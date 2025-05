Trading 212 depășește 30 de miliarde de euro în active ale clienților și 4,5 milioane de clienți, consolidându-și poziția ca platforma de economisire și investiții cu cea mai rapidă creștere din Marea Britanie

LONDRA, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trading 212 a atins oficial un prag semnificativ, depășind 30 de miliarde de euro în active administrate ale clienților și având o comunitate înfloritoare de 4,5 milioane de clienți la nivel global, devenind astfel platforma de economisire și investiții cu cea mai rapidă creștere din Marea Britanie.

Prin lansarea în premieră a investițiilor fără comision și a investițiilor în acțiuni fracționareîn Regatul Unit și Europa, Trading 212 a transformat modul de acces la piețele financiare. Milioane de oameni au putut să investească fără a se confrunta cu taxele ridicate care, în mod tradițional, reprezentau o barieră de intrare.

Pe lângă produsele de investiții și economisire, Trading 212 a lansat recent Cardul Trading 212, care oferă în prezent 1% cashback la toate cumpărăturile și zero comisioane de schimb valutar (FX), ceea ce îl face un instrument puternic și eficient pentru cheltuielile zilnice, atât în țară, cât și în străinătate.

„Misiunea noastră a fost întotdeauna să facem construirea averii accesibilă pentru toți”, a declarat Ivan Ashminov, cofondator și președinte al consiliului de administrație al Trading 212. „Să atingem această anvergură este o dovadă a încrederii pe care clienții noștri o au în noi și a valorii pe care o oferim prin inovație, accesibilitate și transparență.”

Printr-o dezvoltare continuă, Trading 212 își menține angajamentul de a redefini viitorul finanțelor personale, eliminând barierele și oferind instrumente de top pentru investitorii sau deponenții obișnuiți.

Despre Trading 212

Trading 212 este o companie fintech care are misiunea de a facilita accesul tuturor la construirea averii. Cunoscută pentru faptul că a revoluționat industria prin investițiile fără comisioane, tehnologie intuitivă și produse financiare inovatoare, platforma oferă acțiuni, ETF-uri și carduri de debit pentru milioane de clienți din Marea Britanie și Europa.

Pentru solicitări din partea presei, vă rugăm să contactați:

press@trading212.com

www.trading212.com

Când investiți, capitalul dvs. este expus riscului. Vedeți condiții și comisioane.

Cardul 212 este distribuit de Trading 212, emis și furnizat de Paynetics. Rata de cashback de 1% se aplică până pe 15 iulie 2025, după care se aplică 0,5%. Până la 15 Euro cashback în fiecare lună. Se pot aplica alte comisioane.

