CGTN: Hoe China hoogwaardige ontwikkeling en efficiënt bestuur stimuleert om modernisering te bevorderen

CGTN heeft een artikel gepubliceerd over het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de provincie Henan in Centraal-China. Het artikel richt zich op de inspanningen van de provincie om hoogwaardige ontwikkeling te stimuleren en de efficiëntie van het bestuur te verbeteren en stelt dat de Chinese president benadrukt dat hoogwaardige ontwikkeling van fundamenteel belang is voor het bevorderen van de modernisering van China.

BEIJING, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luoyang Bearing Group Co., Ltd., gevestigd in Luoyang in de provincie Henan in Centraal-China, is een traditioneel productiebedrijf dat de afgelopen jaren flink heeft geïnvesteerd in wetenschappelijk en technologisch onderzoek en aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op het gebied van industriële modernisering.

Het bedrijf heeft een toonaangevend nationaal testplatform voor lagers voor de lucht- en ruimtevaart, windenergie, hogesnelheidstreinen en voertuigen op alternatieve energie opgezet. Daarnaast heeft het een volledige digitalisering van producten gerealiseerd, van ontwerp, materiaalkeuze en productie tot levering – door technologieën zoals 5G Industrial Internet of Things toe te passen.

Tijdens de 14e vijfjarenplanperiode (2021-2025) heeft het bedrijf 13 wetenschappelijke en technologische prestaties geleverd die voldeden aan internationale normen. De hoofdlagers voor windturbines van het bedrijf hebben nu meer dan 40 procent van het binnenlands marktaandeel in handen.

“Moderne productie is afhankelijk van wetenschappelijke en technologische ondersteuning”, zei de Chinese president Xi Jinping maandag bij een bezoek aan het bedrijf tijdens een inspectiereis door de provincie. Hij riep daarbij op tot grotere inspanningen om essentiële technologische doorbraken te realiseren en een pad van onafhankelijke innovatie na te streven.

Hij benadrukte zijn onwankelbare vertrouwen in het stimuleren van hoogwaardige ontwikkeling en het verbeteren van de bestuurlijke efficiëntie, en riep Henan op om een nieuw hoofdstuk in te slaan in het bevorderen van de Chinese modernisering.

Stimulering van hoogwaardige ontwikkeling

Eind 2023 telde Henan ongeveer 10,94 miljoen ondernemingen in uiteenlopende bedrijfstakken. Een aantal daarvan heeft voortdurend nieuwe impulsen gegeven aan de ontwikkeling door zich te richten op de opbouw van een groen, koolstofarm en circulair economisch systeem, waardoor de ontwikkelingskosten op het gebied van hulpbronnen en milieu effectief zijn verlaagd en hun ontwikkelingspotentieel is vergroot.

De provincie heeft 27 provinciale laboratoria en zes provinciale industriële technologieonderzoeksinstituten opgericht, die belangrijke platforms zijn geworden voor de ontwikkeling van nieuwe kwalitatieve productiekrachten.

De 27 laboratoria richten zich op verschillende geavanceerde vakgebieden, zoals nieuwe materialen, nieuwe energie, biogeneeskunde, voedseltechnologie en nanobiologie. Ze hebben ook de productie, studie, onderzoek en toepassing geïntegreerd en spelen een belangrijke rol bij het transformeren en moderniseren van traditionele industrieën en de hoogwaardige ontwikkeling van strategische opkomende industrieën.

Er zijn 12.000 hightechbedrijven in de provincie en het jaarlijkse gemiddelde groeipercentage van het transactievolume van technologiecontracten bedraagt 62,3 procent.

De provincie heeft onlangs een actieplan gepubliceerd om de hoogwaardige ontwikkeling van de particuliere economie te bevorderen, dat gericht is op het vergroten van de ondersteuning voor particuliere ondernemingen op gebieden als transformatie en modernisering, innovatie, marktontwikkeling, het aantrekken van talent en investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Onder leiding van wetenschappelijke en technologische innovatie moet de provincie nieuwe kwalitatieve productiekrachten ontwikkelen die aansluiten bij de lokale omstandigheden, en de ondersteuning van het moderne industriële systeem versterken om hoogwaardige ontwikkeling te bevorderen, aldus Xi.

Tijdens zijn inspectiereis bracht Xi ook een bezoek aan de Witte Paardtempel, oorspronkelijk gebouwd tijdens de Oostelijke Han-dynastie (25-220), en de grotten van Longmen, een meer dan 1500 jaar oude UNESCO-werelderfgoedlocatie, waar hij zich liet informeren over de lokale inspanningen om de Chinese cultuur te behouden en door te geven.

Xi zei dat de integratie van cultuur en toerisme grote potentie heeft en dat er inspanningen moeten worden geleverd om de hoogwaardige ontwikkeling van de sector te bevorderen en deze om te vormen tot een pijlerindustrie die ten goede komt aan de bevolking en hun leven verrijkt.

Verbetering van de efficiëntie van het bestuur

Eind april leidde Xi een symposium over de economische en sociale ontwikkeling van China in de periode van het 15e vijfjarenplan (2026-2030), waar hij aandrong op meer nadruk op het waarborgen van zowel ontwikkeling als veiligheid en het bevorderen van de positieve wisselwerking tussen hoogwaardige ontwikkeling en een hoog veiligheidsniveau door middel van efficiënt bestuur.

De provincie Henan heeft het niveau van rechtvaardige werkwijzen, intelligentie en de professionaliteit van het lokale bestuur verder verbeterd en het gevoel van welvaart, geluk en veiligheid van de bevolking versterkt.

Dankzij slim bestuur verbeteren lokale overheden de kwaliteit van de openbare dienstverlening. Door het gebruik van kunstmatige intelligentie kunnen lokale overheden bijvoorbeeld sneller vragen over het dagelijks leven van de bevolking verzamelen, ordenen en categoriseren en efficiënter oplossingen bieden.

De provincie heeft ook concrete maatregelen genomen om nutteloze formaliteiten en bureaucratie aan te pakken en zo de lasten voor het lokale bestuur effectief te verminderen door de werkzaamheden, procedures en certificeringszaken op dorpsniveau (gemeenschapsniveau) te standaardiseren.

Ook buiten Henan heeft het land snel vooruitgang geboekt op het gebied van e-governance, met de invoering van one-stop-platforms voor overheidsdiensten en virtuele openbare diensten om de administratieve efficiëntie te verbeteren en het bestuur te moderniseren.

Xi benadrukte de noodzaak om het maatschappelijk bestuur te verbeteren en drong aan op inspanningen om het niveau van de openbare dienstverlening te verbeteren, de rol van de rechtsstaat bij het reguleren en waarborgen van het maatschappelijk bestuur ten volle te benutten en de maatregelen voor alomvattende preventie en controle te versterken om sociale zekerheid te waarborgen.

