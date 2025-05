Globex signe une entente d’option sur sa propriété du Nouveau-Brunswick d’or/antimoine Devils Pike (Golden Pike)

ROUYN-NORANDA, Québec, 22 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a signé une entente d’option sur sa propriété aurifère du Nouveau Brunswick Golden Pike (Devils Pike) avec la compagnie australienne Bryah Resources Limited (BYH-ASX). Golden Pike possède une ressource inférée historique conforme à la norme NC 43-101 de 214 800 t à une teneur de 9,6 g/t Au contenant 66 300 oz d’or.1

Selon l’entente, d’une durée de quatre années, Bryah doit payer à Globex les montants suivants afin d’acquérir 100% des intérêts dans la propriété. Un manquement à compléter tous les termes de ces paiements entraînera la perte de tout intérêt.

20 000 $ pour la période de diligence raisonnable d’une durée de 2 mois (reçu);

Année 1, 80 000 $ comptant et 200 000 $ équivalent en actions de Bryah et compléter pour une valeur de 500 000 $ (FERME) de travaux;

Année 2, 100 000 $ comptant et 200 000 $ équivalent en actions de Bryah et compléter pour une valeur de 500 000 $ de travaux;

Année 3, 200 000 $ comptant et 200 000 $ équivalent en actions de Bryah et compléter pour une valeur de 1 000 000 $ de travaux;

Année 4, 300 000 $ comptant et 500 000 $ équivalent en actions de Bryah et compléter pour une valeur de 1 000 000 $ de travaux;



Total: 700 000 $ comptant, 1 100 000 $ équivalent en actions de Bryah et compléter pour une valeur de 3 000 000 $ de travaux sur la propriété;

Advenant que Bryah atteigne une mise en production, Globex gardera une redevance brute sur les métaux (GMR) de 2% sur les premières 20 000 onces d’or produites et une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3% sur toute production subséquente. Bryah a l’option d’acheter 1% des 3% GMR seulement avant d’avoir atteint la production des 20 000 onces d’or. De plus, à la sixième date d’anniversaire, Globex commencera à recevoir un paiement anticipé de redevance de 60 000 $ ajusté selon l’inflation et récupérable de la part de Bryah suivant le début de la production d’or ou autres métaux ou minéraux provenant de la propriété. La propriété a une redevance préexistante qui peut être due à un tiers dont Globex restera responsable.

1 Technical Report on the Golden Pike Project, Canada NI 43-101 Report. Qualified Persons: Paul Chamois, M.Sc. (Applied), P.Geo., Tudorel Ciuculescu, M.Sc., P.Geo., David A. Ross, M.Sc., P.Geo., Roscoe Postle Associates Inc., August 19, 2011.

En plus du potentiel aurifère de la propriété, plusieurs indices d’antimoine provenant d’échantillons choisis avec des valeurs jusqu’à 53% Sb sont présents en surface. (Note: les échantillons choisis sont de nature sélective et peuvent ne pas représenter les teneurs moyennes.) D’importants levés géologiques, géochimiques et géophysiques ont été réalisés sur la propriété en plus du forage d’exploration et du forage de définition réalisés sur la zone aurifère Golden Pike.

Dépôt Golden Pike South (Longitudinale) – Bryah Resources Ltd.





Source: Communiqué de presse de Bryah Resources Limited du 21 mai 2025

ÉPAISSEUR VRAIE – Tiré du NC 43-101

“The mineralizing system trends northerly, dips steeply to the west, and has a true width varying from one metre to five metres. Wider mineralized intervals may be a result of en echelon veining or splaying of veins. The veining is structurally controlled along a brittle fracture and is oblique to the regional northeast structural trend. The veining consists mainly of quartz and carbonate with or without sulphides. Many of the veins appear to be composite, consisting of more than one generation of quartz and/or carbonate. Individual intersections range as high as 26.47 g/t Au across 4.10 m in hole FR-95-09 to 8.08 g/t Au across 7.72 m in hole DP-08-15.”

ÉNONCÉ DE LA PERSONNE QUALIFIÉE – RÉSULTATS D’EXPLORATION (tiré du communiqué de Bryah Resources)

“The information in this announcement that relates to exploration results is based on the information obtained from the NI43 101, public, and supplied data (from Globex) which has been reviewed by Mr. Ashley Jones, who is a Member of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) and is a director of Bryah Resources. Mr. Jones has sufficient experience which is relevant to the style of mineralization and type of deposit under consideration and to the activity which he is undertaking to qualify as a Competent Person as defined in the 2012 Edition of the ‘Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves’. Mr. Jones consents to the inclusion in this announcement of the matters based on his information in the form and context in which it appears. Where the Company refers to Exploration Results in this announcement (referencing previous releases made to the ASX), the Company is not aware of any new information or data that materially affects the information included in the relevant market announcements.”

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/763af6ad-cdf7-4273-aea6-17de5cfa3a9c/fr

Dépôt Golden Pike South (Longitudinale) – Bryah Resources Ltd. Dépôt Golden Pike South (Longitudinale) – Bryah Resources Ltd.

