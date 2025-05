Společnost Trading 212 má již více než 30 miliard eur v klientských aktivech a 4,5 milionu klientů, čímž si upevnila pozici nejrychleji rostoucí spořicí a investiční platformy ve Velké Británii

LONDÝN, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Společnost Trading 212 oficiálně dosáhla významného milníku – v současné době spravuje klientská aktiva v hodnotě více než 30 miliard eur a má 4,5 milionu prosperujících klientů po celém světě, což z ní činí nejrychleji rostoucí platformu pro spoření a investice ve Velké Británii.

Je průkopníkem investování s nulovou provizí a investic do frakčních akcií ve Velké Británii a Evropě a změnila přístup na finanční trhy. Miliony lidí tak získaly možnost investovat bez vysokých poplatků, které dříve tvořily překážku při vstupu na trh.

Kromě investičních a spořicích produktů společnost Trading 212 nedávno uvedla na trh kartu Trading 212, která v současné době umožňuje získání 1% cashback ze všech nákupů a směnu měn bez poplatků, díky čemuž je užitečným a cenově výhodným nástrojem při každodenních nákupech doma i v zahraničí.

„Naším posláním vždy bylo zpřístupnit možnost finančního zajištění každému,“ řekl Ivan Ashminov, spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti Trading 212. Dosažení tohoto milníku je důkazem toho, že nám naši klienti důvěřují a že si váží hodnot, které jim díky inovacím, přístupnosti a transparentnosti přinášíme."

Společnost Trading 212 je i nadále odhodlána přetvářet budoucnost osobních financí bořením bariér a poskytováním špičkových nástrojů běžným investorům či střadatelům.

O společnosti Trading 212

Trading 212 je fintechová společnost, jejímž posláním je zpřístupnit možnost finančního zajištění každému. Tato platforma, která je známá tím, že v odvětví, v němž působí, rozrušuje vody investováním bez poplatků, využíváním intuitivních technologií a poskytováním inovativních finančních produktů, nabízí akcie, burzovně obchodované fondy a debetní karty milionům klientů ve Velké Británii i zbytku Evropy.

Informace pro média získáte na adrese:

press@trading212.com

www.trading212.com

Při investování je váš kapitál vystaven riziku. Prostudujte si naše podmínky a poplatky.

Karta 212 je distribuována společností Trading 212 a vydávána a poskytována společností Paynetics. 1% cashback platí do 15. července 2025, poté bude mít hodnotu 0,5 %. Maximální cashback je 15 € měsíčně. Mohou být účtovány další poplatky.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.