iHerb, California Gold Nutrition® BEAUTY 라인 출시

신제품 출시로 확장하는 iHerb의 대표 하우스 브랜드, 종합적인 뷰티와 셀프 케어 방법 제공

캘리포니아 어바인, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 건강 및 웰니스 제품을 유통하는 글로벌 선도 기업 iHerb가 내면에서부터 시작되는 웰니스를 위해 프리미엄 성분으로 만든 홀리스틱 셀프케어 라인 California Gold Nutrition® BEAUTY를 새롭게 출시한다. 이 브랜드는 튼튼하고 건강한 두발을 위한 헤어 멀티비타민과 깨끗하고 성능에 초점을 둔 헤어 케어 에센셜로 구성된 맞춤형 컬렉션으로 첫 선을 보인다.

뷰티 산업이 빠르게 성장하며 2025년 전 세계에서 1조 달러 규모를 이룰 것으로 전망되는 가운데*, California Gold Nutrition은 iHerb에서 가장 크고 신뢰받는 하우스 브랜드로서 뷰티, 배스, 퍼스널 케어 분야로 사업을 확장하고 있다. 이 신규 라인은 “내면에서 시작되는 아름다움”이라는 360도 철학을 담고 있으며, 전문적으로 제조한 영양제로 내면을 돕고 우수한 품질과 깨끗한 성분의 제품으로 외용 케어를 결합한다.

iHerb의 판촉 담당 SVP인 Lindsey Wiefels는 “California Gold Nutrition BEAUTY 출시는 제품 라인업을 지속적으로 강화하겠다는 iHerb의 전략적 우선순위를 실현하는 데 의미가 크다. 이 라인은 전 세계 소비자들이 건강에 뿌리를 둔 퍼스널 케어 루틴을 고급스러운 동시에 합리적인 가격으로 누릴 수 있는 방법을 제공하며, 그 출발점은 내면에서부터 튼튼하고 생기 넘치는 두발을 가꾸는 것이다”라고 말했다.

앞으로 몇 달 동안 California Gold Nutrition BEAUTY 라인은 스킨과 바디 컬렉션을 추가로 선보이고 콜라겐이 풍부한 세럼, 보습제, 진정 밤, 에너지 충전 분말 음료 등을 출시할 예정이다. 이를 통해 고객들이 종합적인 셀프 케어 루틴을 구축할 수 있도록 도울 것이다.

두발 건강 위한 프리미엄 멀티비타민

이번 라인에는 iHerb의 최고 과학 자문관인 Dr. Michael T. Murray와 함께 개발한 남녀 전용 헤어 멀티비타민이 포함된다. 식물성 캡슐 120정에 약 34달러의 권장 소비자 가격으로 출시되는 이 제품은 종합 포뮬러마다 비타민과 미네랄, 고농축 비오틴 등 필수 영양소가 들었고, 모낭에 영양을 공급하도록 엄선된 혼합 토코트리에놀, 피토스테롤, 세라마이드, 식물 추출물 등과 모발 진피 복합 성분을 함유하고 있다.**

여성 전용 헤어 멀티비타민 – 종합적인 케어를 위해 특수 조제된 멀티비타민으로, 여성들이 더욱 풍성하고 길고 건강한 머리카락을 가꿀 수 있도록 해준다.

– 종합적인 케어를 위해 특수 조제된 멀티비타민으로, 여성들이 더욱 풍성하고 길고 건강한 머리카락을 가꿀 수 있도록 해준다. 남성 전용 헤어 멀티비타민 – 필수 비타민과 미네랄을 함유한 식물 성분 대체제를 제공해 두발 활력과 성장을 돕는다.

Murray 박사는 “iHerb는 진정한 아름다움이 세포 단계에서부터 시작된다는 것을 잘 알고 있다. California Gold Nutrition BEAUTY 라인을 통해 우리는 고농축 비오틴을 가장 효과적인 식물 성분들과 결합해 두발 건강을 돕고자 한다. 이 포뮬러는 안전이나 순도를 해치지 않으면서 긍정적인 결과를 제공하도록 만들어졌다. 우리의 목표는 사람들이 영양분을 공급받고, 탄력과 광채를 가꿔 자연스러운 아름다움을 통해 자신감을 느낄 수 있도록 돕는 것이다”라고 말했다.

