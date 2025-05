Zraox präsentiert ZraoxMatch 2.0: Hochfrequentes, latenzarmes Trading für eine neue Ära des Extremhandels

GREENWOOD VILLAGE, Colo., May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale Digital-Asset-Börse Zraox hat offiziell den Start ihres neuen intelligenten Matching-Engines ZraoxMatch 2.0 bekannt gegeben – ein signifikanter Technologiesprung, der sowohl die Matching-Leistung als auch die Marktreaktionsgeschwindigkeit der Plattform auf ein neues Niveau hebt. Basierend auf verteiltem In-Memory-Processing und adaptiven Scheduling-Algorithmen ermöglicht ZraoxMatch 2.0 bei Hochfrequenzbelastung Millisekunden-Latenzen und extrem hohe Abschlussraten – ideal für institutionelle Investoren, professionelle Trader und quantitative Teams weltweit.

Mit einer beeindruckenden Verarbeitungsleistung von 2,5 Millionen Orders pro Sekunde und Node gewährleistet das System auch in Phasen extremer Marktschwankungen oder bei der Abwicklung großer Transaktionsvolumina eine stabile, latenzarme Order-Matching-Performance. Durch tiefgreifende Optimierungen auf Speicherebene und parallele Multi-Thread-Verarbeitung wird das Risiko von Slippage signifikant gesenkt, die Markttiefe maximiert und die Ausführung von HFT-Strategien deutlich effizienter gestaltet.

„ZraoxMatch 2.0 vereint Speichercomputing, Cluster-Architektur und intelligente Ressourcensteuerung – entwickelt speziell für Extremmärkte und institutionellen Handelsbedarf“, erklärt Dr. Emily Zhang, CTO von Zraox. „Die Engine meistert Slippage-Herausforderungen bei Block-Trades und verschafft High-Frequency- und Quant-Trading-Teams entscheidende Vorteile bei Ordergeschwindigkeit und Strategieumsetzung.“

Zusätzlich zur grundlegenden Leistungssteigerung bietet Zraox eine breite Palette an Tools für professionelle Anwender: flexible API-Schnittstellen, echtzeitfähige Visualisierungspanels, konfigurierbare Strategien und kombinierbare Statistiken. Das Matching-Framework beinhaltet ein dynamisches Anpassungssystem, das die Marktaktivität kontinuierlich analysiert und die Ressourcenverteilung sowie Matching-Strategien automatisch anpasst – für optimale Liquiditätssteuerung in Echtzeit. Für besonders anspruchsvolle Nutzer stehen dedizierte Verbindungen und VIP-Orderkanäle zur Verfügung, die auch bei stark volatilen Märkten eine exklusive, millisekundengenaue Ausführung gewährleisten.

Die Einführung von ZraoxMatch 2.0 unterstreicht nicht nur die starke Innovationskraft von Zraox im technologischen Bereich, sondern bringt auch spürbare Vorteile für verschiedene Arten von Tradern. Großvolumige Orderausführer profitieren von hoher Parallelverarbeitung und minimalem Slippage, wodurch sie ihre Einstiegskosten präzise kontrollieren können. Hochfrequente Quant-Teams wiederum nutzen die Millisekunden-Latenz und das hochflexible Schnittstellensystem, um auch in extremen Marktphasen zusätzliche Arbitragemöglichkeiten zu realisieren. Durch kontinuierliche Updates und Weiterentwicklungen stellt Zraox weltweit ein stabiles und gleichzeitig leistungsfähiges Handelsumfeld für Marktteilnehmer bereit.

In Zukunft wird Zraox die ZraoxMatch-Technologie weiter in den Bereichen Derivatehandel, Interoperabilität zwischen Cross-Chain-Assets und weiteren aufstrebenden Anwendungsfeldern ausbauen. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit mit internationalen Prüfungs- und Sicherheitsinstitutionen vertieft werden, um die führende Position der Matching-Engine in puncto Sicherheit und Performance zu sichern.

Contact Person: Paul Richter Email:support@zraox.org Website:https://www.zraox.org

