iHerb เปิดตัว California Gold Nutrition® BEAUTY

ผลิตภัณฑ์ใหม่ขยายการนำเสนอแบรนด์เฮาส์ชั้นนำของ iHerb เพื่อมอบแนวทางแบบองค์รวมในการดูแลความงามและตัวเอง

เออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb ผู้นำระดับโลกด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ภาคภูมิใจที่จะประกาศเปิดตัว California Gold Nutrition® BEAUTY ซึ่งเป็นสายผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับดูแลตัวเองแบบองค์รวมที่ผลิตจากส่วนผสมคุณภาพเยี่ยมเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีจากภายในสู่ภายนอก แบรนด์นี้เปิดตัวด้วยชุดผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิตามินรวมบำรุงผม และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสูตรสะอาดที่เน้นประสิทธิภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมเส้นผมให้แข็งแรงและมีสุขภาพดี

ในฐานะแบรนด์เฮาส์ที่ใหญ่ที่สุดและได้รับความไว้วางใจมากที่สุดของ iHerb แบรนด์ California Gold Nutrition ได้ขยายผลิตภัณฑ์ของตนไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านความงาม การอาบน้ำ และการดูแลส่วนบุคคลพร้อม ๆ กันในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมความงามกำลังเติบโตอย่างมาก และคาดว่าจะมีมูลค่ารวมทั่วโลกแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2025* สายผลิตภัณฑ์ใหม่นี้สะท้อนปรัชญา “ความงามจากภายใน” แบบ 360 องศา โดยผสานการดูแลจากภายในด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พัฒนาสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ เข้ากับการดูแลเฉพาะที่ด้วยส่วนผสมที่สะอาดและมีคุณภาพสูง

"การเปิดตัว California Gold Nutrition BEAUTY ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนหนึ่งในกลยุทธ์หลักของ iHerb เพื่อเดินหน้าต่อไปในการยกระดับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของเรา" Lindsey Wiefels รองประธานอาวุโสฝ่ายการจัดซื้อของ iHerb กล่าว "สายผลิตภัณฑ์นี้มอบทางเลือกที่หรูหราแต่มีราคาจับต้องได้ ให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้มีกิจวัตรการดูแลตัวเองที่ยึดโยงกับสุขภาพ โดยเริ่มจากเส้นผมที่แข็งแรงและมีชีวิตชีวา พร้อมได้รับการดูแลทั้งจากภายในและภายนอก"

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สายผลิตภัณฑ์ California Gold Nutrition BEAUTY จะขยายเพิ่มเติมไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย ซึ่งจะประกอบด้วยเซรั่มบำรุงผิวที่อุดมด้วยคอลลาเจน มอยส์เจอไรเซอร์ บาล์มปลอบประโลมผิว ผงชงดื่มเพื่อเพิ่มพลังงาน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสร้างกิจวัตรการดูแลตัวเองแบบองค์รวมได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

วิตามินรวมคุณภาพเยี่ยมเพื่อส่งเสริมสุขภาพเส้นผม

การเปิดตัวครั้งนี้ประกอบด้วยวิตามินรวมบำรุงผมสำหรับผู้หญิงและผู้ชายโดยเฉพาะ ซึ่งพัฒนาร่วมกับ ดร. Michael T. Murray ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประจำ iHerb สูตรที่ครอบคลุมแต่ละสูตรจะเปิดตัวในราคาขายปลีกแนะนำประมาณ 34 ดอลลาร์สำหรับแคปซูลผัก 120 แคปซูล และประกอบด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารที่จำเป็น รวมถึงไบโอตินความเข้มข้นสูง พร้อมด้วย Hair Dermal Complex ซึ่งมีโทโคไตรอีนอลชนิดผสม ไฟโตสเตอรอล เซราไมด์ และสารสกัดจากพืชต่าง ๆ ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อบำรุงรูขุมขนของเส้นผม

"ที่ iHerb เราเข้าใจดีว่าความงามที่แท้จริงเริ่มต้นจากระดับเซลล์ ด้วยสายผลิตภัณฑ์ California Gold Nutrition BEAUTY เราได้ผสานไบโอตินความเข้มข้นสูงเข้ากับพืชสมุนไพรธรรมชาติที่ให้ประสิทธิผลสูงสุดในการบำรุงสุขภาพเส้นผม" Dr. Murray กล่าว "สูตรเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดี โดยไม่ลดทอนความปลอดภัยหรือความบริสุทธิ์ เป้าหมายของเราคือการเสริมพลังให้แต่ละคนรู้สึกมั่นใจในความงามตามธรรมชาติของตนเอง นั่นคือผมที่แข็งแรง ยืดหยุ่น และเปล่งประกาย"

ดร. Michael Murray ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ได้มีส่วนสนับสนุนบทความเชิงลึกที่มีหลักฐานอ้างอิงใน iHerb Wellness Hub โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เบื้องหลังวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำเป็น ซึ่งช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของเส้นผมตามธรรมชาติ

คอลเลกชันดูแลเส้นผมที่ผสานพลังจากพืชตามธรรมชาติ

วิตามินรวมบำรุงผมสูตรเสริมคือคอลเลกชันผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสูตรเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งผสานกลิ่นหอมสดชื่นของโรสแมรีและมินต์เพื่อเติมความสดชื่นในกิจวัตรประจำวัน แต่ละสูตรพัฒนาโดยปราศจากการทดลองกับสัตว์ และผลิตโดยปราศจากสารพาราเบน ซัลเฟต พาราฟิน น้ำมันแร่ หรือสารประกอบ DEA ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในคอลเลกชันมีราคาขายปลีกแนะนำที่เข้าถึงได้เพียง 10 ดอลลาร์ โดยคอลเลกชันนี้ประกอบด้วย

**ข้อความเหล่านี้ยังไม่ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัย รักษา บำบัด หรือป้องกันโรคใด ๆ

เกี่ยวกับ iHerb:

iHerb เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำของโลกที่ทุ่มเทให้กับการเสนอผลิตภัณฑ์วิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอื่น ๆ ที่หลากหลายและไม่มีใครเทียบได้ รวมถึงโภชนาการสำหรับนักกีฬา ความงาม การอาบน้ำและการดูแลส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 1,800 แบรนด์ iHerb ให้บริการลูกค้าเกือบ 13 ล้านคนในกว่า 180 ประเทศ และรองรับมากถึง 22 ภาษา โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงานทั่วโลกกว่า 3,000 คน เครือข่ายโลจิสติกส์ระดับโลกอันล้ำสมัยของ iHerb นั้นได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าที่มีการรักษาและควบคุมสภาพอากาศเจ็ดแห่งในสหรัฐอเมริกาและเอเชีย จึงช่วยมอบประสบการณ์การชอปปิงที่ราบรื่นและเชื่อถือได้ให้กับลูกค้า iHerb ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 ที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้ซึ่งมีทัศนียภาพงดงาม โดยมีพันธกิจในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ corporate.iherb.com และติดตาม iHerb บน Facebook, Instagram และ TikTok

