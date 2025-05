CGTN: Bagaimana Tiongkok meningkatkan pengembangan berkualitas tinggi, tata kelola berefisiensi tinggi untuk mendorong modernisasi

CGTN memublikasikan artikel tentang tur inspeksi Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Provinsi Henan di wilayah Tiongkok tengah. Dengan fokus pada upaya provinsi itu untuk meningkatkan pengembangan berkualitas tinggi dan mendorong efisiensi tata kelola, artikel ini menyoroti presiden Tiongkok yang menekankan pentingnya pengembangan berkualitas tinggi dalam memajukan modernisasi Tiongkok.

BEIJING, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luoyang Bearing Group Co., Ltd. yang berlokasi di Provinsi Henan, wilayah Tiongkok tengah, merupakan perusahaan manufaktur tradisional yang telah berinvestasi besar dalam riset ilmiah dan teknologi serta mencapai kemajuan signifikan dalam peningkatan kemampuan industri dalam beberapa tahun terakhir ini.

Perusahaan ini telah membuat platform uji bantalan domestik terkemuka untuk industri dirgantara, pembangkit listrik tenaga angin, jalur kereta berkecepatan tinggi, dan kendaraan energi baru, serta telah mewujudkan digitalisasi produk penuh mulai dari aspek desain, pemilihan material, dan produksi hingga pengiriman dengan menerapkan teknologi seperti 5G untuk Internet of Things (IoT) Industri.

Selama periode Rencana Lima Tahun (2021–2025) ke-14, perusahaan ini telah menorehkan 13 prestasi di bidang sains dan teknologi yang mencapai standar internasional. Bantalan utama di turbin anginnya kini menguasai lebih dari 40 persen pangsa pasar domestik.

"Manufaktur modern mengandalkan pemberdayaan sains dan teknologi," ucap Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Senin saat mengunjungi perusahaan itu selama tur inspeksi ke provinsi itu, yang menyerukan usaha lebih besar dalam misi mencari terobosan teknologi inti serta upaya jalur inovasi independen.

Beliau menegaskan keyakinan teguh dalam meningkatkan pengembangan berkualitas tinggi serta mendorong efisiensi tata kelola, yang mendesak Henan untuk membuka babak baru dalam memajukan modernisasi Tiongkok.

Meningkatkan pengembangan berkualitas tinggi

Pada akhir tahun 2023, Henan telah menjadi rumah bagi sekitar 10,94 juta entitas bisnis dalam berbagai jenis. Beberapa di antaranya terus menciptakan momentum baru untuk pengembangan dengan berfokus pada pengembangan sistem ekonomi ramah lingkungan, rendah karbon, dan sirkular, yang secara efektif mengurangi biaya sumber daya dan lingkungan dari pengembangan serta meningkatkan potensi pengembangannya.

Provinsi ini memiliki 27 laboratorium provinsi dan enam institut riset teknologi industri tingkat provinsi, yang telah menjadi platform penting untuk mengembangkan kekuatan produksi berkualitas tinggi.

Sebanyak 27 laboratorium itu berfokus pada beberapa bidang canggih, seperti material baru, energi baru, biomedis, teknologi pangan, dan nanobiologi. Laboratorium itu juga telah mengintegrasikan produksi, studi, riset, dan aplikasi, yang berperan penting dalam mentransformasi dan meningkatkan industri tradisional serta pengembangan berkualitas tinggi pada industri strategis yang sedang berkembang.

Saat ini, terdapat 12.000 perusahaan berteknologi tinggi di provinsi ini, dan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan untuk volume transaksi kontrak teknologi telah mencapai 62,3 persen.

Provinsi ini baru-baru ini menerbitkan rencana tindakan untuk mendorong pengembangan berkualitas tinggi pada perekonomian swasta, yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan untuk perusahaan swasta di berbagai bidang seperti transformasi dan peningkatan kemampuan, inovasi, pengembangan pasar, pengenalan talenta, serta investasi untuk riset dan pengembangan.

Dengan dipandu oleh inovasi sains dan teknologi, provinsi ini seharusnya membangun kekuatan produksi baru berkualitas tinggi yang sesuai dengan kondisi setempat serta meningkatkan dukungan untuk sistem industri modern guna mendorong pengembangan berkualitas tinggi, demikian ujar Presiden Xi.

Selama tur inspeksi tersebut, Presiden Xi juga mendatangi Kuil Kuda Putih, yang pada awalnya dibangun selama Dinasti Han Timur (25-220), dan Gua Longmen, situs Warisan Dunia UNESCO yang berumur 1.500 tahun lebih, untuk mempelajari upaya setempat dalam melestarikan dan mewarisi budaya Tiongkok.

Presiden XI mengatakan integrasi budaya dan pariwisata menyimpan potensi besar dan memerlukan upaya untuk mendorong pengembangan berkualitas tinggi di sektor tersebut serta mengubahnya menjadi industri pilar yang memberikan manfaat untuk masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Meningkatkan efisiensi tata kelola

Pada akhir April, Presiden Xi memimpin simposium tentang pengembangan ekonomi dan sosial Tiongkok dalam periode Rencana Lima Tahun (2026-2030) ke-15, ketika beliau mendesak upaya lebih besar untuk memastikan terlaksananya pengembangan maupun keamanan serta mendorong interaksi positif antara pengembangan berkualitas tinggi dan keamanan tingkat tinggi melalui tata kelola berefisiensi tinggi.

Provinsi Henan terus meningkatkan level praktik, kecerdasan, dan profesionalisme berbasis hukum pada tata kelola di tingkat masyarakat akar rumput serta rasa pencapaian, bahagia, dan aman penduduk yang lebih tinggi.

Dengan berbekal tata kelola cerdas, pemerintah daerah kini meningkatkan kualitas layanan publik. Misalnya, penggunaan kecerdasan buatan telah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengatur, dan mengategorikan pertanyaan terkait mata pencaharian penduduk dengan lebih cepat serta menawarkan solusi dengan lebih efisien.

Provinsi ini juga telah mengambil langkah konkret untuk memperbaiki formalitas dan birokrasi yang tidak ada gunanya untuk secara efektif mengurangi beban di tingkat masyarakat akar rumput dengan membuat standarisasi untuk urusan pekerjaan, prosedur, dan sertifikasi (penduduk) desa.

Selain Henan, Tiongkok telah secara cepat memajukan tata kelola elektronik, dengan memperkenalkan platform pelayanan terpadu satu pintu pemerintah serta layanan publik virtual untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan memodernisasikan tata kelola.

Presiden XI yang menegaskan perlunya untuk meningkatkan tata kelola sosial, mendesak upaya untuk meningkatkan tingkat layanan publik, mengembangkan peran supremasi hukum sepenuhnya dalam meregulasi dan melindungi tata kelola sosial, serta mendorong langkah pencegahan dan pengendalian komprehensif untuk memastikan ketahanan sosial.

