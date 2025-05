CGTN: Cara China meningkatkan pembangunan berkualiti tinggi dan tadbir urus berkecekapan tinggi untuk usaha pemodenan

CGTN telah menerbitkan sebuah artikel mengenai lawatan pemeriksaan Presiden China Xi Jinping ke Wilayah Henan, yang terletak di tengah China. Artikel ini menekankan usaha wilayah tersebut dalam memperkukuhkan pembangunan berkualiti tinggi dan meningkatkan kecekapan tadbir urus, sambil mengetengahkan penegasan Presiden China bahawa pembangunan berkualiti tinggi merupakan asas utama dalam memajukan pemodenan negara.

BEIJING, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luoyang Bearing Group Co., Ltd yang terletak di Luoyang, Wilayah Henan di tengah China merupakan sebuah firma pembuatan tradisional yang telah melabur secara besar-besaran dalam penyelidikan saintifik dan teknologi serta mencapai kemajuan yang ketara dalam peningkatan industri dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Syarikat itu telah membina platform ujian galas atau bearing yang terkemuka di dalam negara untuk sektor aeroangkasa, penjanaan tenaga angin, kereta api berkelajuan tinggi dan kenderaan tenaga baharu. Selain itu, ia telah merealisasikan pendigitalan sepenuhnya bagi produk, merangkumi reka bentuk, pemilihan bahan, pengeluaran hingga penghantaran, dengan menerapkan teknologi seperti Internet Benda atau IoT 5G untuk keperluan industri.

Sepanjang tempoh Rancangan Lima Tahun Ke-14 (2021–2025), syarikat itu telah mencapai 13 pencapaian sains dan teknologi yang memenuhi piawaian antarabangsa. Galas utama turbin anginnya kini menguasai lebih 40 peratus bahagian pasaran domestik.

"Industri pembuatan moden bergantung pada pemerkasaan sains dan teknologi," kata Presiden China Xi Jinping pada hari Isnin ketika melawat syarikat tersebut dalam lawatan pemeriksaan ke wilayah itu. Beliau menyeru usaha yang lebih giat dalam mencapai kejayaan teknologi teras serta menerokai laluan inovasi yang mandiri.

Xi menekankan keyakinan yang teguh dalam memperkukuh pembangunan berkualiti tinggi dan meningkatkan kecekapan tadbir urus, serta menggesa Henan untuk membuka lembaran baharu dalam memajukan pemodenan China.

Meningkatkan pembangunan berkualiti tinggi

Menjelang akhir tahun 2023, Henan telah menjadi pusat kepada kira-kira 10.94 juta entiti perniagaan yang merangkumi pelbagai jenis. Antaranya terdapat beberapa entiti yang terus mencipta momentum baharu untuk pembangunan dengan memberikan tumpuan pada pembinaan sistem kitaran ekonomi yang hijau dan rendah karbon, yang mampu mengurangkan sumber dan kos pembangunan terhadap alam sekitar dengan berkesan serta mempertingkatkan potensi pembangunan.

Wilayah itu telah melancarkan 27 makmal wilayah dan enam institusi penyelidikan teknologi industri wilayah, yang telah menjadi platform penting dalam membangunkan daya produktif berkualiti baharu.

27 makmal tersebut memberikan tumpuan pada pelbagai bidang termaju, seperti bahan baharu, tenaga baharu, bioperubatan, teknologi makanan dan nanobiologi. Makmal tersebut juga telah menyepadukan pengeluaran, kajian, penyelidikan dan aplikasi, serta memainkan peranan utama dalam transformasi serta peningkatan industri tradisional dan pembangunan berkualiti tinggi bagi industri strategik yang sedang berkembang.

Wilayah ini mempunyai 12,000 perusahaan berteknologi tinggi dan kadar pertumbuhan purata tahunan bagi jumlah transaksi kontrak teknologi telah mencapai 62.3 peratus.

Baru-baru ini, wilayah tersebut telah mengeluarkan pelan tindakan untuk menggalakkan pembangunan berkualiti tinggi bagi ekonomi swasta. Pelan ini bertujuan untuk meningkatkan sokongan kepada perusahaan swasta dalam pelbagai bidang seperti transformasi dan naik taraf, inovasi, pembangunan pasaran, pengenalan bakat serta pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan.

Dengan berpandukan inovasi sains dan teknologi, wilayah itu perlu membangunkan daya produktif berkualiti baharu yang selaras dengan keadaan setempat serta memperkukuh sokongan terhadap sistem industri moden bagi menggalakkan pembangunan berkualiti tinggi, kata Xi.

Semasa sesi lawatan pemeriksaan itu, Xi turut mengunjungi Kuil White Horse, yang asalnya dibina pada era Dinasti Han Timur (25–220) serta Longmen Grottoes, sebuah tapak Warisan Dunia UNESCO yang berusia lebih 1,500 tahun. Beliau meninjau usaha tempatan dalam memelihara dan mengekalkan warisan budaya China.

Xi berkata bahawa penyepaduan antara budaya dengan pelancongan mempunyai potensi besar dan memerlukan usaha untuk memajukan pembangunan berkualiti tinggi dalam sektor tersebut, yang berupaya menjadikannya sebagai teras yang memberikan manfaat kepada rakyat serta memperkayakan kehidupan mereka.

Mempertingkatkan kecekapan tadbir urus

Pada penghujung April, Xi mempengerusikan simposium pembangunan ekonomi dan sosial China dalam tempoh Rancangan Lima Tahun Ke-15 (2026–2030). Dalam simposium itu, beliau menekankan kepentingan mengimbangi pembangunan dan keselamatan serta menggalakkan interaksi positif antara pembangunan berkualiti tinggi dengan keselamatan bertaraf tinggi melalui tadbir urus berkecekapan tinggi.

Wilayah Henan terus meningkatkan tahap amalan berasaskan undang-undang, keupayaan kecerdasan dan profesionalisme dalam tadbir urus akar umbi, serta memperkukuh rasa kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan rakyat.

Kerajaan tempatan terus berusaha untuk menambah baik kualiti perkhidmatan awam, yang diperkasakan oleh tadbir urus pintar. Sebagai contoh, penggunaan kecerdasan buatan telah membolehkan kerajaan tempatan mengumpul, menyusun dan mengkategorikan pertanyaan yang berkaitan dengan mata pencarian rakyat dengan lebih pantas dan menawarkan penyelesaian dengan lebih cekap.

Wilayah Henan juga telah mengambil langkah yang mantap untuk menyelesaikan masalah formaliti dan birokrasi yang berlebihan bagi mengurangkan beban akar umbi secara berkesan dengan menyeragamkan hal elwal kerja kampung (komuniti) prosedur dan urusan pensijilan.

Selain Henan, negara ini telah maju pesat dalam tadbir urus elektronik, dengan memperkenalkan platform perkhidmatan kerajaan sehenti dan perkhidmatan awam maya bagi meningkatkan kecekapan pentadbiran serta memodenkan sistem tadbir urus.

Sambil menekankan keperluan untuk memperkukuhkan tadbir urus sosial, Xi menyeru usaha bagi meningkatkan tahap perkhidmatan awam, mengoptimumkan peranan undang-undang dalam mengawal selia dan memelihara tadbir urus sosial, serta mempertingkatkan langkah pencegahan dan kawalan menyeluruh bagi menjamin keselamatan sosial.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila klik:

https://news.cgtn.com/news/2025-05-20/How-China-boosts-high-quality-development-high-efficiency-governance-1DwZSmLcH7i/p.html

Hubungi: CGTN, cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.