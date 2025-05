Zbliżające się targi China-CEEC Expo będą okazją do zaprezentowania postępów miasta gospodarza, Ningbo, w zakresie otwarcia się na świat

NINGBO, Chiny, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Zgodnie z informacją komitetu wykonawczego targów, w dniach 22–25 maja w Ningbo, mieście portowym we wschodniej prowincji Chin, Zhejiang, odbędą się czwarte targi China-CEEC Expo (China-Central and Eastern European Countries Expo and International Consumer Goods Fair).

Wydarzenie to ma miejsce w momencie, gdy Chiny i Unia Europejska świętują 50. rocznicę nawiązania formalnych stosunków dyplomatycznych, co stawia to historyczne miasto portowe w czołówce chińskich działań na rzecz otwarcia się na świat zgodnie z wysokimi standardami.

Na targach zaprezentuje się ponad 400 wystawców, którzy pokażą ponad 8000 wyjątkowych produktów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym czeskie piwo, słoweński miód i węgierskie wyroby z puchu. Powierzchnia wystawowa obejmuje ponad 20 000 metrów kwadratowych, a liczba wystawców i prezentowanych produktów jest rekordowa. Oczekuje się, że targi przyciągną około 15 000 profesjonalnych uczestników, w tym ponad 3000 zagranicznych nabywców, a wartość importu towarów z Europy Środkowej i Wschodniej przekroczy 10 mld juanów.

Oprócz swojej skali tegoroczne targi obiecują wystawcom i odwiedzającym wiele wyjątkowych i opłacalnych doświadczeń, w tym dziewięć premier marek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz 1,5 miliona juanów w ekskluzywnych kuponach konsumenckich. Wydarzenie obejmie również 11 kluczowych aktywności, cztery imprezy cykliczne oraz ponad 50 spotkań branżowych i krajowych, stanowiąc szeroką platformę wymiany i współpracy.

Od czasu inauguracyjnych targów China-CEEC Expo w 2019 r. to wydarzenie w Ningbo stało się kluczową platformą pogłębiania więzi handlowych i prezentowania zaangażowania miasta w rozwój dwustronnej współpracy w różnych dziedzinach.

W 2014 r. w Ningbo odbyły się pierwsze targi produktów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a w 2018 r. utworzono pierwszą w Chinach strefę współpracy gospodarczej i handlowej między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie roczny wzrost wymiany handlowej między Ningbo a krajami Europy Środkowo-Wschodniej wynosi 18,3%. Od stycznia do kwietnia bieżącego roku całkowita wartość importu i eksportu z i do tych krajów osiągnęła 19,7 mld juanów, co oznacza wzrost o 13,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Port Ningbo Zhoushan nawiązał połączenia morskie z pięcioma portami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a wielkość przeładunku kontenerów szacuje się na 786 000 TEU w 2024 r. Miasto uruchomiło również połączenie pasażerskie do Budapesztu na Węgrzech, które w ciągu dwóch lat przewiozło ponad 27 000 pasażerów.

Oprócz wymiany gospodarczej Ningbo rozszerza współpracę z krajami Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie edukacji, technologii, kultury i turystyki. Miasto nawiązało przyjazne stosunki z 19 miastami Europy Środkowej i Wschodniej oraz utworzyło dziewięć zagranicznych biur łącznikowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Powstały również platformy, takie jak porozumienie szkół zawodowych Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, oraz zorganizowano szereg wydarzeń, w tym tydzień wymiany między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

Aby jeszcze bardziej pogłębić wzajemne zrozumienie między narodami, podczas targów po raz pierwszy zostanie zaprezentowana sekcja poświęcona krajom Europy Środkowo-Wschodniej, w ramach której zostanie zaprezentowanych ponad 400 książek wydanych wspólnie przez Chiny i kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz szeroki wachlarz eksponatów przedstawiających krajobrazy kulturowe 14 krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Ningbo wykorzystuje swoje głębokie powiązania z krajami Europy Środkowo-Wschodniej do zacieśniania współpracy z innymi krajami europejskimi. UE pozostaje największym partnerem handlowym Ningbo, a wartość wymiany handlowej w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku wyniosła 81,42 mld juanów, co stanowi wzrost o 11,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Ponad 100 TEU paneli fotowoltaicznych wyprodukowanych w Chinach wypłynęło 30 kwietnia z portu Ningbo Zhoushan do Wilhelmshaven w Niemczech. Był to pierwszy transport kombinowany morsko-kolejowy w ramach China-Europe Express, który otworzył bezpośredni kanał logistyczny spełniający wymagania handlu z Europą w zakresie dużych wolumenów i terminowości dostaw.

Oprócz wystawców z 14 krajów Europy Środkowej i Wschodniej tegoroczne targi przyciągnęły uczestników z dziewięciu innych krajów, w tym z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii, a wystawcy z ośmiu z tych krajów uczestniczyli w wydarzeniu po raz pierwszy, poszerzając zasięg imprezy na pozostałą część Europy.

Burmistrz Ningbo, Tang Feifan, uważa, że w przyszłości miasto będzie nadal pozycjonować się jako preferowana lokalizacja dla dwustronnej wymiany handlowej, inwestycji i wymiany kulturalnej między Chinami a Europą Środkową i Wschodnią.

Miasto zamierza promować synergię między targami a strefą demonstracyjną, mając nadzieję, że wydarzenie to przyciągnie do Ningbo więcej platform instytucjonalnych i przyczyni się do rozwoju oraz osiągnięć w zakresie współpracy dwustronnej – dodał Tang.

Źródło: komitet wykonawczy China-CEEC Expo

