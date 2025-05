Trading 212 überschreitet 30 Milliarden Euro Kundenvermögen und 4,5 Millionen Kunden und festigt seine Position als am schnellsten wachsende Spar- und Anlageplattform Großbritanniens

LONDON, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trading 212 hat mit einem verwalteten Kundenvermögen von über 30 Milliarden Euro und einer florierenden Gemeinschaft von 4,5 Millionen Kunden weltweit offiziell einen wichtigen Meilenstein erreicht und ist damit die am schnellsten wachsende Spar- und Anlageplattform in Großbritannien.

Als Pionier des provisionsfreien und fraktionierten Aktienhandels in Großbritannien und Europa hat Trading 212 den Zugang zu den Finanzmärkten revolutioniert. Millionen von Menschen haben nun die Möglichkeit zu investieren, ohne die hohen Gebühren zu zahlen, die bisher ein Hindernis darstellten.

Zusätzlich zu Anlage- und Sparprodukten hat Trading 212 kürzlich die Trading 212 Card eingeführt, die derzeit 1 % Cashback auf alle Einkäufe und keine Fremdwährungsgebühren (FX) bietet und damit ein leistungsstarkes und kostengünstiges Tool für die täglichen Ausgaben im In- und Ausland ist.

„Es war schon immer unsere Mission, jedem den Weg zum Vermögensaufbau zu ebnen“, so Ivan Ashminov, Co-Founder und Chairman von Trading 212. „Das Erreichen dieser Größenordnung ist ein Beweis für das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen, und für den Mehrwert, den wir durch Innovation, Zugänglichkeit und Transparenz bieten.“

Gestützt auf diese anhaltende Dynamik setzt Trading 212 sein Engagement fort, die Zukunft der persönlichen Finanzen neu zu gestalten, indem es Barrieren abbaut und marktführende Tools für alltägliche Anleger oder Sparer bereitstellt.

Über Trading 212

Trading 212 ist ein Fintech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Vermögensaufbau für alle zugänglich zu machen. Die Plattform ist dafür bekannt, die Branche mit provisionsfreien Investitionen, intuitiver Technologie und innovativen Finanzprodukten zu revolutionieren. Sie bietet Millionen von Kunden in Großbritannien und Europa Aktien, ETFs und Debitkarten an.

Bei Investitionen besteht ein Risiko für Ihr Kapital. Siehe Bedingungen und Gebühren.

Die 212 Card wird von Trading 212 vertrieben und von Paynetics ausgestellt und bereitgestellt. 1 % Cashback gilt bis zum 15. Juli 2025, danach 0,5 %. Bis zu 15 € Cashback pro Monat. Es können weitere Gebühren anfallen.

