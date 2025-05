iHerb Lança California Gold Nutrition® BEAUTY

Novos produtos expandem a marca líder da iHerb e proporcionam uma abordagem holística à beleza e ao autocuidado

IRVINE, Calif., May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A iHerb, um destino global líder em saúde e bem-estar, anuncia com orgulho o lançamento da California Gold Nutrition® BEAUTY, uma nova linha holística de autocuidado criada com ingredientes premium que promovem o bem-estar de dentro para fora. A marca estreia com uma coleção direcionada de multivitamínicos capilares e itens essenciais de cuidados capilares limpos e voltados para o desempenho, criados para apoiar cabelos fortes e saudáveis.

Como a maior e mais confiável marca da iHerb, a California Gold Nutrition agora amplia seu legado em beleza, banho e cuidados pessoais em um momento em que a indústria da beleza está passando por um crescimento significativo, com previsão de atingir US $1 trilhão em todo o mundo em 2025.* Esta nova linha reflete uma filosofia de "beleza interior" de 360 graus, combinando suporte interno com de suplementos formulados por especialistas, com cuidados tópicos alimentados por ingredientes limpos e de alta qualidade.

“O lançamento da California Gold Nutrition BEAUTY representa um passo importante no avanço de uma das prioridades estratégicas da iHerb de aprimorar continuamente nossa seleção de produtos”, disse Lindsey Wiefels, Vice-Presidente Sênior de Merchandising da iHerb. “Esta linha é uma maneira luxuosa e acessível para que os consumidores em todo o mundo adotem uma rotina de cuidados pessoais enraizada na saúde - começando com cabelos fortes e vibrantes apoiados de dentro para fora.”

Nos próximos meses, a linha California Gold Nutrition BEAUTY se expandirá para incluir coleções Skin and Body - com soros ricos em colágeno, hidratantes, bálsamos calmantes, bebidas em pó energizantes e muito mais - capacitando ainda mais os clientes a desenvolver rotinas holísticas de autocuidado.

Multivitaminas Premium para Saúde do Cabelo

O lançamento inclui multivitaminas capilares especializadas para mulheres e homens, desenvolvidas em colaboração com o Dr. Michael T. Murray, Consultor Científico Principal da iHerb. Lançado a um preço de varejo sugerido de aproximadamente US $34 para 120 cápsulas vegetarianas, cada fórmula abrangente contém vitaminas, minerais e nutrientes essenciais, incluindo biotina de alta potência, além de um Complexo Dérmico Capilar com tocotrienóis mistos, fitoesteróis, ceramidas e extratos botânicos - cuidadosamente selecionados para nutrir os folículos capilares.**

Multivitamínico Capilar Feminino – Formulado sob medida para um suporte abrangente, este multivitamínico deixa o cabelo das mulheres mais cheios, longos e saudáveis.

– Formulado sob medida para um suporte abrangente, este multivitamínico deixa o cabelo das mulheres mais cheios, longos e saudáveis. Multivitamínico Capilar Masculino – Oferece aos homens uma alternativa à base de plantas ,com vitaminas e minerais essenciais para apoiar a vitalidade e o crescimento do cabelo.

“A iHerb entende que a verdadeira beleza começa no nível celular. A linha California Gold Nutrition BEAUTY combina a biotina de alta potência com os produtos botânicos mais eficazes para apoiar a saúde do cabelo”, disse o Dr. Murray. “Essas fórmulas são desenvolvidas para fornecer resultados positivos sem comprometer a segurança ou a pureza. Nosso objetivo é capacitar as pessoas a se sentirem confiantes na sua beleza natural - nutridas, resilientes e radiantes.”

O Dr. Michael Murray, uma autoridade reconhecida mundialmente em medicina natural, publicou recentemente um artigo detalhado baseado em evidências para no iHerb Wellness Hub, explorando a ciência por trás das vitaminas e dos suplementos essenciais que apoiam as soluções naturais de crescimento capilar.

Coleção de Cuidados Capilares com Infusão Botânica

Complementando o Hair Multivitamins, temos uma coleção tópica exclusiva de cuidados capilares, infundida com um aroma revigorante de alecrim e hortelã para um refrescante ritual diário. Cada fórmula, não testada em animais, não contém parabenos, sulfatos, parafinas, óleos minerais ou compostos DEA. Com cada item acessível ao preço de varejo sugerido de US $10, a coleção inclui:

Strengthening Shampoo – Shampoo Fortalecedor que limpa e revitaliza com biotina e óleos nutritivos de coco e babaçu, proporcionando uma espuma rica e brilho aprimorado.

– Shampoo Fortalecedor que limpa e revitaliza com biotina e óleos nutritivos de coco e babaçu, proporcionando uma espuma rica e brilho aprimorado. Strengthening Conditioner – Condicionador Fortalecedor que hidrata e suaviza profundamente, deixando o cabelo mais macio, mais forte e mais fácil de cuidar.

– Condicionador Fortalecedor que hidrata e suaviza profundamente, deixando o cabelo mais macio, mais forte e mais fácil de cuidar. Strengthening Hair Masque – Máscara Capilar Fortalecedora que proporciona um tratamento semanal intensivo, enriquecido com alecrim, óleo de gergelim, biotina, mel e óleo de coco, para nutrição e renovação profundas.

– Máscara Capilar Fortalecedora que proporciona um tratamento semanal intensivo, enriquecido com alecrim, óleo de gergelim, biotina, mel e óleo de coco, para nutrição e renovação profundas. Strengthening Hair & Scalp Oil – Óleo para os Cabelos e Couro Cabeludo com uma fórmula sedosa e de rápida absorção que acalma o couro cabeludo e aumenta o brilho do cabelo, com notas refrescantes de melaleuca e hortelã.

Sobre a iHerb:

A iHerb é um dos principais varejistas online do mundo dedicado a oferecer uma seleção imbatível de vitaminas, minerais, suplementos e outros produtos de saúde e bem-estar, incluindo nutrição esportiva, beleza, banho e cuidados pessoais, mercearia, cuidados com bebês e animais de estimação de mais de 1.800 marcas conceituadas. Apoiada por uma força de trabalho global com uma equipe de 3.000 membros, a iHerb atende a quase 12 milhões de clientes globais em 180 países e 22 idiomas. A sofisticada rede de logística global da iHerb é ancorada por sete centros de atendimento com controle climático localizados nos EUA e na Ásia, oferecendo aos clientes uma experiência de compra perfeita e confiável. Fundada em 1996 no lindo Sul da Califórnia, a iHerb tem a missão de tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos. Para mais informações, visite corporate.iherb.com e siga a iHerb em Facebook, Instagram e TikTok.

