A Trading 212 ultrapassa os 30 mil milhões de euros em ativos de clientes e os 4,5 milhões de clientes, consolidando a sua posição como a plataforma de poupança e investimento que mais cresce no Reino Unido

LONDRES, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Trading 212 atingiu oficialmente um marco importante, com mais de 30 mil milhões de euros em ativos de clientes sob gestão e uma comunidade próspera de 4,5 milhões de clientes em todo o mundo, tornando-se na plataforma de poupança e investimento que mais cresce no Reino Unido.

Ao ser pioneira na comissão zero e no investimento em ações fracionadas no Reino Unido e na Europa, a Trading 212 transformou o acesso aos mercados financeiros. Milhões de pessoas passaram a ter condições de investir sem enfrentar as elevadas taxas que historicamente têm sido uma barreira à entrada no mercado.

Além dos produtos de investimento e poupança, a Trading 212 lançou recentemente o Cartão Trading 212, que oferece atualmente 1% de reembolso em todas as compras e zero taxas de câmbio (FX), tornando-o numa ferramenta poderosa e económica para as despesas diárias, tanto domésticas como no estrangeiro.

"A nossa missão sempre foi possibilitar a criação de riqueza para todos", afirmou Ivan Ashminov, cofundador e presidente do conselho de administração da Trading 212. "Atingir esta dimensão é uma prova da confiança que os nossos clientes depositam em nós e do valor que oferecemos através da inovação, da acessibilidade e da transparência."

Com uma dinâmica contínua, a Trading 212 continua empenhada em remodelar o futuro das finanças pessoais, derrubando barreiras e oferecendo ferramentas líderes de mercado para investidores ou aforradores comuns.

Sobre a Trading 212

A Trading 212 é uma empresa de tecnologia financeira com a missão de possibilitar a criação de riqueza para todos. Conhecida por revolucionar o setor com investimentos sem comissões, tecnologia intuitiva e produtos financeiros inovadores, a plataforma oferece ações, ETF e cartões de débito a milhões de clientes no Reino Unido e na Europa.

Ao investir, o seu capital está em risco. Consulte termos e taxas.

O Cartão 212 é distribuído pela Trading 212, emitido e fornecido pela Paynetics. O reembolso de 1% é válido até 15 de julho de 2025, sendo de 0,5% após essa data. Até 15 € de reembolso todos os meses. Podem ser aplicadas outras taxas.

