品:

关于 iHerb:

iHerb 是全球领先的在线零售商之一,致力于提供种类丰富的维生素、矿物质、补充剂和其他健康与保健产品,包括运动营养、美容美妆、沐浴和个人护理、食品百货、婴童和宠物护理用品,产品来自 1,800 多个知名品牌。 iHerb 拥有 3,000 名全球员工,为 180 个国家/地区的近乎 1,300 万全球客户提供服务,并支持 22 种语言。 凭借遍布美国与亚洲的七座气候可控配送中心,iHerb 打造出先进的全球物流体系,助力全球用户享受便捷、可靠的购物体验。 iHerb 成立于 1996 年,总部位于风景如画的南加州,致力于让健康与保健触手可及。 如需了解更多信息,请访问 corporate.iherb.com 并在 Facebook、Instagram 和 TikTok 订阅 iHerb。