Michael Murray 박사는 세계적으로 인정받는 자연의학 권위자로, 최근 자연적인 두발 성장 솔루션을 돕는 필수 비타민과 보충제를 과학적으로 탐구하며 증거를 제시한 심층 기사를 iHerb Wellness Hub에 기고한 바 있다.

식물 성분을 함유한 헤어 케어 컬렉션

헤어 멀티비타민과 함께 선보이는 시그니처 헤어 외용 케어 컬렉션은 산뜻한 로즈마리향과 민트향이 어우러져 날마다 상쾌한 루틴을 완성한다. 모든 포뮬러가 동물 실험을 하지 않았으며, 파라벤, 황산염, 파라핀, 미네랄 오일, DEA 화합물을 함유하고 있지 않다. 각 제품은 10달러라는 합리적인 권장 소비자 가격으로 만나볼 수 있으며, 컬렉션에는 다음과 같은 제품이 포함된다.

강화 샴푸 – 비오틴과 영양이 풍부한 코코넛 및 바바수 오일이 풍부한 거품과 광채를 선사하며 두피를 정화하고 활력을 되살려준다.

– 비오틴과 영양이 풍부한 코코넛 및 바바수 오일이 풍부한 거품과 광채를 선사하며 두피를 정화하고 활력을 되살려준다. 강화 컨디셔너 –깊이 수분을 공급하고 매끈함을 더해 머리카락을 부드럽고 튼튼하며 관리하기 쉬운 상태로 가꿔준다.

–깊이 수분을 공급하고 매끈함을 더해 머리카락을 부드럽고 튼튼하며 관리하기 쉬운 상태로 가꿔준다. 강화 헤어 마스크 – 일주일 간격으로 집중 관리하는 제품으로 로즈마리, 참깨 오일, 비오틴, 꿀, 코코넛 오일 등을 풍부하게 함유해 깊이 영양을 공급하고 두발을 재생시킨다.

– 일주일 간격으로 집중 관리하는 제품으로 로즈마리, 참깨 오일, 비오틴, 꿀, 코코넛 오일 등을 풍부하게 함유해 깊이 영양을 공급하고 두발을 재생시킨다. 강화 헤어&두피 오일 – 매끈하고 흡수가 빠른 포뮬러로, 티트리와 민트의 상쾌한 향으로 두피를 진정시키고 머리카락에 광채를 더한다.

*출처: Nielsen IQ 데이터 - https://nielseniq.com/global/en/insights/commentary/2025/the-global-beauty-edit-seeking-balance-for-growth-in-2025/

**이는 식품의약국(FDA)의 평가와 무관한 진술이다. 이 제품들은 질병의 진단, 치료, 완화, 예방을 목적으로 하지 않는다.

About iHerb:

iHerb는 1800개가 넘는 유명 브랜드의 비타민, 미네랄, 보충제, 스포츠 영양, 미용, 목욕 및 퍼스널 케어, 식료품, 유아 및 반려동물 케어 등 다양한 건강 및 웰빙 제품을 제공하는 세계 최고의 온라인 리테일러 중 하나다. 3000명으로 구성된 글로벌 인력의 지원을 받는 iHerb는 180개국에서 22개 언어로 1,300만 명 이상의 글로벌 고객에게 서비스를 제공 중이며, 미국과 아시아에 위치한 7개의 기후 제어 주문 처리 센터를 중심으로 정교한 글로벌 물류 네트워크를 통해 고객에게 원활하고 안정적인 쇼핑 경험을 제공하고 있다. 1996년 설립돼 미국 캘리포니아 어바인에 본사를 둔 iHerb는 모든 사람이 건강과 웰빙을 누릴 수 있도록 한다는 사명을 추구하고 있다. 자세한 내용은 corporate.iherb.com을 방문하거나 Facebook, Instagram, TikTok에서 iHerb를 팔로우하세요.

