Zraox startet Multi-Ökosystem-Initiative – DeFi, NFT und GameFi auf dem Weg zur nächsten Stufe

GREENWOOD VILLAGE, Colo., May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale Digital-Asset-Börse Zraox hat offiziell die bevorstehende Einführung ihrer Multi-Ökosystem-Strategie angekündigt. Ziel ist es, die Sicherheits- und Liquiditätsvorteile einer zentralisierten Handelsplattform (CEX) mit der Innovationskraft von DeFi, NFT und GameFi zu verbinden. Nutzer sollen künftig eine ganzheitliche, nahtlose und vielseitige Asset-Management-Erfahrung erhalten – sowohl auf zentralisierter als auch dezentralisierter Ebene. Die Initiative markiert den Beginn eines echten "One-Stop"-Erlebnisses für digitale Finanzdienstleistungen.

Laut der aktuellen Planung von Zraox wird die bestehende Handelsinfrastruktur um native DeFi-Protokollanbindung erweitert. Durch den Einsatz intelligenter Vertragsarchitekturen und automatisierter Integrationsmechanismen können Nutzer ohne komplizierte On-Chain-Interaktionen an Staking, Yield Farming und anderen innovativen DeFi-Produkten teilnehmen – abgesichert durch die robusten Sicherheits- und Risikokontrollsysteme der Plattform.

Auch in den Bereichen NFT und GameFi baut Zraox sein Angebot weiter aus. Die Plattform entwickelt erweiterte Lösungen für die Verwaltung und den Handel digitaler Sammlerstücke, Spielobjekte und damit verbundener Assets. Ein durchdachter Matching-Mechanismus und umfassende Sicherheitsprüfungen sollen Künstlern, Entwicklern und Nutzern ermöglichen, NFTs sicher zu erstellen, zu handeln und zu verbreiten. GameFi-Projekte wiederum können dank der hohen Liquidität von Zraox effizient Kapitalgeber und Spieler miteinander vernetzen – mit dem Ziel, lebendige und nachhaltige Community-Ökosysteme zu fördern.

Ein zentraler Bestandteil des Plans ist auch die Beteiligung der ZraoxStart-Inkubationsplattform. Diese wird künftig gezielt frühe Web3-Initiativen unterstützen – etwa in DeFi, NFT oder dem Metaverse –, indem sie Finanzierung, technisches Know-how und Markteinführungshilfe bereitstellt. So entsteht ein offenes, wachstumsstarkes Innovationsumfeld, das kontinuierlich neue Projekte in das Zraox-Ökosystem einbindet und Nutzern langfristige Investmentchancen eröffnet.

„Die Zukunft digitaler Finanzmärkte liegt nicht im Entweder-oder von CEX und DEX“, betont ein leitender Zraox-Sprecher. „Wir möchten ein Hybridmodell etablieren, das die Stärken beider Welten vereint. Nutzer sollen an einem Ort sowohl die Liquiditätsvorteile zentralisierter Börsen als auch den Zugang zur Vielfalt der Web3-Ökonomie genießen können.“ Mit der Multi-Ökosystem-Strategie positioniert sich Zraox als Plattform der nächsten Generation. Durch die strategische Verschmelzung von klassischem Handel und dezentraler Innovation entsteht nicht nur ein zukunftsweisendes Modell für die Digital-Asset-Branche, sondern auch ein inspirierendes Beispiel für die Entwicklung eines breiten, dynamischen und anwenderfreundlichen Finanzökosystems weltweit.

Contact Person: Paul Richter Email:support@zraox.org Website:https://www.zraox.org

