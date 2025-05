Ningbo nyitási törekvése kerül a közelgő China-CEEC Expo középpontjába

NINGBO, Kína, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Kelet-Kína Zhejiang tartományában, Ningbo kikötővárosban kerül sor május 22. és 25. között a negyedik Kína és közép- és kelet-európai országok közti expó és nemzetközi fogyasztói vásár (China-CEEC Expo) megrendezésére az esemény szervezőbizottságának közleménye szerint.

Az eseményt a Kína és az Európai Unió közti hivatalos diplomáciai kapcsolatfelvétel 50. évfordulójának tiszteletére rendezik, ezzel a történelmi kikötővárost Kína magas színvonalú nyitási törekvéseinek középpontjába helyezve.

Az expón több mint 400 kiállító mutat be több mint 8000 olyan minőségi közép- és kelet-európai (CEEC) árucikket, mint cseh sör, szlovén méz és magyar pihetoll termékek. A kiállítási terület több mint 20 000 négyzetméteres, rekord számú kiállítóval és bemutatott termékkel. Az esemény mintegy 15 000 szakmai látogatóra számít, köztük több mint 3000 tengeren túli vásárlóra, és a várható tranzakciós érték meghaladja a 10 milliárd jüant a közép- és kelet-európai (CEEC) termékimport tekintetében.

Méretein kívül az idei expó számos egyedi és költséghatékony lehetőséget is kínál a kiállítók és a látogatók számára, például kilenc bemutatkozó márkát a CEEC térségből és 1,5 millió jüan értékű vásárlási utalványt. Az esemény továbbá 11 főtevékenység, négy tematikus esemény és több mint 50 szektor- és országspecifikus koordinációs tevékenység számára is teret biztosít, ezzel jelentős kereskedelmi és együttműködési platformot biztosítva.

2019-es első megrendezése óta a China-CEEC Expo Ningbo városának fontos eseményévé vált a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítésében, bemutatva a városnak a különféle területeket lefedő kétoldalú együttműködés erősítése iránti elkötelezettségét.

Ningbo először 2014-ben mutatott be CEEC-termékeket, és 2018-ban kialakította az ország első China-CEEC gazdasági-kereskedelmi együttműködési bemutatóterületét. Jelenleg a kereskedelmi tevékenység Ningbo és a CEEC térség között évi 18,3%-kal növekszik. Idén januártól áprilisig ez az országok közti együttműködés import-export összértékben elérte a 19,7 milliárd jüant, ami az előző évhez képest 13,8%-os növekedést jelent.

A Ningbo Zhoushan kikötő öt CEEC térségi kikötővel hozott létre tengeri útvonalat, amelyek 2024-ben 786 000 TEU konténerforgalmat bonyolítottak le. A város Budapesttel személyforgalmi útvonalat is létesített, amely két év alatt több mint 27 000 utast szállított.

A gazdasági változásokon túl Ningbo szélesíti együttműködését a CEEC országaival az oktatás, technológia, kultúra és turizmus területén is. A város 19 közép- és kelet-európai várossal alakított ki baráti kapcsolatot, és kilenc kapcsolattartási irodát létesített a térségben. Emellett olyan platformok jöttek létre, mint a China-CEEC szakiskolai és ipari-oktatási szövetség, valamint számos esemény valósult meg, köztük egy China-CEEC egyhetes csereprogram.

Az emberek közti kölcsönös megértés további erősítésére a mostani expó első alkalommal tartalmaz egy kedves közép- és kelet-európai szakaszt, ahol több mint 400 közös kínai és CEEC térségi kiadású könyvet mutatnak be számos kulturális kitekintést nyújtó kiállítás mellett Közép- és Kelet-Európa (a CEEC térség) 14 országának anyagából.

Ningbo városa a CEEC térséggel fennálló kapcsolata segítségével igyekszik erősíti együttműködését más európai országokkal is. Az EU már így is Ningbo legjelentősebb partnere, hiszen kereskedelmük az idei év első négy hónapjában 81,42 milliárd jüan volt, 11,6%-kal több az előző év azonos időszakánál.

Április 30-án több mint 100 TEU hazai gyártású napelem indult útnak Ningbo Zhoushan kikötőjéből a németországi Wilhelmshavenbe, ami a tengeri-vasúti, úgynevezett intermodális szállítás első kombinációját jelenti a China-Europe Expresszel, és olyan közvetlen logisztikai csatornát hoz létre, amely kielégíti a nagy volumenű és időérzékeny európai export kereskedelmi igényeit.

A 14 közép- és kelet-európai országbeli kiállító mellett az idei kiállítás kilenc másik nemzetből, köztük az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból, Olaszországból és Spanyolországból vonzott résztvevőket, nyolc ország kiállítói pedig először vettek részt a kiállításon, ezzel az eseménybe Európa többi részét is bevonva.

A jövőre nézve Ningbo továbbra is a Kína és CEEC térség közötti kétoldalú kereskedelem, befektetés és kulturális csere elsődleges helyszíne kíván lenni, Ningbo polgármestere, Tang Feifan szerint.

A város célja, hogy előmozdítsa a szinergiát a kiállítás és a bemutatóterület között, és remélik, hogy az esemény kapcsán több intézményi platformot vonzanak Ningbóba, fokozva ezzel a kétoldalú együttműködés fejlődését és eredményességét – tette hozzá Tang.

