Le prochain China-CEEC Expo soulignera l’ouverture de la ville hôte de Ningbo

NINGBO, Chine, 22 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Du 22 au 25 mai, la quatrième édition du Salon Chine-Pays d'Europe centrale et orientale et Foire internationale des biens de consommation (China-CEEC Expo) se tiendra à Ningbo, une ville portuaire de la province du Zhejiang, dans l’est de la Chine, selon le comité exécutif du salon.

Cet événement intervient alors que la Chine et l’Union européenne célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques officielles, plaçant la ville portuaire historique au premier rang des efforts déployés par la Chine en faveur d’une ouverture de haut niveau.

Lors du salon, plus de 400 exposants présenteront plus de 8 000 produits typiques des CEEC, notamment de la bière tchèque, du miel slovène et des produits à base de duvet hongrois. La surface d’exposition s’étendra sur plus de 20 000 mètres carrés, avec un nombre record d’exposants et de produits exposés. Cet événement devrait attirer environ 15 000 visiteurs professionnels, dont plus de 3 000 acheteurs étrangers, avec des intentions de transaction dépassant les 10 milliards de yuans pour les importations de produits d’Europe centrale et orientale.

Outre son ampleur, cette édition promet de nombreuses expériences uniques et rentables pour les exposants et les visiteurs, notamment neuf lancements de marques des CEEC et 1,5 million de yuans de bons d’achat exclusifs. Elle accueillera également 11 activités principales, quatre événements systématiques et plus de 50 activités de mise en relation consacrées à des secteurs ou des pays spécifiques, offrant ainsi une vaste plateforme d’échange et de coopération.

Depuis la première édition du China-CEEC Expo en 2019, cet événement organisé à Ningbo est devenu un rendez-vous incontournable pour renforcer les liens commerciaux, démontrant ainsi l’engagement de la ville à favoriser la collaboration bilatérale dans divers domaines.

Ningbo a accueilli sa première exposition de produits provenant des CEEC en 2014 et créé la première zone de démonstration de coopération économique et commerciale China-CEEC en 2018. Aujourd’hui, la croissance annuelle des échanges commerciaux entre Ningbo et les CEEC s’élève à 18,3 %. De janvier à avril de cette année, le volume total des importations et des exportations avec ces pays a atteint 19,7 milliards de yuans, soit une augmentation de 13,8 % sur un an.

Le port de Ningbo Zhoushan a établi des routes maritimes avec cinq ports des CEEC, prévoyant un trafic de conteneurs de 786 000 EVP en 2024. La ville a également lancé une ligne de passagers vers Budapest, en Hongrie, qui a transporté plus de 27 000 personnes en deux ans.

Au-delà des échanges économiques, Ningbo étend sa coopération avec les CEEC dans les domaines de l’éducation, de la technologie, de la culture et du tourisme. La ville a établi des relations amicales avec 19 villes d’Europe centrale et orientale et créé neuf bureaux de liaison dans les CEEC. Elle a également mis en place des plateformes, telles que l’Alliance industrie-enseignement des écoles professionnelles China-CEEC, et organisé une série d’événements, notamment une semaine d’échange entre la Chine et les CEEC.

Afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples, ce salon présentera pour la première fois une charmante section dédiée aux CEEC, avec plus de 400 ouvrages copubliés par la Chine et les CEEC, et un large éventail d’expositions présentant les paysages culturels de 14 pays d’Europe centrale et orientale.

Ningbo met à profit ses liens profonds avec les CEEC pour favoriser la coopération avec d’autres pays européens. L’UE demeure le premier partenaire commercial de Ningbo, avec des échanges atteignant 81,42 milliards de yuans au cours des quatre premiers mois de cette année, soit une augmentation de 11,6 % en glissement annuel.

Le 30 avril, plus de 100 EVP de panneaux solaires photovoltaïques produits en Chine ont quitté le port de Ningbo Zhoushan pour Wilhelmshaven, en Allemagne. Cette première, en termes de transport intermodal mer-rail avec le China-Europe Express, a permis d’établir un canal logistique direct qui répond aux demandes d’exportations urgentes et volumineuses vers l’Europe.

Outre les exposants des 14 pays d’Europe centrale et orientale, le salon de cette année a attiré des participants de neuf autres pays, dont le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, avec des exposants de huit de ces pays présents pour la première fois, élargissant ainsi la portée de l’événement au reste de l’Europe.

À l’avenir, Ningbo continuera à se positionner comme un lieu privilégié pour le commerce bilatéral, les investissements et les échanges culturels entre la Chine et l’Europe centrale et orientale, selon le maire de Ningbo, Tang Feifan.

La ville entend promouvoir la synergie entre le salon et la zone de démonstration, dans l’espoir de tirer parti de l’événement pour attirer davantage de plateformes institutionnelles à Ningbo et renforcer le développement et les réalisations de la coopération bilatérale, a ajouté M. Tang.

Source : The Executive Committee of China-CEEC Expo

Interlocutrice : Mme Wang, tél. : 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.