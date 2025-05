Trading 212 overschrijdt € 30 miljard aan klantenactiva en 4,5 miljoen klanten en verstevigt zijn positie als snelst groeiende spaar- en beleggingsplatform in het VK

LONDEN, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trading 212 heeft officieel een belangrijke mijlpaal bereikt met meer dan € 30 miljard aan beheerde klantenactiva en een bloeiende gemeenschap van 4,5 miljoen klanten wereldwijd, en is daarmee het snelst groeiende spaar- en beleggingsplatform in het VK.

Trading 212 heeft de toegang tot de financiële markten veranderd door als pionier te beleggen zonder commissie en fractionele aandelen in het VK en Europa aan te bieden. Miljoenen mensen hebben nu de mogelijkheid om te beleggen zonder de hoge kosten die velen ervan weerhielden om hiermee te beginnen.

Naast beleggings- en spaarproducten lanceerde Trading 212 onlangs de Trading 212 Card, die momenteel 1% cashback biedt op alle aankopen en nul wisselkosten, waardoor het een krachtig en kosteneffectief hulpmiddel is voor dagelijkse uitgaven in binnen- en buitenland.

"Onze missie is altijd geweest om vermogensopbouw voor iedereen toegankelijk te maken", zegt Ivan Ashminov, medeoprichter en voorzitter van de raad van bestuur van Trading 212. "Het bereiken van deze schaal is een bewijs van het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen en van de waarde die we bieden door innovatie, toegankelijkheid en transparantie."

Trading 212 blijft zich inzetten om de toekomst van persoonlijke financiën opnieuw vorm te geven door hindernissen weg te nemen en marktleidende tools te leveren voor dagelijkse beleggers en spaarders.

Over Trading 212

Trading 212 is een fintechbedrijf met een missie om vermogensopbouw voor iedereen toegankelijk te maken. Het platform, dat met beleggen zonder commissie, intuïtieve technologie en innovatieve financiële producten revolutionair is binnen de sector, biedt aandelen, ETF's en betaalkaarten aan miljoenen klanten in het VK en Europa.

Media kunnen bij vragen contact opnemen met

press@trading212.com

www.trading212.com

Bij beleggen loopt uw kapitaal risico. Zie de voorwaarden en vergoedingen.

212 Card wordt gedistribueerd door Trading 212, en uitgegeven en geleverd door Paynetics. 1% cashback is van toepassing tot 15 juli 2025, daarna 0,5%. Elke maand tot € 15 cashback. Andere kosten kunnen van toepassing zijn.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.