Prihajajoči sejem China-CEEC Expo bo poudaril napredek glede odpiranja gostiteljskega mesta Ningbo

Od 22. do 25. maja bo v Ningboju, pristaniškem mestu v vzhodni kitajski provinci Zhejiang, potekal četrti sejem osrednje kitajskih in vzhodnoevropskih držav Expo in mednarodnega potrošniškega blaga (China-CEEC Expo), je sporočil izvršni odbor sejma.

Ta dogodek se odvija v času, ko Kitajska in Evropska unija praznujeta 50. obletnico formalnih diplomatskih odnosov, s čimer je zgodovinsko pristaniško mesto postavljeno v ospredje kitajskih prizadevanj za odpiranje na visoki ravni.

Na sejmu bo sodelovalo več kot 400 razstavljavcev, ki bodo predstavili več kot 8000 edinstvenih izdelkov iz držav srednje in vzhodne Evrope, vključno s češkim pivom, slovenskim medom in madžarskimi izdelki iz puha. Razstavni prostor se razprostira na več kot 20.000 kvadratnih metrih, z rekordnim številom razstavljavcev in razstavljenih izdelkov. Pričakuje se, da bo privabil okoli 15.000 strokovnih obiskovalcev, vključno z več kot 3.000 tujimi kupci, s pričakovanimi transakcijskimi nameni, ki presegajo 10 milijard juanov za uvoz blaga iz Srednje in Vzhodne Evrope.

Poleg svojega obsega letošnji sejem obljublja številne edinstvene in stroškovno učinkovite izkušnje za razstavljavce in obiskovalce, vključno z devetimi predstavitvami blagovnih znamk iz držav srednje in vzhodne Evrope ter ekskluzivnimi potrošniškimi boni v vrednosti 1,5 milijona juanov. Dogodek bo gostil tudi 11 ključnih dejavnosti, štiri sistematične dogodke in več kot 50 dejavnosti povezovanja, specifičnih za posamezne sektorje in države, kar bo zagotovilo obsežno platformo za izmenjavo in sodelovanje.

Od prvega sejma China-CEEC Expo leta 2019 je ta dogodek v mestu Ningbo postal ključna platforma za poglabljanje trgovinskih vezi, kar dokazuje zavezanost mesta spodbujanju dvostranskega sodelovanja na različnih področjih.

Ningbo je leta 2014 gostil svoj prvi expo sejem izdelkov srednje in vzhodne Evrope, leta 2018 pa je ustanovil prvo kitajsko demonstracijsko območje gospodarskega in trgovinskega sodelovanja med Kitajsko ter srednjo in vzhodno Evropo. Trenutno letna rast trgovine med Ningbom in državami srednje in vzhodne Evrope znaša 18,3 %. Od januarja do aprila letos je skupni obseg uvoza in izvoza s temi državami dosegel 19,7 milijarde juanov, kar je 13,8 % več kot v enakem obdobju lani.

Pristanišče Ningbo Zhoushan je vzpostavilo pomorske poti s petimi pristanišči srednje in vzhodne Evrope, pri čemer se leta 2024 predvideva pretovor kontejnerjev v višini 786.000 TEU-jev. Mesto je uvedlo tudi potniško linijo v Budimpešto na Madžarskem, ki je v dveh letih prepeljala več kot 27.000 potnikov.

Poleg gospodarskih izmenjav Ningbo širi sodelovanje s CEEC na področju izobraževanja, tehnologije, kulture in turizma. Mesto je vzpostavilo prijateljske odnose z 19 mesti srednje in vzhodne Evrope ter ustanovilo devet čezmorskih pisarn za stike v državah srednje in vzhodne Evrope. Ustvarilo je tudi platforme, kot je zavezništvo med industrijo in izobraževalnimi ustanovami med Kitajsko in državami srednje in vzhodne Evrope, ter organizirala vrsto dogodkov, vključno s tednom izmenjav med Kitajsko in državami srednje in vzhodne Evrope.

Da bi še bolj okrepili medsebojno razumevanje med ljudmi, bo ta expo sejem prvič predstavil očarljiv del za države srednje in vzhodne Evrope (CEEC), v katerem bo na ogled več kot 400 knjig, ki sta jih skupaj izdali Kitajska in CEEC, ter širok nabor eksponatov, ki predstavljajo kulturne krajine 14 držav srednje in vzhodne Evrope.

Ningbo izkorišča svoje tesne vezi s srednjo in vzhodno Evropo za spodbujanje sodelovanja z drugimi evropskimi državami. EU ostaja največja trgovinska partnerica Ningba, saj je trgovina v prvih štirih mesecih letošnjega leta dosegla 81,42 milijarde juanov, kar je 11,6 % več kot v enakem obdobju lani.

30. aprila je iz pristanišča Ningbo Zhoushan v Wilhelmshaven v Nemčiji odplulo več kot 100 TEU doma proizvedenih sončnih fotonapetostnih panelov, kar je prva kombinacija intermodalnega prevoza po morju in železnici s China-Europe Express, s čimer je bil vzpostavljen neposreden logistični kanal, ki zadovoljuje velike količine in časovno občutljive trgovinske potrebe po izvozu v Evropo.

Poleg razstavljavcev iz 14 držav srednje in vzhodne Evrope je letošnji sejem privabil udeležence iz devetih drugih držav, vključno z Združenim kraljestvom, Francijo, Nemčijo, Italijo in Španijo, pri čemer so se razstavljavci iz osmih od teh držav udeležili prvič, s čimer se je doseg dogodka razširil na preostalo Evropo.

Župan Ningba Tang Feifan je dejal, da se bo Ningbo v prihodnje še naprej pozicioniral kot prednostna lokacija za dvostransko trgovino, naložbe in kulturno izmenjavo med Kitajsko ter srednjo in vzhodno Evropo.

Mesto si prizadeva spodbujati sinergijo med razstavo in demonstracijskim območjem ter upa, da bo dogodek izkoristilo za privabljanje več institucionalnih platform v Ningbo ter za okrepitev razvoja in dosežkov dvostranskega sodelovanja, je dodal Tang.

Vir: Izvršni odbor sejma China-CEEC Expo

Kontaktna oseba: ga. Wang, tel.: 86-10-63074558

