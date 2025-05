iHerb מציגה את California Gold Nutrition® BEAUTY

מוצרים חדשים מרחיבים את מותג הבית המוביל של iHerb כדי להציע גישה הוליסטית ליופי ולטיפוח עצמי

אירווין, קליפורניה, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, יעד עולמי מוביל לבריאות ואיכות חיים, מכריזה בגאווה על השק California Gold Nutrition® BEAUTY, קו מוצרי טיפוח עצמי הוליסטי חדש המיוצר מרכיבים איכותיים המקדמים איכות חיים מבפנים ומבחוץ. המותג עושה את הופעת הבכורה שלו עם קולקציה ממוקדת במולטי-ויטמינים לשיער ומוצרי טיפוח שיער נקיים, חיוניים ממוקדי ביצועים, שנועדו לתמוך בשיער חזק ובריא.

כמותג הבית הגדול והמהימן ביותר של iHerb,קו מוצרי California Gold Nutrition מתרחב כעת עם המורשת שלו לתחום היופי, הרחצה והטיפוח האישי, בתקופה בה תעשיית היופי חווה צמיחה משמעותית וצפויה להגיע להיקף גלובלי של טריליון דולר ב-2025*. קו מוצרים חדש זה משקף פילוסופיה של "יופי מבפנים" ב-360 מעלות, המשלבת תמיכה פנימית באמצעות נוסחאות מומחים של תוספי תזונה עם טיפול מקומי המופעל באמצעות מרכיבים נקיים ואיכותיים.

"השקת California Gold Nutrition BEAUTY מייצגת צעד משמעותי בקידום אחד מסדרי העדיפויות האסטרטגיים של iHerb, שהוא שיפור מתמיד של מבחר המוצרים שלנו", אמרה לינדזי וויפלס (Lindsey Wiefels), סגנית נשיא בכירה לסחירות ב-iHerb. "קו מוצרים זה מציע דרך יוקרתית אך זמינה לצרכנים ברחבי העולם לאמץ שגרת טיפוח אישית המבוססת על בריאות - החל משיער חזק ותוסס הנתמך מבפנים ומבחוץ".

במהלך החודשים הקרובים, קו המוצרים של California Gold Nutrition BEAUTY יתרחב ויכלול קולקציות לעור ולגוף - הכוללות סרום עשיר בקולגן, קרם לחות, חומר מרגיע, אבקות משקה ממריצות, ועוד - מה שיאפשר ללקוחות לבנות שגרת טיפוח עצמי הוליסטית.

מולטי-ויטמינים באיכות פרימיום לתמיכה בבריאות השיער

ההשקה כוללת מולטי-ויטמינים מיוחדים לשיער לנשים ולגברים, שפותחו בשיתוף עם ד"ר מייקל ט. מוריי, (Dr. Michael T. Murray) היועץ המדעי הראשי של iHerb. כל נוסחה מקיפה, שהושקה במחיר מומלץ לצרכן של כ-34 דולר ל-120 כמוסות צמחיות, מכילה ויטמינים, מינרלים וחומרים מזינים חיוניים, כולל ביוטין בעל עוצמה גבוהה, בתוספת קומפלקס עור לשיער עם תערובת טוקוטריאנולים, פיטוסטרולים, סרמידים ותמציות צמחים - שנבחרו בקפידה כדי להזין את זקיקי השיער.**

*מולטי-ויטמין לשיער לנשים – מולטי-ויטמין זה בנוסחה מיוחדת, המותאם לתמיכה מקיפה, מאפשר לנשים לאמץ שיער מלא, ארוך ובריא יותר.

*מולטי-ויטמין לשיער לגברים – מציע לגברים חלופה צמחית המיוצרת עם ויטמינים ומינרלים חיוניים לתמיכה בחיוניות וצמיחת השיער.

"אנחנו ב-iHerb מבינים שיופי אמיתי מתחיל ברמה התאית. עם קו מוצרי היופי של California Gold Nutrition, שילבנו ביוטין בעל עוצמה גבוהה עם הצמחים היעילים ביותר בטבע כדי לתמוך בבריאות השיער", אמר ד"ר מוריי. "נוסחאות אלו נועדו לספק תוצאות חיוביות מבלי להתפשר על בטיחות או טוהר. המטרה שלנו היא להעצים את האנשים כדי שירגישו בטוחים ביופיים הטבעי, ושיהיו בריאים, גמישים וקורנים.

ד"ר מייקל מאריי (Michael Murray), סמכות עולמית מוכרת בתחום הרפואה הטבעית, תרם לאחרונה מאמר מעמיק ומבוסס ראיות למרכז הבריאות של iHerb, הבוחן את המדע מאחורי ויטמינים ותוספים חיוניים התומכים בפתרונות טבעיים לצמיחת שיער.

קולקציית טיפוח שיער מועשרת בצמחים

כהשלמה למולטי-ויטמינים לשיער, מציעה החברה קולקציית טיפוח שיער ייחודית, מועשרת בניחוח רוזמרין ומנטה מרענן לטקס יומי מרענן. כל הפורמולות הן ללא אכזריות ומיוצרות ללא פרבנים, סולפטים, פרפינים, שמנים מינרליים או תרכובות DEA. כאשר כל פריט במחיר נגיש במחיר קמעונאי מוצע של 10 דולר, הקולקציה כוללת:

*שמפו מחזק – מנקה ומחייה עם ביוטין ושמני קוקוס ובבאסו מזינים, המציעים קצף עשיר וברק מוגבר.

*מרכך מחזק – מעניק לחות והחלקה עמוקה, מותיר את השיער רך יותר, חזק יותר וקל יותר לסידור.

*מסיכת חיזוק השיער – טיפול שבועי אינטנסיבי מועשר ברוזמרין, שמן שומשום, ביוטין, דבש ושמן קוקוס להזנה והתחדשות עמוקה.

*שמן לחיזוק השיער והקרקפת – פורמולה משיית, נספגת במהירות, המרגיעה את הקרקפת ומגבירה את זוהר השיער, עם תווים מרעננים של עץ התה ונענע.

**הצהרות אלה לא הוערכו על ידי מנהל המזון והתרופות. מוצרים אלה אינם מיועדים לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי.

אודות iHerb:

iHerb היא אחת הקמעונאיות המקוונות המובילות בעולם, המחויבת להציע מבחר מנצח של ויטמינים, מינרלים, תוספי תזונה ומוצרי בריאות ואיכות חיים אחרים, כולל תזונת ספורט, יופי, אמבטיה וטיפוח אישי, מכולת, טיפול בתינוקות ובחיות מחמד של יותר מ-1,800 מותגים בעלי מוניטין. iHerb נתמכת על ידי כוח עבודה גלובלי של 3,000 חברי צוות, ומשרתת יותר מ-13 מיליון לקוחות גלובליים ב-180 מדינות וב-22 שפות. הרשת הלוגיסטית הגלובלית המתוחכמת של iHerb מעוגנת על ידי שבעה מרכזי אספקה מבוקרי אקלים הממוקמים בארה"ב ובאסיה, ומספקים ללקוחות חוויית קנייה חלקה ואמינה. iHerb נוסדה בשנת 1996 בדרום קליפורניה היפה, שמה לה למטרה להנגיש את הבריאות ואיכות החיים לכולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר corporate.iherb.com. למידע נוסף, בקרו באתר corporate.iherb.com ועקבו אחר iHerb בפייסבוק, באינסטגרם וב-TikTok.

