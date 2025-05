XPENG ernennt Modus Group zum exklusiven Partner für die baltischen Staaten

Verkauf des SUV Flaggschiffs G9 und des intelligenten Coupé SUV G6 startet im dritten Quartal 2025.

Showrooms in allen baltischen Ländern.

In Estland, Lettland und Litauen werden künftig zwei Modelle von XPENG erhältlich sein: das beliebte SUV Flagschiff G9 und der ultrasmarte Coupé SUV G6.

AMSTERDAM, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, ein führender globaler Hersteller von intelligenten Elektrofahrzeugen (EV), der sich durch Innovation und fortschrittliche KI-Technologie auszeichnet, hat die Modus Group offiziell zum exklusiven Vertriebs- und Importpartner für die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen ernannt. Diese strategische Partnerschaft markiert den Einstieg von XPENG in den baltischen Markt, wo der Verkauf im dritten Quartal 2025 beginnen soll.

XPENG und die Modus Group verbindet eine gemeinsame Vision: Sie wollen modernste, nachhaltige Mobilität anbieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Autofahrer von heute gerecht wird und gleichzeitig den Weg in eine intelligentere, grünere Zukunft ebnet.

Anlässlich der Markteinführung wird XPENG den Kunden in den baltischen Staaten zwei seiner fortschrittlichsten und gefragtesten Modelle vorstellen: das SUV Flaggschiff XPENG G9 und den ultrasmarten Coupé SUV XPENG G6. Beide Modelle haben die renommierte 5-Sterne-Sicherheitsbewertung von Euro NCAP erhalten. Dies unterstreicht das uneingeschränkte Engagement der Marke für Sicherheit, Qualität und Technologie. XPENG wird in allen baltischen Ländern Showrooms und Kundendienstzentren einrichten.

Eine strategische Zusammenarbeit für die Zukunft der Mobilität

„Die Expansion in die baltischen Staaten ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von XPENG in Europa“, so Elvis Chen, General Manager, Nordics Operation bei XPENG. „Wir sind überzeugt, dass unsere hochmodernen Elektrofahrzeuge bei den Kunden in Estland, Lettland und Litauen großen Anklang finden werden. Die tief verwurzelte Präsenz und der gute Ruf der Modus Group in der Region machen sie zu einem idealen Partner, um die einzigartige Kombination aus Technologie, Design und Leistung von XPENG auf den baltischen Markt zu bringen.“

XPENG wurde 2014 gegründet und zählt mit über 700.000 weltweit verkauften intelligenten Elektrofahrzeugen zu den am schnellsten wachsenden Herstellern der Branche. Das Unternehmen steht für innovative Technologien und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Bis Ende 2025 wird XPENG in über 60 Ländern vertreten sein.

Modus Group: bewährte Kompetenz in der Automobilbranche

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Automobilindustrie hat sich die Modus Group als eines der führenden Unternehmen im Baltikum etabliert. Sie vertritt 17 Automobil- und Motorradmarken und erzielt durchweg eine hohe Kundenzufriedenheit.

„XPENG ist nicht nur ein Hersteller von Elektrofahrzeugen, sondern ein Technologieunternehmen, das moderne Mobilität neu definiert“, so Gytis Mickus, CEO der Modus Group. „Seit unseren ersten Gesprächen im Jahr 2019 haben wir das immense Potenzial der Produkte und der Philosophie von XPENG erkannt. Diese Partnerschaft passt perfekt zu unserer Strategie, unseren Kunden im Baltikum zukunftsorientierte, nachhaltige Lösungen anzubieten.“

Fahrzeuge von XPENG: Innovation, Sicherheit und Luxus

Die Modelle von XPENG zeichnen sich durch ihre Architektur der nächsten Generation, hochwertige Materialien und intelligente Systeme aus. Neben dem auffälligen Design und den herausragenden Sicherheitsmerkmalen überzeugt XPENG mit der intelligenten, elektrischen Plattformarchitektur SEPA 2.0. Mit der 800-V-Schnellladetechnologie der Marke ist eine Reichweite von 120 Kilometern in nur 5 Minuten möglich. Cell-to-Body-Akkuintegration (CTB): Erhöht die Stabilität des Fahrgestells, reduziert das Gewicht und maximiert den Platz. High-End-Technologie: mit intelligenten Funktionen, die regelmäßig über kostenlose Over-the-Air-Updates (OTA) aktualisiert werden. Überragende elektrische Reichweite: bis zu 576 km WLTP. Und nicht zu vergessen die Sicherheit: Alle XPENG-Fahrzeuge haben eine Garantie von 5+2 Jahren.

Klares Bekenntnis zu Europa

XPENG bekennt sich zu Europa. Seit XPENG 2021 in den europäischen Automobilmarkt eingetreten ist, hat das Unternehmen fortschrittliche Technologien und Lösungen eingeführt. Heute ist XPENG in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, dem Vereinigten Königreich sowie in der Schweiz, der Slowakei, Tschechien, Estland, Lettland und Litauen tätig. Eine weitere Expansion ist geplant.

Über XPENG

Das 2014 gegründete Unternehmen ist ein führender chinesischer Anbieter von KI-Mobilität. XPENG entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet intelligente Elektrofahrzeuge für eine wachsende Zahl technikaffiner Verbraucher. Angesichts des rasanten Fortschritts der KI strebt XPENG eine weltweite Führungsposition im Bereich der KI-Mobilität an. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Revolution der intelligenten Elektrofahrzeuge durch modernste Technologie anzuführen und die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Um das Kundenerlebnis zu verbessern, entwickelt XPENG intern seine fortschrittliche Fahrerassistenztechnologie (ADAS) und sein intelligentes In-Car-Betriebssystem sowie Kernfahrzeugsysteme wie den Antriebsstrang und die elektrische/elektronische Architektur (EEA). XPENG hat seinen Hauptsitz im chinesischen Guangzhou und unterhält außerdem wichtige Niederlassungen in Peking, Shanghai, Silicon Valley und Amsterdam. Die intelligenten Elektrofahrzeuge werden hauptsächlich in den Werken in Zhaoqing und Guangzhou in der Provinz Guangdong hergestellt.

XPENG ist an der New Yorker Börse (NYSE: XPEV) und der Börse von Hongkong (HKEX: 9868) notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.xpeng.com/ .

