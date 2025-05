Nadchádzajúci ročník veľtrhu China-CEEC Expo ako príležitosť pre hostiteľské mesto Ningbo otvoriť sa svetu

NINGBO, Čína, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Od 22. mája do 25. mája sa podľa výkonného výboru výstavy bude v Ningbo, prístavnom meste vo východočínskej provincii Če-ťiang, konať štvrtý ročník výstavy China-Central and Eastern European Countries Expo a medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru (China-CEEC Expo).

Táto udalosť sa koná práve v období, keď si Čína a Európska únia pripomínajú 50. výročie nadviazania formálnych diplomatických vzťahov. Voľba historického prístavného mesta symbolizuje úsilie Číny o otvorenú diskusiu v súlade s najvyššími štandardmi.

Na výstave sa zúčastní viac ako 400 vystavovateľov, ktorí predvedú viac ako 8 000 výnimočných výrobkov z krajín strednej a východnej Európy. Chýbať nebude české pivo, slovinský med ani maďarské výrobky z páperia. Výstava sa bude konať na ploche s rozlohou viac ako 20 000 metrov štvorcových a tento rok sa na ňu chystá vskutku rekordný počet vystavovateľov s mimoriadnym počtom výrobkov. Očakáva sa, že priláka približne 15 000 návštevníkov z odborných kruhov vrátane viac ako 3 000 kupujúcich zo zámoria. Objem plánovaných transakcií sa odhaduje na viac ako 10 miliárd jüanov na dovoz tovaru zo strednej a východnej Európy.

Okrem rozsahu je tohtoročné podujatie aj prísľubom mnohých výnimočných a cenovo priaznivých zážitkov pre vystavovateľov aj návštevníkov. Môžete sa tešiť napríklad na deväť úplne nových značiek zo strednej a východnej Európy, ako aj na exkluzívne poukazy pre spotrebiteľov v celkovej hodnote 1,5 milióna jüanov. Do programu podujatia je zahrnutých 11 hlavných aktivít, štyri štruktúrované podujatia a viac ako 50 aktivít zameraných na prepájanie subjektov naprieč sektormi a krajinami. Celé podujatie sa tak stáva rozsiahlou platformou umožňujúcou zdieľanie a spoluprácu.

Od úplne prvej výstavy China-CEEC Expo v roku 2019 sa toto podujatie v meste Ningbo stalo kľúčovou platformou na prehlbovanie obchodných väzieb, čo podčiarkuje záväzok mesta podporovať bilaterálnu spoluprácu v rôznych oblastiach.

Mesto Ningbo sa stalo dejiskom prvej výstavy výrobkov zo strednej a východnej Európy už v roku 2014 a následne sa mu v roku 2018 podarilo položiť základy prvého čínskeho priestoru na ekonomickú a obchodnú spoluprácu v rámci podujatia China-CEEC. Momentálne predstavuje medziročný rast obchodného obratu medzi mestom Ningbo a krajinami strednej a východnej Európy zhruba 18,3 %. Od januára do apríla tohto roka dosiahol celkový objem dovozu a vývozu medzi týmito krajinami 19,7 miliardy jüanov, čo predstavuje medziročný nárast o 13,8 %.

Prístav Ningbo–Čou-šan vytvoril morské koridory s piatimi prístavmi v strednej a východnej Európe, ktorými sa v roku 2024 v kontajneroch prepravil tovar v objeme až 786 000 TEU (20-stopových jednotiek veľkosti kontajnera). Mesto zároveň otvorilo trasu do Budapešti, Maďarsko, po ktorej v priebehu dvoch rokov cestovalo viac ako 27 000 pasažierov.

Okrem ekonomickej aktivity mesto Ningbo s krajinami strednej a východnej Európy rozvíja aj spoluprácu v oblasti vzdelávania, technológií, kultúry a turizmu. Mestu sa podarilo nielen nadviazať priateľské vzťahy s 19 metropolami strednej a východnej Európy, ale aj založiť v tomto regióne deväť zámorských kancelárií. Vznikli tiež platformy, ako napríklad aliancia odborných škôl a priemyslu China-CEEC zameraná na vzdelávanie, a zorganizovalo sa niekoľko podujatí, vrátane China-CEEC exchange week.

V záujme prehĺbenia vzájomného porozumenia medzi národmi predstaví tohtoročný ročník po prvýkrát očarujúcu sekciu krajín strednej a východnej Európy. Návštevníci sa môžu tešiť na viac než 400 kníh, ktoré boli vydané v spolupráci Číny a krajín strednej a východnej Európy, ako aj na pestrú paletu exponátov predstavujúcich kultúru 14 krajín tohto európskeho regiónu.

Pre mesto Ningbo sú pevné väzby so strednou a východnou Európou mostom k spolupráci s ďalšími európskymi krajinami. EÚ je aj naďalej najväčším obchodným partnerom tohto mesta. Obchodný obrat dosiahol len za prvé štyri mesiace tohto roka až 81,42 miliárd jüanov, čo predstavuje medziročný nárast o 11,6 %.

30. apríla sa z prístavu Ningbo–Čou-šan vyplavilo do Wilhelmshavenu, Nemecko, viac ako 100 TEU (20-stopových jednotiek veľkosti kontajnera) fotovoltických solárnych panelov z domácej výroby. Išlo o prvé prepojenie námornej a železničnej kombinovanej dopravy s expresom Čína – Európa, vďaka čomu sa vytvoril priamy logistický kanál v súlade s požiadavkami na veľkoobjemový a časovo náročný obchod určený na vývoz do Európy.

Okrem vystavovateľov zo 14 krajín strednej a východnej Európy prilákala tohtoročná výstava aj účastníkov z ďalších deviatich krajín, vrátane Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska a Španielska, pričom vystavovatelia z ôsmich z týchto krajín sa zúčastnia úplne po prvýkrát. Možno tak povedať, že povesť tohto podujatia sa úspešne šíri aj do zvyšku Európy.

Podľa vyjadrení primátora Tanga Feifana sa mesto Ningbo bude aj v budúcnosti usilovať o udržanie svojej pozície ako obľúbeného centra na rozvoj bilaterálneho obchodu, na rokovania o investíciách a vzájomné kultúrne obohacovanie sa medzi Čínou a strednou a východnou Európu.

Tang Feifan zároveň dodáva, že mesto bude podporovať synergiu medzi výstavou a vytvoreným priestorom na ekonomickú a obchodnú spoluprácu, a dúfa, že toto podujatie do mesta pritiahne aj ďalšie inštitucionálne platformy a prispeje k rozvoju a úspešným výsledkom bilaterálnej spolupráce.

Zdroj: Výkonný výbor výstavy China-CEEC Expo

Kontaktná osoba: p. Wang, tel. č.: 86-10-63074558

