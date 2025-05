iHerb lanza California Gold Nutrition® BEAUTY

Los nuevos productos amplían la marca propia líder de iHerb para ofrecer un enfoque holístico de la belleza y el cuidado personal

IRVINE, Calif., May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, un destino mundial líder de salud y bienestar, anuncia con orgullo el lanzamiento de California Gold Nutrition® BEAUTY, una nueva línea de cuidado personal holístico elaborada con ingredientes de primera calidad que promueven el bienestar desde adentro hacia afuera. La marca hace su debut con una colección específicamente diseñada de multivitaminas capilares y productos esenciales para el cuidado del cabello limpios y orientados al rendimiento, diseñados para fortalecer y mantener un cabello saludable.

Como la marca propia más grande y confiable de iHerb, California Gold Nutrition ahora extiende su legado a la belleza, baño y cuidado personal en un momento en que el sector de la belleza experimenta un crecimiento significativo y se proyecta que alcance $ 1 billón a nivel mundial en 2025.* Esta nueva línea refleja una filosofía de "belleza desde el interior" de 360 grados, que combina el apoyo interno a través de suplementos formulados por expertos con cuidados tópicos enriquecidos con ingredientes limpios y de alta calidad.

"El lanzamiento de California Gold Nutrition BEAUTY representa un paso importante en el avance de una de las prioridades estratégicas de iHerb para mejorar continuamente nuestra selección de productos", dijo Lindsey Wiefels, vicepresidenta sénior de comercialización de iHerb. "Esta línea ofrece una forma lujosa y a la vez asequible para que los consumidores de todo el mundo adopten una rutina de cuidado personal basada en la salud, comenzando por un cabello fuerte y vibrante, nutrido desde adentro hacia afuera".

En los próximos meses, la línea de BELLEZA California Gold Nutrition se expandirá para incluir colecciones de piel y cuerpo, con sueros ricos en colágeno, cremas hidratantes, bálsamos calmantes, bebidas energizantes en polvo y más, empoderando aún más a los clientes a crear rutinas de cuidado personal holístico.

Multivitaminas premium para fortalecer la salud capilar

El lanzamiento incluye multivitaminas capilares especializadas para mujeres y hombres, desarrolladas en colaboración con el Dr. Michael T. Murray, asesor científico principal de iHerb. Con un precio sugerido de venta al público de aproximadamente $ 34 por 120 cápsulas vegetales, cada fórmula integral incluye vitaminas, minerales y nutrientes esenciales, como biotina de alta potencia, además de un complejo dérmico capilar con tocotrienoles, fitoesteroles, ceramidas y extractos botánicos mezclados, cuidadosamente seleccionados para nutrir los folículos capilares.**

Multivitamínico capilar para la mujer : diseñado para ofrecer apoyo completo, este multivitamínico especialmente formulado ayuda a la mujer a lucir un cabello con más volumen, más largo y saludable.

: diseñado para ofrecer apoyo completo, este multivitamínico especialmente formulado ayuda a la mujer a lucir un cabello con más volumen, más largo y saludable. Multivitamínico capilar para hombres: ofrece a los hombres una alternativa basada en plantas creada con vitaminas y minerales esenciales para apoyar la vitalidad y el crecimiento del cabello.

"En iHerb, entendemos que la verdadera belleza comienza a nivel celular. Con la línea California Gold Nutrition BEAUTY, combinamos biotina de alta potencia con los productos botánicos más efectivos de la naturaleza para fortalecer la salud capilar", dijo el Dr. Murray. "Estas fórmulas están diseñadas para ofrecer resultados positivos sin comprometer la seguridad o la pureza. Nuestro objetivo es empoderar a las personas para que se sientan seguras de su belleza natural: nutrida, resistente y radiante".

El Dr. Michael Murray, una autoridad mundialmente reconocida en medicina natural, contribuyó recientemente con un artículo a profundidad, basado en la evidencia, al iHerb Wellness Hub, explorando la ciencia detrás de las vitaminas y suplementos esenciales que promueven las soluciones naturales para el crecimiento del cabello.

Colección de cuidado capilar con infusión botánica

Como complemento de los multivitamínicos capilares, presenta una colección tópica exclusiva para el cuidado del cabello, con un estimulante aroma a romero y menta para un refrescante ritual diario. Cada fórmula es libre de crueldad animal y no contiene parabenos, sulfatos, parafinas, aceites minerales ni compuestos DEA. Cada artículo tiene un precio accesible de $ 10, el precio minorista sugerido, la colección incluye:

Champú fortalecedor : limpia y revitaliza con biotina y aceites nutritivos de coco y babasú, ofreciendo una rica espuma y un brillo mejorado.

: limpia y revitaliza con biotina y aceites nutritivos de coco y babasú, ofreciendo una rica espuma y un brillo mejorado. Acondicionador fortalecedor : hidrata y suaviza profundamente, dejando el cabello más suave, más fuerte y fácil de manejar.

: hidrata y suaviza profundamente, dejando el cabello más suave, más fuerte y fácil de manejar. Mascarilla capilar fortalecedora : un tratamiento intensivo semanal enriquecido con romero, aceite de sésamo, biotina, miel y aceite de coco para una nutrición y renovación profundas.

: un tratamiento intensivo semanal enriquecido con romero, aceite de sésamo, biotina, miel y aceite de coco para una nutrición y renovación profundas. Aceite fortalecedor para el cabello y el cuero cabelludo: una fórmula sedosa y de rápida absorción que calma el cuero cabelludo y aumenta la luminosidad del cabello, con notas refrescantes de árbol de té y menta.

* De acuerdo con los datos de Nielsen IQ - https://nielseniq.com/global/en/insights/commentary/2025/the-global-beauty-edit-seeking-balance-for-growth-in-2025/

**Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Acerca de iHerb:

iHerb es uno de los minoristas en línea líderes mundiales dedicado a ofrecer una selección incomparable de vitaminas, minerales, suplementos y otros productos de salud y bienestar, incluyendo nutrición deportiva, belleza, baño y cuidado personal, comestibles, cuidado de bebés y mascotas de más de 1800 marcas reconocidas. Con el respaldo de un equipo global de 3.000 miembros de equipo, iHerb atiende a cerca de 13 millones de clientes globales en 180 países y 22 idiomas. La sofisticada red logística global de iHerb está anclada por siete centros de cumplimiento con clima controlado localizados en Estados Unidos y Asia, ofreciendo a los clientes una experiencia de compra perfecta y confiable. Fundada en 1996 en el hermoso sur de California, iHerb tiene la misión de hacer que la salud y el bienestar sean accesibles para todos. Para más información acerca de, corporate.iherb.com y siga a iHerb en Facebook, Instagram y TikTok.

