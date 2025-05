CGTN: Cómo China impulsa el desarrollo de alta calidad y la gobernanza de alta eficacia para impulsar la modernización

CGTN publicó un artículo sobre la gira de inspección del presidente chino Xi Jinping en la provincia de Henan en China central Centrándose en los esfuerzos de la provincia para impulsar el desarrollo de alta calidad y mejorar la eficacia de la gobernanza, el artículo destaca que el presidente chino enfatiza que el desarrollo de alta calidad es fundamental para avanzar en modernización china.

BEIJING, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ubicada en Luoyang, en la provincia de Henan en China central, Luoyang Bearing Group Co., Ltd. es una empresa de fabricación tradicional que ha invertido mucho en investigación científica y tecnológica y ha logrado avances significativos en la actualización industrial en años recientes.

La empresa ha desarrollado una plataforma de pruebas de rodamientos nacional líder para los sectores aeroespacial, generación de energía eólica, ferrocarriles de alta velocidad y vehículos de nueva energía, y ha logrado la digitalización completa de los productos, desde el diseño, selección de materiales y producción hasta la entrega, mediante la aplicación de tecnologías como el Internet de las Cosas Industrial 5G.

Durante el 14º Plan Quinquenal (2021–2025), la firma logró 13 logros en ciencia y tecnología que alcanzaron estándares internacionales. Sus rodamientos principales de turbinas eólicas ahora tienen más del 40 por ciento de la cuota de mercado nacional.

"La fabricación moderna depende del empoderamiento de la ciencia y la tecnología", dijo el presidente chino, Xi Jinping, el día lunes, durante una visita a la empresa durante una gira de inspección de la provincia, pidiendo mayores esfuerzos en la búsqueda de avances tecnológicos clave y en la búsqueda de un camino de innovación independiente.

Subrayó la confianza inquebrantable en impulsar el desarrollo de alta calidad y mejorar la eficiencia de la gobernanza, instando a Henan a abrir un nuevo capítulo en el avance de la modernización china.

Impulsar el desarrollo de alta calidad

A finales de 2023, Henan se había convertido en el hogar de aproximadamente 10,94 millones de entidades comerciales de diversos tipos. Varios de ellos han creado continuamente un nuevo impulso para el desarrollo centrándose en la construcción de un sistema económico verde, bajo en carbono y circular, reduciendo efectivamente los costos de recursos y ambientales del desarrollo y mejorando su potencial de desarrollo.

La provincia ha dado a conocer 27 laboratorios y seis institutos provinciales de investigación en tecnología industrial, que se han convertido en plataformas importantes para el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad.

Los 27 laboratorios se centran en múltiples campos de vanguardia, como nuevos materiales, nuevas energías, biomedicina, tecnología de alimentos y nanobiología. Además, integraron producción, estudio, investigación y aplicación, desempeñando un papel importante en la transformación y actualización de los sectores tradicionales y desarrollo de alta calidad de los sectores emergentes estratégicos.

Hay 12,000 empresas de alta tecnología en la provincia, y la tasa de crecimiento promedio anual del volumen de transacciones de contratos de tecnología alcanzó el 62.3 por ciento.

La provincia emitió recientemente un plan de acción para promover el desarrollo de alta calidad de la economía privada, destinado a aumentar el apoyo a las empresas privadas en áreas como transformación y actualización, innovación, desarrollo de mercados, introducción de talento e inversión para investigación y desarrollo.

Guiada por la innovación científica y tecnológica, la provincia debe desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad en línea con las condiciones locales y mejorar el apoyo al sistema industrial moderno para promover el desarrollo de alta calidad, dijo Xi.

Durante la gira de inspección, Xi también visitó el White Horse Temple, construido originalmente durante la dinastía Han Oriental (25-220), y las Grutas de Longmen, un sitio del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO de más de 1.500 años de antigüedad, donde conoció los esfuerzos locales para preservar y heredar la cultura china.

Xi dijo que la integración de la cultura y el turismo tiene un gran potencial y requiere un esfuerzo para promover el desarrollo de alta calidad del sector y convertirlo en una industria pilar que beneficie a las personas y enriquezca sus vidas.

Mejorar la eficiencia de la gobernanza

A finales de abril, Xi presidió un simposio sobre el desarrollo económico y social de China en el 15º período del Plan Quinquenal (2026-2030), donde instó a un mayor énfasis en garantizar el desarrollo y la seguridad y promover la interacción positiva entre el desarrollo de alta calidad y la seguridad de alto nivel a través de una gobernanza de alta eficacia.

La provincia de Henan ha seguido mejorando el nivel de la práctica basada en la ley, inteligencia y profesionalismo de la gobernanza comunitaria y ha mejorado el sentido de ganancia, felicidad y seguridad de las personas.

Empoderados por una gobernanza inteligente, los gobiernos locales están mejorando la calidad de los servicios públicos. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial ha permitido a los gobiernos locales recopilar, organizar y categorizar consultas relacionadas con los medios de vida de las personas de manera más rápida y ofrecer soluciones con mayor eficacia.

La provincia también ha adoptado medidas concretas para rectificar las formalidades y la burocracia sin sentido para reducir de manera efectiva la carga sobre las bases estandarizando los asuntos laborales, procedimientos y trámites de certificación en aldeas (comunidades).

Más allá de Henan, el país ha avanzado rápidamente en la gobernanza electrónica, introduciendo plataformas de servicios gubernamentales integrales y servicios públicos virtuales para mejorar la eficiencia administrativa y modernizar la gobernanza.

Al enfatizar la necesidad de mejorar la gobernanza social, Xi instó a los esfuerzos para mejorar los niveles de servicio público, aprovechar al máximo el papel del estado de derecho en la regulación y salvaguardia de la gobernanza social, y mejorar las medidas integrales de prevención y control para garantizar la seguridad social.

